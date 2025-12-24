KPMG Türkiye'nin "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025" raporunda yer alan 2025 verilerinin ilk 11 ay değerlendirmesine göre, 2024 yılının ilk 11 ayında 2,7 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşen küresel birleşme ve satın alma işlem hacmi, 2025'in aynı döneminde 3,9 trilyon dolar olarak gerçekleşerek neredeyse 1,5 katına çıktı. Aynı dönemde, toplam işlem adedi ise yaklaşık 44 bin işlemden, 48 bin işleme yükseldi.

Türkiye'de değeri açıklanan işlemler dikkate alındığında, 2025'in ilk 11 ayındaki performans hem işlem hacmi hem de işlem adedinde belirgin bir artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 5,1 milyar dolar olan işlem hacmi, bu yıl 7,8 milyar dolara yükseldi. Değeri açıklanmayan işlemlere ilişkin yaptığımız tahminlerle birlikte toplam tahmini işlem hacmi ise geçen yılın aynı döneminde 8,7 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılında ciddi bir artış göstererek, 14,6 milyar dolar seviyesine ulaştı.

2026 yılı için iyimser beklentilerini koruyan KPMG Türkiye; teknoloji, medya ve telekomünikasyon, perakende ve enerji sektörlerine olan ilgi ile beraber hem işlem hacminin hem de işlem adedinin artmasını bekliyor.

KPMG Türkiye, yedincisini hazırladığı yıllık "KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri" raporunun 2025 yılının ilk 11 ayını kapsayan sonuçlarını duyurdu. Sonuçlara göre, Türkiye'de birleşme ve satın alma işlemleri hem işlem hacmi açısından hem de işlem adedi açısından artış gösterdi.

2025 yılının küresel ana gündemini, büyük güçler arasındaki rekabet ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle derinleşen jeopolitik gerilimler, Orta Doğu'da süren çatışmalar ve Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girerken devam eden askeri ve diplomatik hamleler belirledi. Bu gelişmeler uluslararası güvenlik risklerini artırırken; enerji arzı, iklim krizi ve yapay zekâ düzenlemeleri gibi konular küresel gündemin en çok öne çıkan temaları arasında yer aldı.

Türkiye özelinde ise, ekonomik istikrarı destekleyen sıkı para politikaları ve yapısal reformlar öne çıktı. Enflasyonla mücadelede normalleşme süreci devam ederken, gri listeden çıkış sonrası güçlenen finansal denetimler eşliğinde yürütülen incelemeler sonucunda birçok şirket TMSF yönetimine devredildi. 19 Mart operasyonları sonrasında yerel yönetimlerle başlayan ve giderek derinleşen soruşturmalar da yerel gündemin belirleyici unsurlarından biri oldu.

2025 yılında küresel birleşme ve satın alma piyasasında toparlanma eğilimi öne çıktı. İşlem hacmi ve işlem adetlerindeki artış, yatırımcıların yeniden stratejik işlemlere yöneldiğini gösterirken, finansman koşullarına ilişkin görünümün iyileşmesi firmaların portföylerini yeniden şekillendirme motivasyonlarını artırdı. Özellikle teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT), ilaç ve sağlık, finansal hizmetler ve enerji sektörlerinde işlem aktivitesi dikkat çekti.

Dünyada birleşme ve satın alma işlemleri hacmi 2024 yılının 11 ayında 2,7 trilyon dolar seviyesindeyken 2025'in aynı döneminde yüzde 44'lük bir artışla 3,9 trilyon dolara yükseldi. İşlem adetleri açısından 2024 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 44 bin işlem gerçekleşirken 2025 yılının aynı döneminde yaklaşık 48 bin işlem gerçekleşti.

KPMG Türkiye, önceki yıl beklentileriyle uyumlu olarak, 2025 yılının ilk 11 ayında hem işlem adedi hem de işlem hacminde artış gözlemledi. Şirket, söz konusu olumlu görünümün 2026 yılına ilişkin beklentilerini desteklediğini ve bu dönemde de pozitif yönlü ivmenin korunacağını öngörüyor.

