Halka Arz Eşikleri Yükseltildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) 31 Aralık 2025 tarihli bülteninde yayımlanan 30 Aralık 2025 tarih ve 68/2461 sayılı kararı ile ilk defa halka arz edilecek şirketler için aranan mali eşikler artırılmıştır. Bu kapsamda, şirketlerin halka arz başvurusu yapabilmesi için finansal tablolarındaki gerekli asgari aktif toplamı tutarı 2024 yılı için 2,4 milyar TL ve 2025 yılı için 3,6 milyar TL; asgari net satış hasılatı tutarı ise 2024 yılı için 1,2 milyar TL ve 2025 yılı için 1,8 milyar TL olacak şekilde güncellenmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş̧ için gerekli asgari sermaye tutarı ise 200 milyon TL'ye yükseltilmiştir.

SPK, 28 Mart 2024 tarih ve 2024/17 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan 18/505 sayılı karar ile enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknolojiye dayalı çözümler üreten şirketlerle sınırlı olmak üzere, halka arz finansal eşikleri olan aktif toplam ve net satış hasılatı tutarlarında indirim yapılmasına karar vermişti.

SPK, 2026 senesi için de sektörel halka arz kolaylığı uygulamasına devam etmekte olup 18/505 sayılı kararı kapsamındaki şirketler için finansal eşikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TL 2024 Yılı için 2025 Yılı İçin Net Satış Hasılatı 600 milyon 900 milyon Aktif Toplam 1,2 milyar 1,8 milyar

