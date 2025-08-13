ARTICLE

Türk Hukukunda Finansal Yardım Yasağı Ve Kaldıraçlı Devralma İşlemleri

Finansal yardım yasağına ilişkin düzenleme, 6102 sayılı TTK ile Türk hukukuna ilk kez girmiştir. İlgili hüküm, bir şirketin kendi paylarının üçüncü kişilerce devralınması amacıyla avans...