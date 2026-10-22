Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Tutarlarına Uyum Süresi 31.12.2027 Tarihine Kadar Uzatıldı

17.10.2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) geçici 15. maddesi kapsamında şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen süre, 31.12.2026 tarihinden 31.12.2027 tarihine uzatılmıştır.

17.10.2026 tarihli ve 33403 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) geçici 15. maddesi kapsamında şirketlerin sermayelerini yeni asgari tutarlara yükseltmeleri için öngörülen süre, 31.12.2026 tarihinden 31.12.2027 tarihine uzatılmıştır.

Asgari Sermaye Tutarları ve Düzenlemenin Kapsamı

TTK kapsamında anonim ve limited şirketler için belirlenen asgari sermaye tutarları, 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.

Bu kapsamda geçerli asgari sermaye tutarları aşağıdaki gibidir:

Anonim şirketler için 250.000 TL.

Limited şirketler için 50.000 TL.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler için 500.000 TL başlangıç sermayesi.

TTK'nın geçici 15. maddesi uyarınca, sermayeleri belirtilen tutarların altında kalan şirketlerin sermayelerini yeni asgari sermaye tutarlara yükseltmeleri gerekmektedir.

Tebliğ ile bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için tanınan süre 31.12.2027 tarihine kadar uzatılmıştır. Süre uzatımı, sermayeleri yeni asgari tutarların altında kalan anonim ve limited şirketler ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin ilgili sermaye artırımı yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Tebliğ, asgari sermaye tutarlarında herhangi bir değişiklik yapmamakta, yalnızca mevcut tutarlara uyum sağlanması için öngörülen süreyi uzatmaktadır.

Sermaye Artırımına İlişkin Genel Kurul Kararlarında Uygulanacak Nisaplar

TTK'nın geçici 15. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, şirketlerin sermayelerini yukarıda belirtilen asgari tutarlara yükseltmek amacıyla gerçekleştirecekleri genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Bu kapsamda sermaye artırımına ilişkin kararlar, toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır ve bu kararlara karşı imtiyaz hakları kullanılamaz.

Söz konusu düzenleme, şirketlerin yeni asgari sermaye tutarlarına uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirecekleri sermaye artırımlarında karar alma sürecini kolaylaştırmaktadır.

Uyum Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Sonuçları

TTK’nın geçici 15. maddesi uyarınca, öngörülen süre içerisinde sermayelerini gerekli asgari tutarlara yükseltmeyen anonim ve limited şirketler infisah etmiş (kendiliğinden sona ermiş) sayılacaktır.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler bakımından ise başlangıç sermayesinin 500.000 TL’ye yükseltilmemesi halinde kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Bu şirketlerin çıkarılmış sermayelerinin 250.000 TL’nin altında kalması halinde ise anonim şirketler için öngörülen asgari sermaye tutarına uyum yükümlülüğü ayrıca devam etmektedir.

Bu nedenle süre uzatımı, şirketlerin sermaye artırımı yükümlülüklerini ortadan kaldırmamakta, söz konusu işlemlerin tamamlanabilmesi için ilave süre sağlamaktadır.

Yürürlük

Tebliğ, 17.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Düzenleme, sermayeleri yeni asgari tutarların altında kalan anonim ve limited şirketlere sermaye artırım yükümlülüklerini yerine getirmeleri için 1 yıl ilave süre tanımaktadır.

Bu kapsamda şirketlerin mevcut sermaye yapılarını gözden geçirerek gerekli sermaye artırımlarına ilişkin genel kurul kararlarının alınması ve ticaret sicili işlemlerinin tamamlanması dahil olmak üzere uyum sürecini 31.12.2027 tarihine kadar sonuçlandırmaları önem taşımaktadır. Zira öngörülen süre içerisinde gerekli sermaye artırımlarının gerçekleştirilmemesine bağlanan hukuki sonuçlar geçerliliğini korumaktadır.

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