İhracatçilara Hususi Damgali Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkinda Kararda Değişiklik Yapilmiştir

27 Ağustos 2025 tarihli ve 32999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 10259 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 20/2/2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- (1) Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri halinde pasaportu derhal iade etmekle yükümlüdür. Bu durum, firma tarafından formu onaylayan bölge müdürlüğüne, bölge müdürlüğünce de derhal pasaportu veren il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve pasaport bu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünce iptal edilir.

(2) İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen pasaport sahibi firma yetkilisinin 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) bendinin dördüncü ve yedinci paragraflarında belirtilen suçlardan mahkûm olması veya 4 üncü maddede belirtilen koşulların ihlali nedeniyle pasaport alabilme şartını kaybetmesi halinde, firma yetkilisine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

(3) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, 7 nci maddede belirtilen firma yetkilisi statüsünün diğer nedenlerle kaybına istinaden doğan iade yükümlülüğünün pasaport sahibi tarafından yerine getirilmemesi halinde, bildirimi yapmayan firmalara da bir yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilmez."

