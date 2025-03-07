KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA GETİRİLEN DÜZENLEMELER HAKKINDA
11 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik kapsamında, 8 Ocak 2020 tarihli Yönetmelik yürürlükten kaldırılarak mevcut düzenlemelerde
köklü değişiklikler yapılmış; asgari şartlar, hizmet verme koşulları, ihale süreçleri ve cezai müeyyideler
gibi birçok alanda yenilikler getirilmiştir.
Yeni Yönetmelikle Gelen Temel Değişiklikler
- Kılavuzluk ve römorkörlük hizmetinin icrası için ihale süreciyle yetkilendirme yapılması öngörülmüştür.
- Liman tesislerinin kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri sunabilmesi için “Hizmet İzin Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir.
- Hizmet izin belgelerinin devri yasaklanmış, sözleşmelerin alt yüklenicilere devredilmesi engellenmiş, yalnızca İdare'nin onayı doğrultusunda 3.bir firmadan hizmet alımı yapılabileceği düzenlenmiştir.
- Düzenlemelere aykırı hareket eden firmalara yüksek idari para cezaları öngörülmüştür.
- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölgesel hizmet sahalarında yetkilendirilmiş veya görevlendirilmiş hizmet izin sahiplerinin hizmeti vermeye devam edebileceği düzenlenmiştir.
- Aynı bölgesel hizmet sahasında hem kılavuzluk hem de römorkörcülük hizmeti için ihaleye katılınması yasaklanmıştır.
- Konsorsiyum yoluyla ihaleye katılım yasaklanmış, yalnızca ortak girişim modeli ile başvuru yapılmasına izin verilmiştir.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, hizmetleri en fazla 20 yılı geçmemek üzere devredebilecektir. İhaleye katılacak firmalar, belirlenen teknik, idari ve mali kriterleri karşılamak zorundadır.
- Kılavuzluk hizmeti ihalelerinde, firmaların asgari sayıda kılavuz kaptanı önceden istihdam etmiş olması gerekmektedir.
- Römorkörcülük hizmetlerinde, belirlenen asgari sayıda römorkör ve palamar botuna sahip olunması şarttır.
HABER BÜLTENİ
- Kiralık römorkörlerle katılım halinde, kira sözleşmeleri en az 5 yıl süreli olmalı ve noter onaylı olarak sicile işlenmelidir.
- Bakanlık tarafından ilan edilen ihaleye katılım için isteklilerden ihale ilanında belirtilen tutar kadar geçici teminat alınacaktır. Liman tesislerine yönelik düzenlemeler, bu hizmetlerin rekabet hükümlerine aykırılık oluşturmaması ve denetim mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla yapılmıştır.
- Liman tesisleri, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini sunmak için “Hizmet İzin Belgesi” almak zorundadır.
- Bu hizmetlerde kullanılacak Deniz araçlarının Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olması zorunludur.
- Hizmet kapsamında çalışan tüm personelin Türk vatandaşı olması gerekmektedir
- Ayrıca, hizmet izin belgesi almak isteyen liman işletmeleri, teminat mektubu sunmak zorundadır. Teminat miktarı, limanın bir önceki yılki hasılatının %6'sı olarak belirlenmiştir.
- Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri 7/24 kesintisiz olarak sunulmalıdır.
- Firmalar, her yıl yeminli mali müşavir tarafından hazırlanmış mali raporları Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.
- Bakanlık ve liman başkanlıkları, 2 seneden fazla olmamak suretiyle işletmeleri düzenli olarak denetleyecek, gerekirse önceden bildirim yapmaksızın ani denetimler gerçekleştirebilecektir. Kurallara uymayan firmalara ağır cezalar getirilmiştir.
- Liman tesisi işletmecisinin veya hizmet alınan kuruluşun iflas etmesi,
- Liman işletme hakkının devri, süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi veya feshedilmesi, belirtilen asgari koşulların kaybedilmesi ve verilen sürede tamamlanmaması,
- Ortaklık yapısı değişiklikleri nedeniyle gerekli şartların sağlanamaması,
- Hizmet izni verildikten sonra, hizmetlerin uygun şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi ve yazılı ihtara rağmen düzeltilmemesi hallerinde ilgili işletmenin hizmet verme yetkisi iptal edilecektir. Bu kapsamda yeni Yönetmelik, sektörde kaliteli hizmeti artırmayı, rekabet aykırılıklarını gidermeyi ve hizmetlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir.
Tüm bu değişiklikler doğrultusunda, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması kritik önem taşımaktadır.
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