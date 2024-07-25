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25 July 2024

Anoni̇m Şi̇rket Genel Kurul Toplantisina Elektroni̇k Ortamda Katilim İçi̇n Si̇steme Gi̇ri̇ş Vakti̇ Deği̇şti̇ri̇lmi̇şti̇r

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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24 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile, Anonim Şirketlerin...
Turkey Corporate/Commercial Law
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24 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesi değiştirilmiştir. Eski düzenlemeye göre genel kurul toplantısına elektronik ortamdan katılacakların sisteme girişi, ilan edilen toplantı saatinin bir saat öncesinden başlıyordu. Yeni düzenlemeye göre ise genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacaklar, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00 itibariyle sisteme giriş sağlayabilecek. Değişiklik, yayımlandığı tarih itibari ile (24.07.2024) yürürlüğe girmiştir.

Eski Hali

Elektronik genel kurul sistemine giriş süresi

MADDE 5 – (1) Anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

Yeni Hali

Elektronik genel kurul sistemine giriş süresi

MADDE 5 – (1) Anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00'da başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

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