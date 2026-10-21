TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Sermaye Kaybı Ve Borca Batıklık Hesaplamalarına İlişkin Geçici Uygulamanın Süresi Uzatıldı

10.10.2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği (“Değişiklik Tebliği”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı ve borca batıklık hesaplamalarında belirli gider ve zararların dikkate alınmamasına imkan tanıyan geçici uygulamanın süresi 01.01.2027 tarihinden 01.01.2028 tarihine uzatılmıştır.

10.10.2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği (“Değişiklik Tebliği”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı ve borca batıklık hesaplamalarında belirli gider ve zararların dikkate alınmamasına imkan tanıyan geçici uygulamanın süresi 01.01.2027 tarihinden 01.01.2028 tarihine uzatılmıştır.

Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Hesaplamalarında Uygulanan İstisnalar

TTK'nın 376. maddesi, şirketlerin sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zarar nedeniyle belirli oranlarda karşılıksız kalması veya borca batıklık şüphesinin bulunması halinde yönetim organlarının yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektedir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğin geçici 1. maddesi uyarınca, 01.01.2028 tarihine kadar yapılacak hesaplamalarda aşağıdaki kalemlerin dikkate alınmamasına imkan tanınmaktadır:

Henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsinden yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı.

2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderleri toplamının yarısı.

Bu hesaplamalarda mükerrerliğe yol açılmaması gerekmektedir. Ayrıca hesaplama dışında tutulan tutarlar için finansal tablolarda herhangi bir muhasebe kaydı oluşturulmayacak, söz konusu tutarlar bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilecektir.

Değişiklik Tebliği, hesaplama dışında tutulabilecek gider ve zarar kalemlerinin kapsamını değiştirmemekte, yalnızca mevcut uygulamanın süresini uzatmaktadır.

Yürürlük

Değişiklik Tebliği, 10.10.2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değerlendirme ve Sonuç

Düzenleme, özellikle yabancı para cinsinden yükümlülükleri bulunan şirketlerin sermaye kaybı ve borca batıklık durumlarını değerlendirirken henüz ifa edilmemiş yükümlülüklerden kaynaklanan kur farkı zararlarını hesaplama dışında tutabilmelerine 1 yıl daha imkan sağlamaktadır.

Bununla birlikte geçici uygulama, TTK'nın 376. maddesi kapsamında yönetim organlarına yüklenen sorumlulukları ortadan kaldırmamaktadır. Şirketlerin sermaye kaybı ve borca batıklık durumlarını düzenli olarak değerlendirmeleri, hesaplama dışında tutulabilecek kalemleri ilgili mevzuata uygun şekilde belirlemeleri ve gerekli koşulların oluşması halinde kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle şirketlerin finansal durumlarına ilişkin değerlendirmelerinde uzatılan süreyi dikkate almaları ve geçici hesaplama imkanından yararlanırken sermaye yeterliliği ile finansal sürdürülebilirliğe ilişkin riskleri ayrıca izlemeleri önem taşımaktadır.

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.