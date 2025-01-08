Sermaye Pi̇yasasi Mevzuati Kapsaminda Yeni̇den Değerlemeye Tabi̇ Tutarlar 2025 Yili İçi̇n Tespi̇t Edi̇lmi̇şti̇r

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 31.12.2024 tarihli bülteninde yayınlanan 26/12/2024 tarih ve 66/2058 sayılı Kararı Uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve bu Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile 2499 sayılı mülga Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar 2025 yılı için aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

İlgili Düzenlemenin İlgili Düzenlemedeki Rakam/Değer Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2023 – 31.12.2023) Yeniden Değerleme Oranı: %122,93 (2023) (TL) Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2024 – 31.12.2024) Yeniden Değerleme Oranı: %58,46 (2024) (TL) Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (1.1.2025 - 31.12.2025) Yeniden Değerleme Oranı: %43,93 (2025) (TL) 1 Adı ve Sayısı Madde Numarası Konusu Yürürlük Tarihi 6362 sayılı i) Md. 103/1, İdari para 30.12.2012, i) 20.000 - 250.000 i) 155.567 - 1.944.578 i) 246.511,47 - 3.081.378,30 i) 354.803,96 - 4.435.027,79 Sermaye Piyasası 103/6 ve 103/7 cezası 30.12.2012 ve Kanunu gerektiren 20.02.2020 fiiller ii) Md. 76/10 ve 30.12.2012 ii) 5.000 - 50.000 ii) 38.879 - 388.908 ii) 61.607,66 - 616.263,62 ii) 88.671,91 - 886.988,23 103/5 iii) Md. 103/8 20.02.2020 iii) 1.000 - 25.000 iii) 3.313 - 82.825,18 iii) 5.249,78 - 131.244,50 iii) 7.556,01 - 188.900,21 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Md. 104 Piyasa bozucu eylemler 30.12.2012 20.000 - 500.000 155.567 - 3.892.770 246.511,47 - 6.168.483,34 354.803,96 - 8.878.298,07

1Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 27.11.2024 tarih ve 32735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 574 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlenmiştir. Kurul düzenlemelerinde söz konusu oranın uygulanmasının zorunlu tutulmadığı hallerde, ilgili düzenlemelerin Kurul'a verdiği takdir hakkı kapsamında değerleme yapılmıştır. Şu kadar ki, 31.12.2024 tarihine kadar yapılan başvurulara, başvurunun yapıldığı tarihte cari olan rakam/değer uygulanmaya devam olunur.

ARACI KURUMLAR 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu i) Md. 84/5 Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından tazmin kararı çerçevesinde yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı 30.12.2012 i) 100.000 i) 721.557 i) 1.143.379 i) 1.645.665 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ii) Md. 15/1 29.03.2014 ii) 103.930 ii) 721.557 ii) 1.143.379 ii) 1.645.665 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu i) Geçici Md. 3/4 Özel Fon'dan hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarı i) 30.12.2012 i) 18.729 145.676 230.838 332.245 09.10.2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Fon Yönetmeliği ii) Md. 10/1 ii) 09.10.2013 ii) 20.190 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği Md. 20/1 Yatırımcı Tazmin Merkezine katılım için ödenecek giriş aidatı tutarı 27.02.2015 10.000.000 - 10.000.000 15.000.000 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65) Md. 35/1 Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 35. Maddesi Çerçevesinde Yeniden Değerleme 14.07.2003 10.000 140.933 223.322 321.427

