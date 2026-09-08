M&A Süreçlerinde İfşa Mektubuna Yön Veren “6” Altın Kural

Birleşme ve devralma (M&A) işlemlerinde, pay devir sözleşmelerinin en önemli bölümlerinden biri, satıcının alıcıya verdiği beyan ve tekeffülleridir. Bu beyanların doğruluğu, işlemin hem alıcı hem satıcı açısından taşıdığı riski doğrudan etkiler. İfşa mektubu (Disclosure Letter) ise pay devir işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, satıcının beyan ve tekeffüllerine ilişkin risk paylaşımını belirlemek noktasında önem arz etmektedir.

Article Insights

Buse Muti’s articles from Egemenoglu are most popular: in Turkey Egemenoglu are most popular: within Privacy, Technology and Finance and Banking topic(s)

Birleşme ve devralma (M&A) işlemlerinde, pay devir sözleşmelerinin en önemli bölümlerinden biri, satıcının alıcıya verdiği beyan ve tekeffülleridir. Bu beyanların doğruluğu, işlemin hem alıcı hem satıcı açısından taşıdığı riski doğrudan etkiler. İfşa mektubu (Disclosure Letter) ise pay devir işlemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak, satıcının beyan ve tekeffüllerine ilişkin risk paylaşımını belirlemek noktasında önem arz etmektedir.

A. İfşa Mektubu Nedir?

Hedef şirkette paylarını alıcıya devreden satıcıların verdiği beyan ve tekeffüller (“Beyanlar”), hedef şirketin faaliyetini sürdürmesinde etkili olan önemli sözleşmeleri, çalışanları, şirket faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan kurumlardan temin edilen izinleri, kredi ve borçları, davaları gibi geniş bir çerçevede düzenlenir. Bu tür başlıkları düzenleyen Beyanlar’a ayrılan kısım tarafların üzerinde en çok müzakere ettiği hükümlerdendir. Uygulamada, pay devir sözleşmelerinde bu beyanlar genellikle satıcının Beyanlar’ı başlığı altında düzenlenmekte; “şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmadığı”, “şirketin malvarlığında gösterilen tüm malvarlıklarının mülkiyetinin tamamına sahip olduğu” veya “şirketin herhangi bir finansal kuruluş nezdinde önemli nitelikte kredi borcu bulunmadığı” gibi genel ifadelerle kaleme alınabilmektedir.

Şirketlerin ticari yolculuklarında, bu tarz genel ifadeler ile her şeyin mükemmel olduğunun kabulü mümkün olmayacaktır. Bu tarz durumlarda, ifşa mektubu mekanizması devreye girmektedir. Pay devir sözleşmesinde belirtilen bir beyanın istinası var ise, satıcı bu istisnaları ifşa mektubu yoluyla alıcıya beyan eder; sözleşmede aksi açıkça belirtilmediği sürece, satıcı ifşa ettiği bu istisnalardan artık sorumlu tutulmaz. Yani ifşa mektubu, sözleşmedeki genel beyanları somut gerçeklerle sınırlayan bir belge olarak değerlendirilebilir.

B. İfşa Mektubu işlevi nedir?

İfşa mektubunun işlevi, yalnızca satıcının belirli hususları alıcıya bildirmesinden ibaret değildir. Bu belge, pay devir sözleşmesindeki genel beyanların şirketin fiili durumuyla uyumlu hale getirilmesini, tarafların işlem öncesinde hangi risklerden haberdar olduğunun netleştirilmesini ve bu risklerin hukuki sonuçlarının işlem belgeleri içinde doğru şekilde konumlandırılmasını da sağlar. Örneğin pay devir sözleşmesinde “şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmadığı” yönünde genel bir beyan yer almasına rağmen, şirket aleyhine devam eden bir işçilik davası veya ticari alacak davası mevcutsa, satıcı bu davayı detayları ile birlikte ifşa mektubunda açıklayarak ilgili beyana istisna getirebilir. Bu durumda alıcı, söz konusu riski işlem öncesinde bildiğini kabul etmiş olur; satıcı da aynı konu nedeniyle sonradan “yanlış veya eksik beyanda bulunduğu” iddiasıyla sorumlu tutulma riskini azaltmış olacaktır.

Bunun yanı sıra, alıcı, şirketin hangi sözleşmelerinde kontrol değişikliği halinde onay alınması gerektiğini, hangi izinlerin yenileme sürecinde olduğunu, hangi müşteri veya tedarikçi ilişkilerinde ihtilaf bulunduğunu ya da hangi finansal yükümlülüklerin kapanış sonrasında devam edeceğini bu belge üzerinden daha somut biçimde görür. Böylece alıcı, işlem bedelini, kapanış şartlarını, tazminat mekanizmasını veya özel teminat taleplerini bu bilgiler ışığında yeniden değerlendirebilir.

Dolayısıyla ifşa mektubu, pay devri işleminde şekli bir ek belge olmaktan ziyade, riskin taraflar arasında nasıl dağıtılacağını belirleyen en temel araçlardan biridir.

