Portföy Yönetim Şirketleri, Portföy Saklama Kuruluşları Ve Yatırım Ortaklıklarının Görüş Başvurularına İlişkin Usul Belirlendi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“Kurul”) 29.01.2026 tarih ve 5/202 sayılı kararı ile, portföy yönetim şirketleri, portföy saklama kuruluşları ve yatırım ortaklıkları tarafından Kurul'a yapılacak görüş başvurularına ilişkin usul ve esasları belirlemiştir. Daha önce yatırım kuruluşları bakımından uygulanmakta olan ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (“TSPB”) 21.07.2016 tarih ve 758 sayılı genel mektubu ile duyurulan görüş başvuru usulüne benzer nitelikte bir düzenleme anılan kuruluşlara da getirilmiştir.



Anılan karar kapsamında, söz konusu kuruluşların Kurul'a iletilmek üzere görüş başvurularını öncelikle TSPB'ye iletmeleri ve bu kapsamda TSPB'nin 03.02.2026 tarih ve 936 sayılı Genel Mektubu ekinde yer alan Görüş Değerlendirme ve Talep Formu'nu (“Form”) doldurarak pys@tspb.org.tr adresine göndermeleri kararlaştırılmıştır.



Bu çerçevede getirilen düzenleme ile, yatırım kuruluşları bakımından halihazırda yürürlükte bulunan uygulamaya benzer bir sistemin anılan kuruluşlar bakımından da geçerli hale getirilmesi amaçlamaktadır. Böylelikle, başvuruda bulunan kuruluşların her talep konusu için ayrı bir Form oluşturulması ve Form içeriğinde önerinin sektörün bütününe olası etkileri, doğurabileceği maliyetler, ulaşılması beklenen hedef ve faydalar gibi hususların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.



Portföy yönetim şirketleri, portföy saklama kuruluşları ve yatırım ortaklıkları tarafından doldurularak TSPB'ye iletilen Formlar, öncelikle TSPB tarafından benzer nitelikteki başvurular bir araya getirilmek suretiyle toplulaştırılacaktır. Akabinde, bir araya getirilen benzer başvurular Kurul'a iletilecektir. Kurul'a intikal eden başvuruların nihai değerlendirmesi ise Kurul tarafından yapılacaktır.