Kitle Fonlaması Tebliğ (III-35/A.2) Md. 5/1 Md. 15/1 ve Md. 18/1 Md. 18/2 Md. 16/5 Md. 21/4 ve 22/4 Kuruluş ve listeye alınma için gerekli asgari sermaye Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin yatırım sınırı (Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması) Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla bir projeye yapabileceği azami yatırım tutarı Paya dayalı kitle fonlamasında fon talep tutarı Paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlamasında toplanan fon tutarı 27.10.2021 1.000.000 50.000 200.000 20.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 150.000 600.000 60.000 3.000.000 3.000.000 15.000.000 250.000 1.000.000 100.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 400.000 1.500.000 150.000 7.000.000 7.000.000 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No:34) Md. 7/1 Dar yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı Kısmi yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı Geniş yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı 01.07.2014 2.000.000 10.000.000 25.000.000 10.000.000 40.000.000 80.000.000 25.000.000 100.000.000 200.000.000 35.000.000 150.000.000 300.000.000 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1) Md. 5/1, 5/2 ve 63 Yeni kurulacak aracı kurumlar ve yetki belgesi devralmak suretiyle kurulacak aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı 21.03.2024 300.000.000 - 300.000.000 350.000.000

HALKA AÇIK ORTAKLIKLAR Pay Tebliği (VII-128.1) Md. 5 Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespiti 22.07.2013 20.000.000- 40.000.000 150.000.000- 250.000.000 400.000.000- 800.000.000 600.000.000- 1.200.000.000 Pay Tebliği (VII-128.1) Md. 9 Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespiti 22.07.2013 40.000.000 231.903.989 500.000.000 750.000.000 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) Md. 17 Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylarının satışında talep toplama yoluyla satış yöntemlerinden birinin kullanılmasına yönelik zorunluluğun tespiti 28.07.2013 20.000.000 115.951.995 200.000.000 300.000.000 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) Md. 6 İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti 22.07.2013 250.000- 5.000.000 1.656.457- 45.000.000 5.000.000- 75.000.000 7.500.000- 112.500.000 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) Md. 15 Tasarruf sahiplerine satış duyurusu hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti 22.07.2013 150.000 2.500.000 4.000.000 6.000.000

Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) Md. 8 Kanun kapsamından çıkarılma için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespiti2 30.12.2013 5.000.000 10.000.000 2021 Yılı İçin 180.000.000 300.000.000 2022 Yılı İçin 270.000.000 450.000.000 2022 Yılı İçin 270.000.000 450.000.000 2023 Yılı İçin 750.000.000 1.500.000.000 2023 Yılı İçin 750.000.000 1.500.000.000 2024 Yılı İçin 1.200.000.000 2.400.000.000 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) Md. 5 KSS'ye geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının tespiti 25.12.2013 100.000 30.000.000 100.000.000 150.000.000 Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) Md. 14 Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan muhasebe/finansal raporlama standardı ile Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları arasındaki muhasebe politikası farklılıklarının izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. 100.000 662.584 1.050.000 1.550.000 Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4) Md. 15 Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan denetim standardının ve Uluslararası Denetim Standartlarından önemli ayrışmaların izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. 100.000 662.584 1.050.000 1.550.000

2 2025 yılı içinde yapılacak başvurularda Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş 2023 ve 2024 yılına ait yıllık finansal tablolar itibarıyla sağlanması gerekli tutarlardır. Söz konusu finansal tablo büyüklükleri; 2023 yılına ait finansal tabloların 31.12.2023 tarihindeki ve 2024 yılına ait finansal tabloların ise 31.12.2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden hesaplanacak tutarlar üzerinden dikkate alınır. Özel hesap dönemleri olan finansal tablolar için, bu hüküm kıyasen uygulanır.

