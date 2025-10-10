Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı

Ömer Erdoğan’s articles from Gen Temizer are most popular:
Genel Bakış
- Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu ("Kurul Kararı"), kurumsal sürdürülebilirlik raporlamalarının ("Rapor") ve güvenilirliğinin arttırılmasına yönelik olarak işletmeler, raporlamayla ilgili hizmet veren kuruluşlar ve diğer kuruluşlar bünyesinde çalışacak "yeşil yakalı" personel kapasitesinin oluşturulması ve geliştirilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
- Kapsam olarak süreç içerisinde finans, muhasebe, risk, çevre gibi bölümlerden elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve Rapor haline getirilmesi ve bu süreçte görev alacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanları'nın ("Uzman") eğitim, lisanslama ("Lisans") ve denetim süreçleri, lisansın verilmesi, askıya alınması veya iptali gibi düzenlemeler yer almaktadır.
Uzmanlık Hizmetinden Yararlanma
- Raporlama yapacak işletmeler Rapor ile ilgili soru setleri ve formların oluşturulması, bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, gerekli yapılması, rapor çerçevesinin oluşturulması, Rapor'un yazımı ve sunumu gibi aşamalarını koordine etmek ve ilgili hususlarda gerekli çalışmaları yapmak üzere Uzman istihdam edebilir.
Lisanslama Şartları ve Sınav
- Uzman olmak isteyenler:
- En az lisans seviyesinde mezun olma,
- Sınavda başarılı olma,
- Çalışma tecrübesine sahip olma,
- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûmiyetinin bulunmaması, şartlarını sağlaması gerekmektedir.
- Lisans almak isteyenler şartları sağladıklarını gösteren beyan, belge ve bilgilerle Kurum'a başvurmaları gerekmektedir.
- Sınav "Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması" ve "Finansal Raporlama ve Kurumsal Yönetim" başlıklı iki modülden oluşur.
- Sınavda başarılı olmak için iki modülden de en az altmış puan alınması şarttır. Başarı puanının hesabında küsuratlar yuvarlanır ve gösterim iki hane üzerinden yapılır.
Çalışma Tecrübesi
- Lisans almak isteyenler en az 8 ay süreyle Raporlama konusunda çalışma tecrübesine sahip olması şarttır.
- Bu sürenin hesabında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan bildirim süreleri esas alınır.
- Kurul Kararı'nda sayılan bazı özel hallerde ise çalışma tecrübesi aranmaz.
Lisans Yenileme Eğitimi
- Lisans sahipleri, sicile kayıt tarihini takip eden yıl başından itibaren her 3 yılda lisans yenileme eğitimine katılmak zorundadır. Eğitim süresinin en az %80'ine katılım zorunludur. »
- Lisans yenileme eğitimi sonunda sınav yapılır. Lisans yenilenmesinde eğitim ve sınav sonucu birlikte değerlendirilir.
Lisansın Askıya Alınması veya İptal Edilmesi
- Lisans yenileme eğitim ve sınavını tamamlamayanların lisansları askıya alınır.
- Askıda olan lisanslar azami 2 yıl içerisinde yenileme eğitim ve sınavlarının tamamlanması sonrasında tekrar aktif hale getirilir.
- Yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenlerin veya süre içerisinde yenileme eğitimi ve sınavı tamamlamayanların lisanları iptal edilir.
