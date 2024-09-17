Avrupa Birliği Adalet Divanı ("ABAD"), yeni nesil dizileme sistemleri geliştiren, üreten ve ticarileştiren küresel bir genomik şirketi olan Illumina'nın, genomik dizilime dayalı kan bazlı kanser testleri geliştiren bir sağlık şirketi olan Grail'i devralmasını incelemek ve nihayetinde yasaklamak için hukuki gerekçelere sahip olmadığı sonucuna vararak, Avrupa Komisyonu'nun ("Komisyon") işleme ilişkin izin kararını iptal etmiştir. ABAD'ın bu kararı, Komisyon'un Avrupa Birliği Birleşme Tüzüğü'nün (EUMR) 22. maddesine dayanan ve bildirim eşiklerinin altında kalan anlaşmaları değerlendirmesine olanak tanıyan yeni yaklaşımının değerlendirilmesi açısından ilke bir karar olarak kabul edilmektedir.

ABAD kararında, İlk Derece Mahkemesi'nin ve Komisyon'un gerekçelerinin, düzenlemenin yanlış bir lafzi, tarihsel, bağlamsal ve amaçsal yorumuna dayandığına hükmedilmiş ve ulusal rekabet otoritelerinin söz konusu işlemleri kendi ulusal hukukları kapsamında inceleme yetkisine sahip olmadığı durumlarda, Komisyon'un işlemlere dair yönlendirmeleri kabul etme yetkisine sahip olmayacağı vurgulanmıştır.

Bu karar, Komisyon'un eşiklerin altındaki birleşmeleri denetleme politikasını hukuka aykırı hale getirmiştir. Buna göre Komisyon, kendi ulusal yasaları uyarınca teklif edilen bir işlemi incelemeye yetkili olmadıkları takdirde, Üye Devletlerden gelen başvuruları artık kabul edemeyecektir.

(Avrupa Birliği Adalet Divanı – 03.09.2024)

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