Kar Payı Tebliği (II-19.1) Md. 7 Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için uygulanan kar dağıtım muafiyetine ilişkin kriterin tespiti 01.02.2014 100.000 662.584 1.050.000 1.550.000 Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Md. 11 İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanmasına ilişkin sınırın tespiti 10.02.2017 250.000 5.000.000 8.000.000 12.000.000 Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) Md. 5 Tahsisli ihraçlarda uygulanan asgari birim nominal değere ilişkin tutarın tespiti 21.01.2014 100.000 - - - Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1) Md. 23 Teminat uyum ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasına dair teminat varlıkların kalan ortalama birim anapara değerine ilişkin tutarın tespiti 21.01.2014 20.000 - - - Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.3) Md. 4 Ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arz edilmeksizin satışı ve Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem görebilmesi için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespiti ile KSS'ye geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının tespiti 18.05.2023 20.000.000 10.000.000 10.000.000 - - 30.000.000 15.000.000 15.000.000 Payların İlk Halka Arzı Öncesi Uyulacak Ön Şartlardaki Tutarların İndirimine İlişkin Kurul İlke Kararı i-SPK 128.22 (28/03/2024 tarihli ve 18/505 s.k.) sayılı İlke Kararı - Belirli sektörlerde faaliyet gösteren ortaklıklar için VII-128.1 sayılı Tebliği'nin 5 inci maddesi ikinci fıkrası kapsamında II-16.1 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan finansal tablo büyüklüklerinin tespiti3 28.03.2024 2022 Yılı İçin 180.000.000 300.000.000 2023 Yılı İçin 270.000.000 450.000.000 - - 2023 Yılı İçin 270.000.000 450.000.000 2024 Yılı İçin 600.000.000 1.200.000.000

3 2025 yılı içinde yapılacak başvurularda Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve özel bağımsız denetimden geçmiş 2023 ve 2024 yılına ait yıllık finansal tablolar itibarıyla sağlanması gerekli tutarlardır. Söz konusu finansal tablo büyüklükleri; 2023 yılına ait finansal tabloların 31.12.2023 tarihindeki ve 2024 yılına ait finansal tabloların ise 31.12.2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden hesaplanacak tutarlar üzerinden dikkate alınır. Özel hesap dönemleri olan finansal tablolar için, bu hüküm kıyasen uygulanır.

GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARI Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3) 4/1-ç maddesi Yetkilendirilme için sahip olunması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarı 31.08.20194 1.000.000 3.312.914 7.500.000 12.000.000

DERECELENDİRME KURULUŞLARI Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No:51) 9/1-d maddesi Yetkilendirilme için sahip olunması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarı 12.07.20075 200.000 200.000 500.000 1.000.000

4Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3 sayılı Tebliğ) yayım tarihi olan 31.08.2019'da yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ'in yayımı tarihinde Kurulca yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşlarına asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğünü düzenleyen 4/1-ç maddesine uyum sağlamaları için 01.01.2021 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır. III-62.3 sayılı Tebliğin 4/1-ç maddesi uyarınca asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğü tutarı; 2020 yılı içinde yapılan yetkilendirilme başvuruları için, ilgili yıla ilişkin yeniden değerleme oranı dikkate alınmaksızın 1.000.000 TL şartının sağlanmış olması aranmıştır. 2020 yılını izleyen yıllarda yapılacak yetkilendirilme başvuruları için söz konusu tutarın yeniden değerlemeye konu edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilmektedir.

5Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VIII, No:51 sayılı Tebliğ), ilk uygulama yılından itibaren 9/1-d maddesinde öngörülen asgari ödenmiş sermaye tutarı aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "... her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, Kurulca yeniden belirlenebilir. "hükmü çerçevesinde yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. Söz konusu tutarın; 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kurulacak anonim şirketlerde 250.000 TL'na çıkarılmasını da konu alan 27.11.2023 tarihli Ticaret Bakanlığı Duyurusu ile ilan edildiği hususu da dikkate alındığında, 2024 yılı için yeniden değerlemeye tabi tutulması öngörülmüştür.

KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARI6 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) Md. 5 Portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesinin tespiti 18.02.2023 30.000.000 - 50.000.000 75.000.000 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) Md. 28 Portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari özsermaye miktarına ilişkin yükümlülüklerin tespiti 18.02.2023 Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: - Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: *1.000.000.000 TL'ye kadar - 30.000.000 TL *1.600.000.000 TL'ye kadar 50.000.000 TL *2.400.000.000 TL'ye kadar 75.000.000 TL *1.000.000.001 TL'den 4.000.000.000 TL'ye kadar -40.000.000 TL *1.600.000.001 TL'den 6.400.000.000 TL'ye kadar 65.000.000 TL *2.400.000.001 TL'den 9.600.000.000 TL'ye kadar 97.500.000 TL *4.000.000.001 TL'den 36.000.000.000 TL'ye kadar -50.000.000 TL *6.400.000.001 TL'den 60.000.000.000 TL'ye kadar 80.000.000 TL *9.600.000.001 TL'den 90.000.000.000 TL'ye kadar 120.000.000 TL *36.000.000.000 TL'yi aşarsa 100.000.000 TL *60.000.000.000 TL'yi aşarsa 160.000.000 TL *90.000.000.000 TL'yi aşarsa 240.000.000 TL *72.000.000.000 TL'yi aşarsa 72.000.000.000 TL'yi aşan tutarın %0,02'si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü *120.000.000.000 TL'yi aşarsa 120.000.000.000 TL'yi aşan tutarın %0,02'si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü *180.000.000.000 TL'yi aşarsa 180.000.000.000 TL'yi aşan tutarın %0,02'si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü *Özsermaye tutarının 200.000.000 TL'yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz. *Özsermaye tutarının 320.000.000 TL'yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz. *Özsermaye tutarının 480.000.000 TL'yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz.

6 Kurul'un portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin tebliğlerinde, tebliğlerde yer alan tutarların her yıl Kurulca yeniden belirlenebileceği düzenlenmekle birlikte, değerleme oranına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ile girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan tutarların değerlemeye tabi tutulması ve küsuratlı rakamlardan da kaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı için belirlenen %43,93 yerine %50 - %100 aralığında farklı oranlar kullanılmıştır.

Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) Md. 28 Portföy yönetim şirketlerinin, asgari ödenmiş sermaye tutarının tespiti 18.02.2023 30.000.000 - - - Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Md. (1.3./C) Serbest özel fonların katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı nitelikli yatırımcılar tarafından fona yönlendirilecek asgari yatırım tutarının tespiti 29.09.2022 200.000.000 300.000.000 600.000.000 900.000.000 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) Md. 6 Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının asgari kuruluş sermayesinin tespiti 27.05.2015 20.000.000 93.000.000 150.000.000 300.000.000 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) Md. 8 Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tek gerçek kişi olması halinde, lider sermayedarın sahip olması gerekli asgari toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin tespiti 27.05.2015 10.000.000 46.500.000 75.000.000 150.000.000 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) Md. 8 Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın birden fazla gerçek kişiden oluşması halinde, lider sermayedarların sahip olması gerekli asgari menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değeri toplamının tespiti 27.05.2015 20.000.000 93.000.000 150.000.000 300.000.000 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) Md. 8 Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sahip olması gerekli asgari özsermaye yükümlülüğünün hesabında dikkate alınacak özsermaye ve aktif büyüklüğü tavanının tespiti 27.05.2015 100.000.000 200.000.000 465.000.000 930.000.000 750.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) Md. 45 Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, kurucular tarafından ortaklığın net aktif değerinin artırılacağına ilişkin taahhüt edilmesi gerekli asgari tutarın tespiti 27.05.2015 4.000.000 18.500.000 30.000.000 60.000.000 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) Md. 45 Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin tespiti 27.05.2015 2.000.000 9.300.000 15.000.000 30.000.000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 6 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti 28.05.2013 30.000.000 142.000.000 500.000.000 1.000.000.000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 6 Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti 28.05.2013 100.000.000 465.000.000 750.000.000 1.500.000.000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 6 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının III-48.1 sayılı Tebliğ'in 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sermaye miktarının tespiti 28.05.2013 60.000.000 284.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 6 Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sahip olduğu sermayenin/özsermayenin belirlenen eşiğin üzerinde olması halinde asgari olarak sahip olunması gerekli nakit karşılığı çıkarılan pay tutarlarının tespiti 28.05.2013 6.000.000 28.400.000 100.000.000 200.000.000

