Zorunlu Deprem Sigortasında Menfaat Sahibinin Değişmesine İlişkin Esaslar Yeniden Düzenlendi

21.08.2026 tarihli ve 33347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (“Değişiklik”) ile Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının menfaat sahibinin değişmesine ilişkin C.4 maddesi yeniden düzenlenmiştir.

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21.08.2026 tarihli ve 33347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar (“Değişiklik”) ile Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının menfaat sahibinin değişmesine ilişkin C.4 maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Değişiklik ile, sigortalı taşınmazın satış ve benzeri işlemler nedeniyle el değiştirmesi halinde mevcut Zorunlu Deprem Sigortası (“ZDS”) sözleşmesinin sona ermesi, kullanılmayan döneme ilişkin primlerin iadesi ve yeni menfaat sahibinin ZDS sözleşmesini kontrol etmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir. Satış ve benzeri işlemler dışındaki menfaat değişikliklerinde ise mevcut sözleşmenin devam edeceği düzenlenmiş ve yeni menfaat sahibine değişikliği sigorta şirketine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Aşağıda Değişiklik ile getirilen başlıca düzenlemeler ve uygulamadaki muhtemel sonuçları özetlenmektedir.

Satış ve Benzeri İşlemlerde Mevcut ZDS Sözleşmesi Tapu Tesciliyle Sona Erecek

Değişiklik uyarınca, sözleşme süresi içerisinde satış veya benzeri bir işlem nedeniyle sigorta konusu taşınmazın menfaat sahibinin değişmesi halinde mevcut ZDS sözleşmesi tapudaki tescil tarihi itibarıyla sona erecektir.

Böylece taşınmazın mülkiyetinin satış veya benzeri bir işlemle devredildiği durumlarda, önceki menfaat sahibine ilişkin mevcut sigorta sözleşmesinin yeni menfaat sahibiyle devam etmesi yerine, tapu tesciliyle birlikte sona ermesi esası benimsenmiştir.

Sigorta ettirenin veya önceki menfaat sahibinin başvurması halinde, sözleşmenin sona ermesinden sonraki işlemeyen günlere ilişkin ödenmiş primler sigorta ettirene iade edilecektir.

Düzenleme ile mülkiyet devri ile ZDS sözleşmesinin sona ermesi arasında doğrudan bağlantı kurulurken, sözleşmenin kullanılmayan dönemine ilişkin primlerin iadesi de açıkça düzenlenmiştir.

Yeni Menfaat Sahibinin ZDS Sözleşmesi Bulunup Bulunmadığı Kontrol Edilecek

Satış ve benzeri işlemler nedeniyle menfaat sahibinin değişmesi halinde, tapu müdürlükleri veya işlemi yapmaya yetkili idareler, yeni menfaat sahibine ait bir ZDS sözleşmesinin bulunup bulunmadığını kontrol edecektir.

Bu kapsamda, taşınmaz devralacak kişilerin tapu veya ilgili idare nezdindeki işlem öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS sözleşmesi yapmaları önemli olmaktadır.

Diğer Menfaat Değişikliklerinde Mevcut Sözleşme Devam Edecek

Satış ve benzeri işlemler dışındaki nedenlerle menfaat sahibinin değişmesi halinde ise ZDS sözleşmesi sona ermeyecek ve yeni menfaat sahibi ile devam edecektir.

Bu durumda yeni menfaat sahibi, değişikliği sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sözleşmeye aracılık eden sigorta şirketine bildirmekle yükümlü olacaktır.

Böylece değişiklik ile menfaat değişikliğinin hukuki sebebine göre iki farklı uygulama benimsenmiştir. Satış ve benzeri işlemlerde mevcut sözleşme tapu tesciliyle sona ermekteyken, diğer menfaat değişikliklerinde sözleşme yeni menfaat sahibi ile devam etmekte ve yeni menfaat sahibine bildirim yükümlülüğü doğmaktadır.

Sigorta Şirketi veya Acentesine 24 Saat İçinde Yeni Poliçe Düzenleme Yükümlülüğü Getirildi

Yeni menfaat sahibinin değişikliği sigorta şirketine bildirmesi halinde, ilgili sigorta şirketi veya acentesi, bildirimin alınmasından itibaren 24 saat içinde menfaat değişikliği zeylini içeren poliçeyi yeni menfaat sahibine vermekle yükümlü olacaktır.

Bu düzenleme ile menfaat değişikliğinin sigorta sözleşmesine yansıtılması bakımından sigorta şirketleri ve acenteler için 24 saatlik bir süre belirlenmiştir.

Bu kapsamda sigorta şirketleri ve acentelerin menfaat değişikliği bildirimlerinin alınması, işleme konulması ve zeyil içeren poliçenin yeni menfaat sahibine ulaştırılması süreçlerini 24 saat içinde yürütmeleri gerekecektir.

SEDDK’ya Uygulamayı Düzenleme Yetkisi Verildi

Değişiklik ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“SEDDK”); C.4 maddesinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddüt ve aksaklıkları gidermeye, uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu nedenle yeni sistemin uygulamasına ilişkin ayrıntıların, ihtiyaç duyulması halinde SEDDK tarafından yapılacak ikincil düzenlemeler veya açıklamalarla şekillendirilmesi mümkün olacaktır.

Yürürlük

Hükümlerini SEDDK Başkanı’nın yürüteceği Değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandığı 21.08.2026 tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.

Değerlendirme ve Sonuç

Değişiklik ile ZDS sözleşmelerinde menfaat sahibinin değişmesinin sonuçları, değişikliğin hukuki sebebine göre ayrılmıştır. Satış ve benzeri işlemler sonucunda gerçekleşen menfaat değişikliklerinde mevcut sözleşme tapu tescili itibarıyla sona erecek ve devir işlemi sırasında yeni menfaat sahibine ait bir ZDS sözleşmesinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Diğer menfaat değişikliklerinde ise mevcut sözleşme yeni menfaat sahibi tarafından devam ettirilecektir.

Yeni düzenleme özellikle taşınmaz alım satım işlemlerinin tarafları, sigorta şirketleri ve acenteler bakımından doğrudan sonuç doğurmaktadır. Satış ve benzeri işlemlerde yeni menfaat sahibine ait bir ZDS sözleşmesinin bulunması gerekirken, diğer menfaat değişikliklerinde yeni menfaat sahibinin 15 günlük bildirim süresine, sigorta şirketinin veya acentesinin ise 24 saatlik poliçe düzenleme süresine uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Bu nedenle sigorta şirketleri ve acentelerin menfaat değişikliğine ilişkin mevcut operasyonel süreçlerini yeni süre ve yükümlülükler doğrultusunda gözden geçirmeleri; taşınmaz devri gerçekleştirecek kişilerin ise devir işlemi öncesinde kendi adlarına geçerli bir ZDS sözleşmesinin bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

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