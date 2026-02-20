ARTICLE
20 February 2026

Portföy Yönetim Şirketleri, Portföy Saklama Kuruluşları Ve Yatırım Ortaklıklarının Görüş Başvurularına İlişkin Usul Belirlendi

Turkey Corporate/Commercial Law
Elif Çopur Çelebi,Burak Çelebi,Sude Gül
+1 Authors
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“Kurul”) 29.01.2026 tarih ve 5/202 sayılı kararı ile, portföy yönetim şirketleri, portföy saklama kuruluşları ve yatırım ortaklıkları tarafından Kurul'a yapılacak görüş başvurularına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Daha önce yatırım kuruluşları bakımından uygulanmakta olan ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (“TSPB”) 21.07.2016 tarih ve 758 sayılı genel mektubu ile duyurulan görüş başvuru usulüne benzer nitelikte bir düzenleme anılan kuruluşlara da getirilmiştir.

Anılan karar kapsamında, söz konusu kuruluşların Kurul'a iletilmek üzere görüş başvurularını öncelikle TSPB'ye iletmeleri ve bu kapsamda TSPB'nin 03.02.2026 tarih ve 936 sayılı Genel Mektubu ekinde yer alan Görüş Değerlendirme ve Talep Formu'nu (“Form”) doldurarak pys@tspb.org.tr adresine göndermeleri kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede getirilen düzenleme ile, yatırım kuruluşları bakımından halihazırda yürürlükte bulunan uygulamaya benzer bir sistemin anılan kuruluşlar bakımından da geçerli hale getirilmesi amaçlamaktadır. Böylelikle, başvuruda bulunan kuruluşların her talep konusu için ayrı bir Form oluşturulması ve Form içeriğinde önerinin sektörün bütününe olası etkileri, doğurabileceği maliyetler, ulaşılması beklenen hedef ve faydalar gibi hususların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. 

Portföy yönetim şirketleri, portföy saklama kuruluşları ve yatırım ortaklıkları tarafından doldurularak TSPB'ye iletilen Formlar, öncelikle TSPB tarafından benzer nitelikteki başvurular bir araya getirilmek suretiyle toplulaştırılacaktır. Akabinde, bir araya getirilen benzer başvurular Kurul'a iletilecektir. Kurul'a intikal eden başvuruların nihai değerlendirmesi ise Kurul tarafından yapılacaktır. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Elif Çopur Çelebi
Elif Çopur Çelebi
Photo of Burak Çelebi
Burak Çelebi
Photo of Furkan Bozdağ
Furkan Bozdağ
Photo of Sude Gül
Sude Gül
