24 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile, Anonim Şirketlerin...

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24 Temmuz 2024 tarihli Resmî Gazete 'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesi değiştirilmiştir. Eski düzenlemeye göre genel kurul toplantısına elektronik ortamdan katılacakların sisteme girişi, ilan edilen toplantı saatinin bir saat öncesinden başlıyordu. Yeni düzenlemeye göre ise genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacaklar, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00 itibariyle sisteme giriş sağlayabilecek. Değişiklik, yayımlandığı tarih itibari ile (24.07.2024) yürürlüğe girmiştir.

Eski Hali Elektronik genel kurul sistemine giriş süresi MADDE 5 – (1) Anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer. Yeni Hali Elektronik genel kurul sistemine giriş süresi MADDE 5 – (1) Anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun gerçekleştirileceği gün saat 06.00'da başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

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