2025 yılının ilk 11 ayında, işlem hacmi açısından öne çıkan en güçlü sektör perakende olurken işlem adedi açısından öne çıkan sektör girişim ekosistemindeki start-up işlemlerinin de katkısıyla birlikte, TMT oldu.

İlk 11 aylık performans, Türkiye'de birleşme ve satın alma aktivitelerinin 2025 yılında işlem hacmi ve adedi bazında bir önceki yıla kıyasla ciddi bir artış gösterdiğine işaret ediyor

2025 yılı Kasım sonu itibarıyla Türkiye'de birleşme ve satın alma işlemlerinde açıklanan işlem hacmi 7,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, bu tutar geçen yılın aynı dönemine kıyasla %50'nin üzerinde bir artışa işaret etmektedir. Söz konusu dönemde işlem adedi de geçen yılki seviyesi olan 443'e kıyasla artış göstererek 512 olarak gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, değeri açıklanmayan işlemler için KPMG Türkiye tarafından yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler sonucunda, 2025 yılının ilk 11 ayındaki işlem hacminin 14,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek, geçen yılki 8,7 milyar dolar seviyesine kıyasla ciddi bir artış gösterdiği tahmin ediliyor.

2025'in ilk 11 ayında iki mega işlem.

En Büyük 10 İşlem

Sıra Açıklanma Tarihi Hedef Şirket Hedef Şirketin Sektörü Alıcı Alıcının Kökeni İşlem Değeri

($ Milyon) Hisse Oranı 1 Şubat 2025 Araç Muayene İstasyonları (Turka) Perakende MOI Ortak Girişim (Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group, VTV Norte) Türkiye, İspanya, İsveç 1,720.0 G.D. 2 Mart 2025 TANAP Projesi Enerji Apollo Global Management ABD 1,000.0 3.0% 3 Mayıs 2025 Trendyol Go Perakende Uber ABD 700.0 85.0% 4 Şubat 2025 Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Perakende Tek-Art (Koç Holding) Türkiye 504.0 G.D. 5 Eylül 2025 Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik) Enerji Tümad Madencilik (Nurol Holding) Türkiye 470.0 100.0% 6 Mart 2025 MacFit Perakende Benefit Systems Polonya 431.6 100.0% 7 Nisan 2025 Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri Taşımacılık Ceva Logistics Fransa 383.2 100.0% 8 Nisan 2025 Tekfen Holding Endüstriyel Üretim ve Otomotiv Can Holding Türkiye 215.0 25.2% 9 Temmuz 2025 Medikal Park Grup İlaç ve Sağlık FOM Grup Türkiye 173.4 11.0% 10 Temmuz 2025 Göcek Villa Port ve Göcek Exclusive Port Marina Perakende Tek-Art (Koç Holding) Türkiye 160.0 100.0%

G.D.: Geçerli Değil

Türkiye'de 2025'in ilk 11 ayı itibarıyla Araç Muayene İstasyonları'nın TURKA markası altında Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group ve VTV Norte şirketlerinin oluşturduğu MOI Ortak Girişimi'ne 1,72 milyar ABD doları bedelle gerçekleşen işletme hakkı devri yılın en büyük işlemi oldu. Türkiye, İspanya ve İsveç menşeili yatırımcıların oluşturduğu bu konsorsiyumun gerçekleştirdiği işlem, perakende ve hizmet odaklı varlıkların yatırımcılar nezdinde cazibesini koruduğunu gösterdi. Bu işlemi, Apollo Global Management'ın 1 milyar ABD doları bedel karşılığında aldığı %3'lük TANAP Projesi hisse alımı takip etti. Böylelikle, 2025 yılının ilk 11 ayında gerçekleşen iki mega işlem oldu.

Buna ek olarak, açıklanan işlem hacmi bazında ilk 10 işlem kapsamında; perakende sektörü 5 işlemle öne çıkarken, en büyük 10 işlemden 2 tanesinin (Araç Muayene İstasyonları ve Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı işlemleri) işletme hakkı devri olması da kamu için değer yaratan işlemler olması nedeniyle dikkat çekiciydi.

