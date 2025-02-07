Türkiye Startup Yatırımları 2024 Üçüncü Çeyrek

KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporuna göre 2024'ün 3. çeyreğinde Türkiye'nin startup ekosistemine yapılan yatırımlarda işlem adedi önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık üç katına çıkarak 146 işlem olarak gerçekleşti. Buna karşın, işlem hacmi bir önceki çeyreğe kıyasla düşüş göstererek 305 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 3. çeyrekte, startup satın alımları toplam işlem hacminin yüzde 83'ünü oluştururken 22 adet işlem ile biyoteknoloji, en çok ilgi gören sektör olarak öne çıktı.

Rapora göre küresel startup yatırımları, 2024 yılının 2. çeyreğinde 94,3 milyar dolar işlem hacmi ile son beş çeyreğin en yüksek seviyesine ulaşmasına karşın, 2024'ün 3. çeyreğinde 70,1 milyar dolara geriledi. Amerika kıtası 3,1 bin işlem adedi ile 41,4 milyar dolar, Avrupa kıtası 1,7 bin işlem adedi ile 12,5 milyar dolar ve Asya kıtası 2,2 bin işlem adedi ile 15,6 milyar dolar katkı sağladı. Küresel çapta, iki şirket 2024'ün 3. çeyreğinde 1 milyar dolar ve üzerinde yatırım alırken, 2024'ün 2. çeyreğinde bu rakam dokuz şirketti. Yapay zekâya (AI), büyük yatırımlar devam ederken, dünya çapında öne çıkan yatırımlarda buna ek olarak bu çeyrekte savunma teknolojisi yatırımlarını da görüyoruz. Amerika, Asya ve Avrupa'da yılın 3. çeyreğinde gerçekleşen en büyük yatırımlar yapay zekâ, savunma teknolojisi veya bu ikisinin birleşimi olan alanlardaki girişimlere oldu. Bu nedenle, yapay zekânın çeşitli endüstri çözümlerine uygulanması ana gündem başlıklarından biri haline geldi ve AI destekli savunma teknolojileri, sağlık teknolojileri ve biyoteknoloji çözümleri küresel olarak yoğun yatırımcı ilgisi çekti.

2024 yılının 3. çeyreğinde Türkiye'nin startup ekosisteminde işlem adedi, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık üç kat artarak 146'ya ulaşırken, işlem hacmi ise 305 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu işlem hacmi, 2024 yılının 2. çeyreğinde kaydedilen 558,8 milyon dolara göre düşük iken, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde kaydedilen 157,9 milyon dolara kıyasla bir artışa işaret ediyor.

2024 yılı 3. çeyreğinde küresel ölçekte startup yatırımlarında yapay zekâ, savunma teknolojisi ve biyoteknoloji gibi dikeylerde yoğunlaşan yatırımlar dikkat çekti. Global trende paralel olarak Türkiye Startup Ekosisteminde de bu çeyrek öne çıkan yatırımlar, 22 adet işlemle biyoteknoloji, 12 adet işlemle yapay zekâ ve 12 adet işlemle sağlık teknolojileri dikeylerinde gerçekleşti. 2024 yılının 3. çeyreğinde toplam işlem hacmi 305 milyon dolar seviyesinde kaydedilirken, 2023 yılının aynı dönemindeki 157,9 milyon dolarlık işlem hacmine kıyasla yükseliş gösterdi. Bu çeyrek de, tohum aşaması yatırımları işlem adedi bakımından liderliğini korurken, işlem hacminin büyük çoğunluğunu satın alma işlemleri oluşturdu. 2024'ün 3. çeyreğinde Türkiye'nin girişim sermayesi ekosisteminde işlem adedi arttı, ancak erken ve ileri aşama yatırım adetlerinde düşüş yaşandı. Yabancı yatırımcılar, toplam işlem hacminin %87'sini oluştururken işlem adedinde payları %7 oldu. Bu yavaşlama, küresel ve yerel yatırımcıların daha seçici hale gelmesi ve büyük çaplı yatırımların azalmasıyla ilişkilendirilebilirken, yerel sermayenin de görece küçük hacimli tohum aşaması işlemlerine yönelme eğiliminin devam ettiğine ışık tutuyor. Bununla birlikte, geleceğe dair pozitif beklentiler için güçlü temeller mevcut. Yapay zekâ, biyoteknoloji ve sağlık teknolojilerindeki işlem adedi artışı, Türkiye'nin küresel trendleri yakından takip ettiğini ve bu sektörlerde rekabet avantajı elde edebileceğini gösteriyor. Özellikle biyoteknoloji dikeyinde gerçekleşen 22 işlem, Türkiye'nin yenilikçi girişimlere olan ilgisini artırdığını ortaya koyuyor. Bu eğilim, hem küresel yatırımcı ilgisinin hem de yerel yetenek havuzunun büyümesiyle birlikte, ekosistemin uzun vadeli gelişimini destekleyebilir - Özge İlhan - Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri, Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri - KPMG Türkiye

En büyük payı satın alımlar oluşturdu