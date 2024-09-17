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17 September 2024

Avrupa Birliği Adalet Divani – Avrupa Komisyonu'nun Illumina-Grail Devralmasina İlişkin İzin Kararinin İptali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Avrupa Birliği Adalet Divanı ("ABAD"), yeni nesil dizileme sistemleri geliştiren, üreten ve ticarileştiren küresel bir genomik şirketi olan Illumina'nın, genomik dizilime dayalı kan bazlı kanser testleri ...
Turkey Corporate/Commercial Law
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Avrupa Birliği Adalet Divanı ("ABAD"), yeni nesil dizileme sistemleri geliştiren, üreten ve ticarileştiren küresel bir genomik şirketi olan Illumina'nın, genomik dizilime dayalı kan bazlı kanser testleri geliştiren bir sağlık şirketi olan Grail'i devralmasını incelemek ve nihayetinde yasaklamak için hukuki gerekçelere sahip olmadığı sonucuna vararak, Avrupa Komisyonu'nun ("Komisyon") işleme ilişkin izin kararını iptal etmiştir. ABAD'ın bu kararı, Komisyon'un Avrupa Birliği Birleşme Tüzüğü'nün (EUMR) 22. maddesine dayanan ve bildirim eşiklerinin altında kalan anlaşmaları değerlendirmesine olanak tanıyan yeni yaklaşımının değerlendirilmesi açısından ilke bir karar olarak kabul edilmektedir.

ABAD kararında, İlk Derece Mahkemesi'nin ve Komisyon'un gerekçelerinin, düzenlemenin yanlış bir lafzi, tarihsel, bağlamsal ve amaçsal yorumuna dayandığına hükmedilmiş ve ulusal rekabet otoritelerinin söz konusu işlemleri kendi ulusal hukukları kapsamında inceleme yetkisine sahip olmadığı durumlarda, Komisyon'un işlemlere dair yönlendirmeleri kabul etme yetkisine sahip olmayacağı vurgulanmıştır.

Bu karar, Komisyon'un eşiklerin altındaki birleşmeleri denetleme politikasını hukuka aykırı hale getirmiştir. Buna göre Komisyon, kendi ulusal yasaları uyarınca teklif edilen bir işlemi incelemeye yetkili olmadıkları takdirde, Üye Devletlerden gelen başvuruları artık kabul edemeyecektir.

(Avrupa Birliği Adalet Divanı 03.09.2024)

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