Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 1 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/37 sayılı bülteninde yayımlanan i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı ile halka açık ortaklıkların pay geri alımlarına ilişkin olan i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ve i-SPK.22.4 (11.11.2016 tarih ve 31/1081 s.k.) sayılı İlke Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

I.Geçmiş İlke Kararları'na İlişkin Açıklamalar

2023 yılının şubat ayında yaşanan depremlerin finansal piyasalar üzerindeki olumsuz etkisinin asgariye indirilmesini ve payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını teminen alınan i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı, depremlerin üzerinden yaklaşık 18 aylık bir süre geçtiği dikkate alınarak yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca Kurul, i-SPK.22.4 (11.11.2016 tarih ve 31/1081 s.k.) sayılı İlke Kararı'nı da yürürlükten kaldırarak, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") 15/1-b bendinin "Geri alım için verilen fiyat emri, emir sisteminde bekleyen mevcut en yüksek alış fiyat teklifinden daha yüksek olamaz." şeklinde uygulanmasına karar vermiştir.

Devamında i-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı, i-SPK.22.2 (27.01.2016 tarih ve 3/77 s.k.) sayılı ve i-SPK.22.5.a (09.03.2023 tarih ve 13/314 s.k.) sayılı İlke Kararları'nın halen yürürlükte olduğu hatırlatılarak bundan sonraki süreçte devam eden bir geri alım programı bulunanlar dahil tüm ortaklıkların pay geri alımlarında Tebliğ hükümlerine ve söz konusu yürürlükte olan İlke Kararları'na uygun hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

II.Yürürlükteki Geri Alım Programlarına İlişkin Açıklamalar

Payları borsada işlem gören ortaklıkların veya bunların bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programları, ortaklıkların yapacakları ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacağı belirtilmiş; bununla birlikte yönetim kurulu kararı almak ve kamuya açıklamak suretiyle geri alım programının süresinden önce sonlandırılması da mümkün tutulmuştur.

Payları borsada işlem gören ortaklıkların veya bunların bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programları kapsamında yapılacak işlemlerde, Tebliğ'de öngörülen sınırlamalar ile işlem esaslarına uygun hareket edilmesi ve Tebliğ'in 12'nci maddesinin 4, 5, 6 ve 7'nci fıkralarında öngörülen özel durum açıklamalarının yapılması gerekmektedir.

Kurul'un i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ile uygulanmamasına karar verilmiş olan Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınmış olan paylar için Tebliğ'in söz konusu payların geri alım tarihinden itibaren 1 yıl içinde elden çıkarılacağını ve bu süre içinde satılamayan payların da sermaye azaltımı yoluyla itfa edileceğini öngören md. 19/2 hükmü uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan Tebliğ md. 9/1'de düzenlenen %10'luk sınırı aşan paylar için öngörülen 3 yıllık elden çıkarma süresi, Tebliğ md. 19/3 hükmü uyarınca payların elde edilme tarihi dikkate alınarak hesaplanmaya devam edileceği açıklanmıştır.

Kurul'un 1 Ağustos 2024 tarihli ve 2024/37 sayılı bültenine BURADAN ulaşabilirsiniz.

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