Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım Ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ("Bakanlık") ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 28 Kasım 2025 tarihinde Girişim Sermayesi Fonlarına Katılım ve Girişim Sermayesi Uygulamaları Yönetmeliği ("Yönetmelik") yayımlandı.

12 Mart 2008 tarihli ve 26814 numaralı Resmi Gazete'de yayımlanan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununa dayanılarak çıkarılan Yönetmelik ile teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesinden girişim sermayesi fonlarına aktarılacak kaynağın kapsamı ve uygulamasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Kaynak Aktarılacak Fonun Seçim Süreci

Yönetmelik uyarınca kaynak aktarılacak fonun seçimi için iki aşamalı, çağrı usulü ile başlatılacak bir süreç öngörüldü. Bakanlık kaynak sağlayacağı fonu belirlemek için süreci çağrı ile başlatacak ve çağrı şartlarını sağlayan başvurular, başvuruları değerlendirmekle görevli Fon Değerlendirme Komisyonu'na ("Komisyon") sunulacak. Değerlendirme sonucunda kaynak sağlanacak fon Komisyon'un görüşü dikkate alınarak Bakan tarafından belirlenecek.

Fonun Seçiminde Dikkate Alınacak Kriterler

Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmede dikkate alınacak altı kriter belirlendi, buna göre değerlendirmede fon yöneticisinin girişim sermayesi veya özel sermaye fonları alanındaki tecrübesi, öncelikli sektör ve alanlardaki tecrübesi, daha önce gerçekleştirdiği yatırımlardan elde ettiği getiri ve bu getirinin toplam yatırıma oranı, fonun yönetim masrafları, diğer yatırımcılar tarafından fona taahhüt edilen tutarın Bakanlıkça taahhüt edilen tutara oranı ve Bakanlık tarafından çağrı kararında belirlenen kriterler dikkate alınacak.

Seçilen Fon ile İmzalanacak Yatırımcı Sözleşmesi

Kaynak sağlanacak fonun belirlenmesinin ardından Bakanlık ile fon yöneticisi arasında çağrı amaç ve şartlarına uygun bir yatırımcı sözleşmesi imzalanacak. Fon süresi, bu sürenin uzatılması, fonun tasfiyesi, fonda kalan bakiye tutarının akıbeti ile bunlara dair kararlarda yetkili kişilere ilişkin hususlar fonun amaçlarına uygun olarak bu sözleşme ile belirlenecek.

Aktarılan Kaynak ile Yapılacak Yatırımlar

Fon kaynaklarından yapılacak yatırımlara da sağlanacak fonun amaçları çerçevesinde karar verilecek, ilgili yatırım kararları yatırımcı sözleşmesi ile belirlenecek Yatırım Komitesi tarafından alınacak. Yapılabilecek yatırımlar Yönetmelik ile teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetleri, girişim sermayesi fonları olarak sayılmış olsa da yatırımların esas olarak çağrı kararı dikkate alınarak belirleneceği düzenlendi. Yapılacak yatırımın herhalükarda Bakanlığın yatırım yapmış olduğu fonun amacına uygun bir yatırım olması gerektiği öngörüldü, farklı girişim sermayesi fonlarına yatırım yapılması halinde ise bu fonlarında çağrı özel şartlarını taşıması gerekiyor.

Yönetmelik ile kaynak sağlanan fonun dışarıdan da kaynak sağlayabilmesi güvence altına alındı, bu çerçevede üçüncü taraflarla fon yöneticisi ve Bakanlık arasındaki uygulamaya ilişkin ikili ve çok taraflı protokoller imzalanabilecek.

Yapılacak Yatırımlara Getirilen Sınırlamalar

Sağlanacak kaynak ile yapılabilecek yatırımlara da belirli sınırlamalar getirildi. Yönetmelik uyarınca mevzuata aykırı şekilde bir ürünün üretimi, ticareti veya hizmetin verilmesi ile ilgili faaliyetler yürüten ve hukuka, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı alanlarda faaliyet yürüten şirketlere, tütün, alkol, kumarhane ve bahis oyunları ile ilgili faaliyetler yürüten, siyasi veya etnik faaliyetlerde bulunan şirketlere ve münhasıran gayrimenkul yatırımları gerçekleştiren şirketlere yatırım yapılamayacak.

Sağlanan Kaynakların Denetimi

Kaynak aktarılan fonun kullanımı ise fon yöneticisi tarafından Bakanlık'a 3 ayda bir verilecek raporlar ile denetlecek. Fona aktarılan kaynağın usulsüz ve amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde ise Bakanlık'ın yatırımcı sözleşmesinde belirlenen yetkileri çerçevesinde çeşitli tedbirler alma, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunma ve hukuki yollara başvurma hakkına sahip olduğu düzenlendi.