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 6 Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sahip olduğu sermayenin/özsermayenin belirlenen eşiğin üzerinde olması halinde asgari olarak sahip olunması gerekli nakit karşılığı çıkarılan pay tutarlarının tespiti 28.05.2013 10.000.000 46.500.000 75.000.000 150.000.000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 6 Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ortaklarından en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak etmesi halinde uygulanacak asgari başlangıç sermayesinin tespiti 28.05.2013 5.000.000 23.000.000 35.000.000 70.000.000 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 6 Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ortaklarından en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak etmesi halinde III-48.1 sayılı Tebliğ'in 11/A maddesi kapsamında yapılacak pay satışının sermaye artırımı şeklinde yapılması sonucunda ulaşılması gerekli asgari çıkarılmış sermaye tutarının tespiti 28.05.2013 100.000.000 465.000.000 750.000.000 1.500.000.000

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) Md. 11/A Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının paylarının halka arz yoluyla satılmak üzere Kurul'a yapılacak başvuru süresinin tespitinde kullanılacak asgari çıkarılmış sermaye eşik tutarı 28.05.2013 200.000.000 930.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000 Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) Md. 17 Gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin ulaşması gereken asgari tutarın tespiti 03.01.2014 10.000.000 40.000.000 100.000.000 200.000.000 Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) Md. 22 Girişim sermayesi yatırım fonlarında nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam asgari kaynak taahhüdü tutarının tespiti 02.01.2014 5.000.000 25.000.000 50.000.000 75.000.000 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) Md. 5 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti 09.10.2013 20.000.000 100.000.000 200.000.000 300.000.000 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) Md. 7 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tek gerçek kişi olması halinde, lider sermayedarın sahip olması gerekli asgari toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin tespiti 09.10.2013 10.000.000 30.000.000 60.000.000 90.000.000

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) Md. 7 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın birden fazla gerçek kişiden oluşması halinde, lider sermayedarların sahip olması gerekli asgari menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değeri toplamının tespiti 09.10.2013 20.000.000 60.000.000 120.000.000 180.000.000 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) Md. 7 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sahip olması gerekli asgari özsermaye yükümlülüğünün hesabında dikkate alınacak özsermaye ve aktif büyüklüğü tavanının tespiti 09.10.2013 100.000.000 200.000.000 300.000.000 600.000.000 600.000.000 1.200.000.000 900.000.000 1.800.000.000 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) Md. 12 Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının sadece nitelikli yatırımcılara satılması durumunda, kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile özsermayesinin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti 09.10.2013 5.000.000 30.000.000 60.000.000 90.000.000 Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)7 Md. 9 Konulacak avans tutarının ya da yapılacak ilk halka arz tutarının tespiti 27.11.2013 6.000.000 - - 50.000.000 Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2) Md. 9 Fonun faaliyetleri süresince, her ayın son iş günü yapılacak değerlendirme itibarıyla, fon toplam değerinin asgari son üç aylık ortalama değerinin tespiti 27.11.2013 3.000.000 - - 25.000.000

7 Kurul'un III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. maddesinde yer alan tutarların her yıl Kurulca yeniden belirlenebileceği düzenlenmekle birlikte, değerleme oranına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Bu kapsamda, borsa yatırım fonlarının teşvik edilebilmesi amacıyla anılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 2013 yılından 2024 yılına kadar söz konusu tutarlar yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. Bu defa, 2025 yılı için borsa yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelerde yer alan tutarların değerlemeye tabi tutulması ve küsuratlı rakamlardan da kaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan %43,93 yerine ilgili düzenlemelerin Kurul'a verdiği takdir hakkı kapsamında değerleme yapılmıştır.

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