C. İfşa Mektubu hazırlarken dikkat edilmesi gereken “6” kural

İfşa mektubunun etkisi, yalnızca içerdiği bilgilerin doğruluğuna değil, bu bilgilerin ne kadar açık, sistematik ve sözleşmedeki beyanlarla uyumlu şekilde sunulduğuna da bağlıdır. Uygulamada, ifşa mektubu hazırlanırken yapılan bazı tercih ve eksiklikler, ifşa mektubunun taraflar arasında sağlaması beklenen açıklık ve hukuki öngörülebilirliği zayıflatabilmektedir. Peki, ifşa mektubunun hazırlanması sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar neler?

1. İfşaların yeterince somutlaştırılması: İfşa mektubunda yer verilen açıklamaların, mümkün olduğunca somut olgulara dayandırılması önemlidir. Örneğin “şirket aleyhine bazı davalar mevcuttur” şeklindeki genel bir ifade yerine; davanın tarafları, konusu, dosya numarası, yaklaşık risk tutarı ve ilgili beyan maddesi belirtilerek daha açık bir ifşa yapılmasında fayda olacaktır. Bu yaklaşım, hem alıcının ilgili riski sağlıklı şekilde değerlendirmesine imkan tanır, hem de satıcının hangi hususu hangi kapsamda ifşa ettiğinin ileride tereddütsüz biçimde anlaşılmasını sağlar.

2. İfşaların sözleşmedeki beyanlarla ilişkilendirilmesi: İfşa mektupları, işlemin kapsamına bağlı olarak çok sayıda bilgi ve belge içerebilir. Bu nedenle her bir ifşanın, pay devir sözleşmesindeki ilgili beyan maddesiyle açıkça ilişkilendirilmesi belgenin işlevselliği bakımından önem taşır. Aksi durumda, belirli bir ifşanın hangi beyana istisna teşkil ettiği konusunda yorum farklılıkları ortaya çıkabilir.

3. Bilgi kapsamının dengeli belirlenmesi: İfşa mektubunun kapsamı belirlenirken, yalnızca çok sınırlı bilgi verilmesi kadar, şirketle ilgili her ayrıntının ayrım yapılmaksızın belgeye eklenmesi de uygulamada sorun yaratabilir. Örneğin şirketin günlük operasyonlarına ilişkin düşük önem düzeyindeki yazışmaların veya ilgili beyanla bağlantısı zayıf belgelerin kapsamlı şekilde dahil edilmesi, önemli risklerin görünürlüğünü azaltabilir. Bu nedenle hukuki inceleme sürecinde tespit edilen hususlar, ilgili beyanla bağlantısı ve işlem üzerindeki muhtemel etkisi dikkate alınarak değerlendirilmelidir

4. İfşa mektubunun güncelliğinin korunması: İfşa mektubu çoğu zaman imza tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtır. Ancak imza ile kapanış arasında belirli bir süre bulunuyorsa, bu ara dönemde ortaya çıkan yeni dava, izin süreci, sözleşmesel bildirim yükümlülüğü veya finansal yükümlülük gibi hususların ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Bu nedenle işlem belgelerinde, kapanışa kadar ifşaların güncellenmesine ilişkin örneğin bir “Güncellenmiş İfşa Mektubu” (Updated Discloure Letter) mekanizmasının açıkça düzenlenmesi, tarafların ara döneme ilişkin riskleri daha öngörülebilir şekilde yönetmesine yardımcı olabilir.

5. Zamanlamanın işlem süreciyle uyumlu planlanması: İfşa mektubunun hazırlanması, hukuki inceleme süreci ve sözleşme müzakereleri ile paralel yürütülmelidir. Hukuki inceleme tamamlanmadan hazırlanan bir taslak eksik kalabilir; buna karşılık belgenin müzakerelerin son aşamasına bırakılması, gerekli değerlendirme ve revizyonlar için yeterli zaman tanımayabilir.

6. Sözleşme taslaklarındaki değişikliklerin yansıtılması: Pay devir sözleşmesi müzakere sürecinde birden fazla kez revize edilebilir; beyanların kapsamı, ifadesi veya sistematiği her taslakta değişiklik gösterebilir. Bu değişikliklerin ifşa mektubuna yansıtılması, iki belge arasındaki uyumun korunması bakımından önemlidir. Özellikle yeni eklenen bir beyan, daraltılan bir sorumluluk alanı veya değiştirilen önemlilik eşiği, ilgili ifşaların kapsamını doğrudan etkileyebilir.

Sonuç olarak, ifşa mektubu, pay devir işlemlerinde satıcının verdiği Beyanlar’ı fiili durumla uyumlu hale getiren ve taraflar arasındaki risk paylaşımını belirleyen bir belgedir; işlevini yerine getirebilmesi için ifşaların somut, sözleşmedeki beyanlarla ilişkilendirilmiş, dengeli kapsamda ve güncel olması gerekir. Uygulamada en sık karşılaşılan hatalar, muğlak ifadelerle yetinilmesi, ifşaların ilgili beyan maddeleriyle ilişkilendirilmemesi ve belgenin hukuki inceleme ile müzakere sürecinden kopuk hazırlanmasıdır; bu nedenle ifşa mektubunun işlemin başından itibaren planlanması, bulgular netleştikçe kademeli olarak güncellenmesi önem arz edecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.