Perakende sektöründe öne çıkan bir diğer önemli işlem ise ABD merkezli Uber'in Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini 700 milyon dolar karşılığında satın alması oldu. Bu işlem, küresel dijital platformların Türkiye merkezli hızlı teslimat ve e-ticaret ekosistemine olan ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

2025 yılı, hem dünya hem de Türkiye için kolay bir yıl olmadı. Ticari, jeopolitik ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle değişimin hızlandığını ve uyumlanmanın çeviklik ve kendine yeterlilik gerektirdiğini net bir şekilde hissettik. Buna rağmen, küresel birleşme ve satın alma aktivitesi ile Türkiye'deki işlem hacmi ve adedine baktığımızda, 2024'e göre oldukça pozitif bir tablo gözlemledik. Türkiye özelinde yatırımcı ilgisinin artmasında en önemli faktörlerden biri, hiç şüphesiz 2024 yılının Haziran ayında gri listeden çıkış oldu. Bu gelişmenin önümüzdeki dönemde de olumlu etkilerini görmeyi bekliyoruz. 2023 yılında mega işlem gerçekleşmezken, 2024'te Kaspi.kz'nin Hepsiburada satın alımı yılın tek mega işlemi olmuştu. 2025 ise bu açıdan daha güçlü bir yıl oldu; değeri açıklanan iki mega işlem gerçekleşti. Araç Muayene İstasyonları'nın 1,72 milyar dolar bedelle Türkiye, İspanya ve İsveç konsorsiyumu MOI Ortak Girişimi'ne devri ve ABD'li Apollo Global'ın TANAP Projesi'nde 1 milyar dolar tutarında azınlık hisse alımı, yılın öne çıkan mega işlemleri oldu. Gelecek dönemde şirketlerimizin ve girişimlerimizin ölçek kazanmasını, mega işlemlerin artmasını temenni ediyoruz. Bunun en kritik unsurlarından biri, vizyon sahibi yatırımcıların girişimleri desteklemesi. Umuyoruz ki, oyun sektöründe oluşan güçlü ekosistemi; yapay zeka odaklı teknolojiler, savunma sanayi, temiz enerji ve iyi tarım uygulamaları gibi stratejik alanlarda da oluşturabiliriz. Bununla birlikte, sanayi sektöründeki tecrübemizi bir adım öteye taşıyarak katma değerli üretime odaklanmamız, hem kamu, hem özel sektör için değer yaratmanın en önemli yolu olacaktır.

Özge İlhan

Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri, Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

➢ Enerji sektöründe ses getiren satın almalar gerçekleşti

2025 yılında enerji sektörü, yüksek tutarlı ve stratejik nitelikteki işlemlerle dikkat çekti. ABD merkezli özel sermaye fonu Apollo Global Management'ın TANAP Projesi yatırımına ek olarak enerji alanındaki bir diğer dikkat çekici işlem ise Nurol Holding iştiraki Tümad Madencilik'in Alamos Gold'un Türkiye'deki iştiraki Doğu Biga Madencilik'i 470 milyon dolar karşılığında satın alması oldu. Bu satın alma, yerli yatırımcıların madencilik ve doğal kaynaklar alanındaki konsolidasyon stratejilerini güçlendirdiğini gösterdi.

➢ Perakende sektörü 3,8 milyar dolar açıklanan işlem hacmiyle hacim bazında lider

Perakende sektöründe yıl boyunca önemli işlemler gerçekleşti. Koç Holding iştiraki Tek-Art'ın Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ile Göcek Villa Port ve Exclusive Port marinalarının işletme hakkını alması, turizmde bir cazibe merkezi olan Türkiye'de yüksek gelir grubuna yönelik varlıkların stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu. Polonya merkezli Benefit Systems'ın MacFit spor salonları zincirini 431,6 milyon dolar bedel karşılığında Esas Holding ve Actera'dan satın alması önemli bir girişim sermayesi çıkış işlemi olarak da öne çıktı.

