İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarında Yeni Dönem

11 Aralık 2025 tarihli 33104 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

Article Insights

Ömer Erdoğan’s articles from Gen Temizer are most popular: within Corporate/Commercial Law topic(s)

in Turkey Gen Temizer are most popular: within Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences, Litigation, Mediation & Arbitration and Employment and HR topic(s)

11 Aralık 2025 tarihli 33104 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler özetle;

Kamu ya da özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar veya yürütülecek faaliyetler bakımından, işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurularının işletmeciler tarafından Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmasına rağmen başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde yetkili belediyelerce iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemesi halinde, başvuruların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ("Bakanlık") yapılabilmesi ve Bakanlığın (bedeli mukabilinde) resen işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenleyebilmesine ilişkin usul ve esas değişikliğini içermektedir. Bu kapsamda düzenlenecek işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlığın il müdürlükleri tarafından düzenlenecektir.

Detaylar şu şekildedir; işletmecinin il müdürlüğüne başvurması üzerine, il müdürlüğü yetkili idareden dosyaya ilişkin görüşü talep edecektir. Belediyelerin, ruhsat işlemlerinin neden sonuçlandırılmadığının ayrıntılı biçimde açıklayarak en geç 15 gün içinde görüş bildirmesi gerekecek, bu süre içinde görüş verilmemesi halinde olumlu görüş verilmiş sayılacaktır. Belediyelerin görüşü alındıktan sonra, il müdürlüğü dosyada en geç 15 gün içinde incelemesini yapacak ve yapılan incelemede başvurunun Yönetmeliğe uygun olduğunun tespit eder ise, Bakanlığın il müdürlükleri resen ruhsat düzenlemeye yetkili olacaktır, incelemede mevzuata aykırılık ve/veya noksanlık tespiti halinde ise, bu hususlar aynı süre içinde başvuru sahibine bildirilecektir. Aykırılıkların giderilmesi veya noksanlıkların tamamlanması üzerine yapılacak başvuru sonrasında da il müdürlüğü resen ruhsat düzenlemeye yetkilidir.

İl müdürlükleri ruhsata esas kesinleştirici nitelikte denetim yapamaz; ancak ruhsat düzenlendiğini ve denetim yapılması gerektiğini yetkili idareye en geç 3 iş günü içinde bildirir. Bildirime rağmen Yönetmelikte öngörülen süreler içinde denetim yapılmaması halinde sorumluluk yetkili idareye aittir. Yetkili idarece yapılacak denetimler sonucunda ruhsatın iptalini veya güncellenmesini gerektiren hususların tespiti halinde ise, bu durum gerekçeleriyle birlikte il müdürlüğüne bildirilecektir. Yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, konaklama tesislerinin ruhsatlandırılması sürecinde mevzuat gereği zorunlu olmasına rağmen uygulamada farklı yorumlara yol açan yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alma yükümlülüğüne ilişkin belirsizlikler giderilmiştir.

Düzenleme ile, otel, motel, dağ evi ve tatil köyü dâhil olmak üzere konaklama yeri niteliğindeki tüm tesislerde bu belgelerin temin edilmesinin zorunlu olduğu açıkça hüküm altına alındı; bu kapsamda "konaklama yerlerinde yapı kullanma izin belgesi ve itfaiye raporu alınmış olacaktır" kuralı netleştirilmiştir. Bununla birlikte değişiklik, yalnızca kon

aklama tesisleriyle sınırlı kalmayarak; eğlence merkezleri, turizm amaçlı kiralanan konutlar (Airbnb), güneş enerji santralleri (GES), halı yıkama tesisleri ve güzellik salonları gibi farklı işyeri türlerine yönelik yeni düzenlemeleri de içermektedir.

Yönetmelik'in tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.