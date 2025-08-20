İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin Değişiklik

A. Giriş

14 Ağustos 2025 tarihli ve 32986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") ile İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in ("Tebliğ") 2'nci ve 5'inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

B. Değişiklik Tebliği Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Değişiklik öncesinde, Tebliğ'in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesi; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("Türk Ticaret Kanunu") 64'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan ticari şirketlere ait pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılmaktaydı.

Değişiklik Tebliği ile maddeye eklenen fıkra "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetimine tabi olan bankalar, varlık yönetim şirketleri ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından tutulan yönetim kurulu karar defteri bu Tebliğin kapsamı dışındadır." şeklindedir.

Bu değişiklikle birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun gözetim ve denetimine tabi olan bankalar, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından tutulan yönetim kurulu karar defterlerinin elektronik ortamda tutma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ayrıca, Değişiklik Tebliği ile 5'inci maddeye eklenen fıkra uyarınca, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren belirli şirketler için elektronik defter tutma zorunluluğuna istisna getirilmiştir. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, EYDEP A sertifikasına sahip şirketler ile Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinin ana yüklenicisi olan şirketler, gerekli belgeleri ibraz etmeleri halinde defterlerini elektronik ortam yerine fiziki ortamda tutabilecektir. Bahse konu şirketlerin bu niteliklerini kaybetmesi halinde yeniden elektronik defter yükümlülüğü doğmaktadır.

C. Sonuç

14 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Değişiklik Tebliği'nde belirtilen niteliklere sahip şirketlerin ticari defterlerini fiziki ortamda tutabilmelerine imkân tanınmıştır.