➢ Gerçekleşen 278 işlemle TMT sektörü işlem adedi bazında lider

TMT sektöründe gerçekleşen değeri açıklanan en büyük işlemler de sırasıyla İyzico'nun 87 milyon dolar bedel ile Paynet'i satın alması, Cypher Games'in almış olduğu 30 milyon dolarlık, Grand Games'in almış olduğu 30 milyon dolarlık ve Bigger Games'in almış olduğu 25 milyon dolar yatırımlar ve Tiktak'ın Getir Araç'ı 22 milyon dolar bedelle satın alması oldu. 2025 yılında da yatırımcıların oyun dünyasına olan ilgisi devam etti.

➢ Taşımacılık, altyapı ve inşaat, ilaç ve sağlık sektörlerinde yabancı yatırımcı ilgisi sürdü

Fransa merkezli Ceva Logistics'in Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri'ni 383,2 milyon dolar bedelle satın alması, Türkiye'nin lojistik altyapısının küresel tedarik zincirlerindeki stratejik rolünü pekiştirdi. İlaç ve sağlık sektöründe ise FOM Grup'un Medikal Park Grup'daki azınlık hisse alımı da özel sağlık hizmetlerinin yatırımcılar açısından cazibesini koruduğunu gösterirken, özel sermaye fonu Turkven'in çıkış işlemi olması nedeniyle de öne çıktı.

➢ Yabancı yatırımcılardan 90 işlem ile 3 milyar dolarlık hacim

2025 yılının ilk 11 ayında yabancı yatırımcılar, toplam 3 milyar dolar değerinde 90 işlem gerçekleştirdi. Bu işlem adedi bazında toplam işlemlerin yüzde 18'ini oluştururken, işlem hacmi bazında ise açıklanan işlemlerin yüzde 39'una tekabül ediyor ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla işlem hacminde artışa işaret ederken yabancı yatırımcıların geçmiş dönemde de olduğu gibi daha büyük ölçekli satın alımlara ilgi gösterdiğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.

➢ ABD en çok yatırım yapan ülke

2025'in ilk 11 ayında ABD kökenli şirketler liderlik ettikleri 20 işlem ve toplam açıklanan işlem hacminden aldıkları 1,9 milyar dolarlık payla lider konumda. ABD'yi işlem adedi bazında 8'er adet işlemle Almanya ve Hollanda, işlem hacmi bazında ise toplam 0,5 milyar dolar açıklanan işlem hacmi ile Fransa takip etti.

➢ Finansal yatırımcıların işlem hacminde dikkat çekici artış

2025 yılının ilk 11 ayında finansal yatırımcılar (özel sermaye, risk sermayesi, varlık fonları vb.) toplam 306 işlem gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde gerçekleşen 237 işleme kıyasla hem işlem adedinde hem de işlem hacminde artış gözlemlendi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki yaklaşık 1,1 milyar dolarlık işlem hacmine kıyasla, 2025 yılının ilk 11 ayında finansal yatırımcıların yarattığı 1,6 milyar dolarlık işlem hacmi yarattı.

➢ Türkiye, oyun sektöründe önemli bir yatırım merkezi olmaya devam etti

2025 yılının ilk 11 ayında değeri açıklanmasa en önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkan CVC'nin Dream Games yatırımına ek olarak, Menlo Ventures liderliğinde Good Job Games'in aldığı yatırım oyun dikeyinin en öne çıkan işlemleri oldu. Bu işlemleri Raine Group ve Play Ventures liderliğinde Cypher Games'in aldığı 30 milyon dolarlık yatırım, Earlybird Venture Capital, Laton Ventures liderliğinde Grand Games'in aldığı 30 milyon dolarlık yatırım, Bigger Games'in Goodwater Capital liderliğinde aldığı 25 milyon dolarlık yatırım takip etti. Circle Games, Fuse Games, Telemonster Games, SekGames, Alpaka Games de dâhil olmak üzere toplam 19 oyun girişimi yatırım aldı. Bu gelişmeler Türkiye'nin oyun ekosisteminin küresel pazardaki güçlü konumunu koruduğunu destekler nitelikte.