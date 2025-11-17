Halka Arz Eşikleri Yükseltildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 31 Aralık 2024 tarihli bülteninde yayımlanan 26/12/2024 tarih ve 66/2058 sayılı kararı ile ilk defa halka arz edilecek şirketler için aranan mali eşikler artırılmış ve halka arzı hedefleyen küçük ölçekli şirketler için yeni yükümlülükler getirilmiştir.

Kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarı ise 150.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

SPK, 28 Mart 2024 tarih ve 2024/17 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan 18/505 sayılı karar ile enerji, kimya, tarım ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile ileri teknolojiye dayalı çözümler üreten şirketlerle sınırlı olmak üzere, halka arz finansal eşikleri olan aktif toplam ve net satış hasılatı tutarlarında indirim yapılmasına karar vermişti.

SPK, 2025 senesi için de sektörel halka arz kolaylığı uygulamasına devam etmekte olup 18/505 sayılı kararı kapsamındaki şirketler için finansal eşikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

TL 2023 Yılı için 2024 Yılı için Net Satış Hasılatı 270.000.000 600.000.000 Aktif Toplam 450.000.000 1.200.000.000

31 Aralık 2024 tarihinde Borsa İstanbul tarafından Kotasyon Yönergesi'nde yapılan değişiklik ile kotasyon şartlarında da güncelleme yapılmıştır. Buna göre, halka arz edilen payların asgari piyasa değeri aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler için 1.000.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye,

Ana Pazar'da işlem gören şirketler için 250.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye ve

Alt Pazar'da işlem gören şirketler için 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye

çıkarılmıştır.

Aynı zamanda, Yıldız Pazar için yapılan kotasyon başvurularında, halka arz edilecek payların piyasa değerinin 6.000.000.000 TL'yi aşması halinde halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye oranı eşiği %10'dan %6'ya indirilmiştir.

Birleşme amaçlı ortaklığın halka arz yoluyla ihraç edeceği paylarının ilk kotasyonu için, ortaklığın halka arz edilen paylarının asgari piyasa değeri 200.000.000 TL'den 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Son olarak, Yıldız Pazar'a yönelik yapılan kotasyon başvurularında, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarında dönem kârı olması ve/veya bağımsız denetimden geçmiş en son finansal tablolardaki özsermaye/sermaye oranı şartlarını yerine getiremeyen şirketlerin paylarının, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun takdirine bağlı olarak kotasyona kabul edilebilmesi için gerekli olan asgari piyasa değeri eşiği 1.500.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Originally published on 6 January 2025

