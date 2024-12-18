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18 December 2024

Yapay Zeka Çağında Telif Haklarına Yeni Bir Bakış.

Citil Attorney Partnership

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Since its founding in 2010, Citil Attorney Partnership has been delivering consulting and litigation services to its clients doing business on a worldwide scale. Citil Attorney Partnership has conducted operations from its Istanbul headquarters and its staff comprises nearly 50 members. Through the “business partnership model” we have established and contacted partner offices in Asia, North America, and EMEA. By integrating a comprehensive understanding of Turkish jurisprudence and international law, we formulate legal and practical resolutions that effectively address the dynamic requirements of our clients with international goals. International investments and trade, data protection and cybersecurity law, real estate, international arbitration, corporate law, contracts law, litigation and dispute resolution services, international crimes and white collar offenses, intellectual property, and administrative law are among our particular areas of expertise.
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Dijital dünya, teknolojinin ilerlemesiyle yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Yapay zeka (çoğu zaman AI olarak bilinir) tarafından oluşturulan eserler...
Turkey Intellectual Property
Citil Attorney Partnership
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Dijital dünya, teknolojinin ilerlemesiyle yeni zorlukları da beraberinde getirdi. Yapay zeka (çoğu zaman AI olarak bilinir) tarafından oluşturulan eserler, bu zorlukların en dikkat çekici örneklerinden biridir. Resim, metin, video gibi eserlerin yaratım sürecinde yapay zekanın rolü giderek artarken, “Bu eserlerin telif hakkı kimdedir?” sorusu güncelliğini koruyor. Yapay Zeka ve Dijital Hukuk (kaynak) üzerine yapılan çalışmalar, bu sorulara yanıt arıyor.

Yapay Zeka ve Telif Hakları: Temel Sorular

  1. Yaratıcı Kimdir? Yapay zeka eserlerinin telif haklarının yasal sahibinin kim olacağı, yaratıcılığın doğası üzerine yasal bir tartışma başlatıyor. İnsanlık tarihindeki telif hakkı yasaları, yaratıcının insan olduğunu varsayarken, yapay zeka tarafından oluşturulan eserler bu paradigmayı değiştiriyor.
  2. Eser Sahibinin Tanımlanması Bir yapay zeka eserinin sahibinin geliştirici mi, kullanıcı mı yoksa çalışmayı yönlendiren mi olduğu hukuki olarak belirlenmelidir. Bu bağlamda, Türkiye Bilişim Derneği tarafından önerilen kılavuzlar yol gösterici olabilir.

Telif Hakları Hukukunda Yapay Zeka Eserleri

Ulusal ve Uluslararası Yaklaşımlar

Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler, yapay zeka tarafından oluşturulan eserlerin telif haklarının sahipsiz olduğu görüşünü benimsemektedir. Ancak, Avrupa Birliği daha kapsamlı bir yaklaşımla, insan-makine ortak yaratımları üzerine odaklanmaktadır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından sağlanan kaynaklar, uluslararası çerçeveyi anlamak için önemli bir rehberdir.

Türkiye'de Durum

Türkiye'de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yaratıcının insan olmasını şart koşar. Bu nedenle, yapay zeka eserleri henüz telif hakkı koruması altında değildir. Telif hakları hukuku (kaynak) bu konuda genişlemeye ihtiyaç duyabilir.

Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

1. Sahiplik Sorunu

Yapay zeka tarafından oluşturulan bir eserin sahibinin belirlenmesi için yeni yasal düzenlemeler gereklidir.

Çözüm: Yaratım sürecinde insan emeği bulunan eserler, geliştirici ve kullanıcı arasında ortak sahiplik modeliyle ele alınabilir. Türkiye Bilişim Derneği bu konuda öneriler sunmaktadır.

2. Telif Haklarının Devri

Telif hakkı sahipliğinin ticari anlamda kullanımı, geliştiricilerin yapay zeka eserlerini hukuki olarak lisanslamasını gerektirir. AI yaratıcılık (kaynak) bu bağlamda ele alınabilir.

3. Etik Sorunlar

Yapay zeka tarafından oluşturulan eserlerin insan emeğiyle rekabet etmesi, sanat ve yarışma etiği sorunları yaratabilir.

Çözüm: Bu eserlerin etik boyutunu düzenleyen standartlar oluşturulabilir. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) etik tartışmalara ışık tutmaktadır.

Yapay Zeka ve Sanat: Pratik Örnekler

  • Görsel Sanatlar: Yapay zeka ile oluşturulan dijital sanat eserleri müzayedelerde yer buluyor. Ancak, bu eserlerin telif hakkı belirsizliğini koruyor.
  • Müzik: AI tarafından bestelenen müziklerin, kullanıcıların katkılarına göre sınıflandırılması gerekebilir.
  • Edebiyat: AI destekli yazılım ile yazılan kitaplar, yaratıcı süreci yeniden tanımlıyor.

Yapay zeka eserleri hukuk sistemlerini yeniden şekillendirmeye devam ediyor. Özellikle yaratıcılık, sahiplik ve etik açılardan bu konu, hukuk dünyasında derin bir inceleme gerektiriyor. Gelecekte, bu eserlerin telif haklarına dair ulusal ve uluslararası standartların geliştirilmesi kaçınılmaz olacak.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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