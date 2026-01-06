İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması (ETDS) Hakkında

14.02.2025 tarihli Tebliğ uyarınca işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan pay defteri, yönetim kurulu/müdürler kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve...

14.02.2025 tarihli Tebliğ uyarınca işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan pay defteri, yönetim kurulu/müdürler kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin elektronik ortamda (ETDS) tutulmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda özetlenmiştir.

1. Kapsam ve Zorunluluk (Geçiş Tarihi: 01.01.2026)

Aşağıdaki şirketler için ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunludur:

1 Ocak 2026'dan itibaren tescil edilecek tüm şirketler.

Kuruluş tarihi fark etmeksizin; kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olan Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler.

Tebliğ kapsamında olmayıp sisteme kendi isteğiyle dahil olanlar (geri dönüş olmaksızın) pay ve genel kurul defterlerini elektronik ortamda tutmakla yükümlüdür.

Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmıştır.

2. Muafiyetler

BDDK denetimindeki banka ve finans kuruluşlarının yönetim kurulu karar defterleri kapsam dışı bırakılmıştır.

kapsam dışı bırakılmıştır. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren (SSB ve TSKGV bağlı ortaklıkları vb.) ve EYDEP A sertifikasına sahip şirketler belirli belgeleri sunmak kaydıyla muaf tutulmuştur.

3. Uygulama ve MKK Süreci

Elektronik deftere geçecek şirketler, fiziki defterlerini elektronik deftere geçiş tarihinden itibaren en geç altı ay içinde notere başvurarak kapatmakla yükümlüdür.

notere başvurarak kapatmakla yükümlüdür. MERSİS verileri üzerinden sistemde otomatik kayıt oluşturulacaktır.

Halka açık şirketler ve kapalı nama yazılı payı olan şirketler, pay sahibi listelerini MKK'dan bir defaya mahsus (10.000 TL + KDV ücret mukabilinde) temin ederek sisteme aktarabilecektir. Hamiline yazılı payı olan şirketlerin bu başvuruyu yapmasına gerek yoktur.

4. Aykırılık Halinde Yaptırımlar

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya usulsüzlük yapılması durumunda:

VUK uyarınca 1. ve 2. derece usulsüzlük cezaları (28.000 TL / 14.000 TL) ve özel usulsüzlük cezaları uygulanır.

TTK uyarınca defter tutma ve onay yükümlülüğüne aykırılık halinde en az 200 gün adli para cezası öngörülmüştür.

01.01.2026 itibarıyla zorunluluk kapsamındaki şirketlerin genel kurul toplantı defteri ile pay defterini ETDS sistemine geçiş yapması, fiziki defterlerin kapanış onaylarını süresinde tamamlaması ve pay defteri verilerini güncelleyerek sisteme aktarması kritik önem arz etmektedir.

