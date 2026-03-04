E-Ticaret Yapanlar İçin Hukuk Rehberi

E-ticaretin Türkiye'deki ekonomik ve hukuki ekosistemi dönüştüren en önemli güçlerden biri hâline gelmesi, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca ticari rekabete değil, aynı zamanda ayrıntılı ve çok katmanlı bir mevzuat sistemine de uyum sağlamasını zorunlu kılmaktadır. Dijital ticaret işlemleri, klasik borçlar hukuku ilkelerinin yanı sıra tüketici hukuku, elektronik haberleşme, kişisel verilerin korunması, ticari elektronik ileti, piyasa gözetim ve denetimi, uzaktan kimlik doğrulama, çerez politikaları, sınıraşan veri aktarımı gibi alanlarla doğrudan kesişmektedir.

Bu nedenle e-ticaret, hukuki açıdan izole bir alan olmaktan çıkarak, birden fazla disiplinin eş zamanlı uygulandığı karma bir yapı hâline gelmiştir. 6502 s. Tüketicin Korunması Hakkında Kanun ("TKHK"), 6563 s. Elektronik Ticaretin Denetlenmesi Hakkında Kanun ("ETDHK"), 6698 s. Kişisel Verilen Korunması Kanunu ("KVKK"), 6098 s. Türk Borçlar Kanunu ("TBK) ve 6102 s. Türk Ticaret Kanunu'n ("TTK") birlikte yorumlanması gerekliliği, e-ticaretin hem teknik hem hukuki hem de uyumluluk (compliance) boyutunu daha da karmaşıklaştırmıştır.

Bu çalışma, mevcut mevzuatın kapsamını açıklamanın ötesine geçerek, öğretideki görüş ayrılıklarını, karşılaştırmalı hukuk perspektiflerini, uygulamada ortaya çıkan tipik sorunları ve risk yönetimi açısından tavsiye edilen uyum stratejilerini akademik derinlikte incelemeyi amaçlamaktadır.

I. E-Ticaretin Hukuki Niteliği

Elektronik sözleşmeler doktrinde iki açıdan tartışılmaktadır: Birincisi kuruluş şekli, ikincisi ise delil niteliğidir. Türk hukukunda biçim serbestisi kuralı gereği elektronik ortamda kurulan sözleşmeler kural olarak geçerlidir. Ancak elektronik sözleşmelerin doğası gereği, tarafların irade açıklamasının hangi aşamada oluştuğu öğretide tartışmalıdır. Bir görüş, web sitesindeki "satın al" butonunun icap niteliği taşımadığını, bunun satıcının genel ve bağlayıcı olmayan bir çağrısı olduğunu savunur. Buna karşı görüş ise dijital ortamın yapısı gereği icap ile kabulün anlık şekilde gerçekleştiğini, tüketicinin butona basmasının TBK m. 3 anlamında tek taraflı bir kabul beyanı olduğunu ileri sürmektedir.

Elektronik sözleşmenin ispatı bakımından TTK m. 1525 büyük önem taşır. Ticari işletmeler arasındaki elektronik veri, elektronik ortamda saklanan her türlü kayıt ve iletişim delil niteliğine sahiptir ve inkârı neredeyse mümkün değildir. Bu düzenleme e-ticaret uyuşmazlıklarında delil ikamesini klasik sözleşmelere kıyasla daha güvenilir hâle getirmiştir.

II. Satıcı-Sağlayıcıların Bilgilendirme Yükümlülükleri

Bilgilendirme yükümlülüğü, e-ticaretin tüketici boyutu açısından belirleyici nitelik taşır. Mesafeli sözleşmelerde tüketici, satıcıyla fiziksel temas kurmadığı için ürünün niteliklerini, teslim süreçlerini ve maliyet unsurlarını yalnızca satıcı tarafından sağlanan bilgiler üzerinden değerlendirir. Bu nedenle ön bilgilendirme hem tüketicinin aydınlatılmış irade oluşturmasını sağlar hem de sözleşme adaletinin sağlanmasına hizmet eder.

Öğretide bilgilendirmenin niteliği üzerine iki temel görüş bulunmaktadır: Bir görüş, bilgilendirmenin salt şekli bir yükümlülük olduğunu ve ihlalin yalnızca idari yaptırım gerektirdiğini savunur. Diğer görüş, bilgilendirme eksikliğinin tüketicinin karar sürecini etkilediğini ve bu nedenle sözleşmenin geçerliliğine dahi tesir edebileceğini ileri sürmektedir. Özellikle gizli ücretler, yanıltıcı yönlendirme, eksik cayma hakkı bildirimi gibi durumlar ağır ihlaller arasında sayılmıştır.

III. Cayma Hakkının İstisnaları

Cayma hakkı, mesafeli sözleşmelerde tüketicinin fiziksel inceleme yapamaması nedeniyle getirilen koruyucu bir haktır. TKHK m. 48 ve ilgili yönetmelik uyarınca tüketici, hiçbir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde sözleşmeden dönebilir. Bu hakkın niteliği öğretide geniş şekilde tartışılmıştır. Bir görüş cayma hakkını sebepsiz feshe benzeyen tek taraflı bir yenilik doğuran hak olarak nitelendirirken; diğer görüş bunun klasik fesih kurumundan farklı olduğunu, tüketiciye "geri alma" yetkisi tanıması nedeniyle kendine özgü bir nitelik taşıdığını savunur.

Cayma hakkı, dijital ekonomi bağlamında özellikle anında ifa edilen dijital içerik, lisans anlaşmaları vestreaminghizmetleri bakımından önemli tartışmalar doğurmaktadır. AB hukukundaki güncel eğilim, dijital içerik ifası başladığında cayma hakkını sınırlandırmak yönündedir.

Cayma hakkının istisnaları öğretide "sözleşmenin yapısı gereği geri alınamaz hâle gelen işlemler" olarak nitelendirilir. Bunlar arasında; kişiye özel üretilen mallar, süratle bozulan gıdalar, hijyen gerektiren ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen dijital içerikler yer alır. Dijital içerik istisnası özellikle tartışmalıdır, çünkü kullanıcı içeriğe eriştiği anda aslında tüketici zarar görmemekte; ancak içeriğin iadesi teknik olarak imkânsız hâle gelmektedir. Öğretide bu istisnanın yeterince açık olmadığı yönünde eleştiriler mevcuttur.

IV. KVKK Kapsamında E-Ticarette Veri İşleme Yükümlülükleri

E-ticaret yapan bir işletme; üyelik, ödeme, teslimat, reklam, müşteri ilişkileri ve analitik süreçlerinde kişisel veri işler. Bu verilerin işlenmesi KVKK m. 5'te yer alan şartlardan en az birine dayanmalıdır. E-ticaret sektöründe en çok başvurulan şartlar: Sözleşmenin kurulması/ifası, hukuki yükümlülük, meşru menfaat, açık rızadır.

Çerez teknolojilerinin hem kullanıcı deneyimi hem de hedefli reklamcılık için kullanılması, KVKK kapsamında en önemli tartışma alanlarından biridir. Kurul, özellikle zorunlu olmayan çerezler için açık rıza şartı aramakta, bu nedenle e-ticaret sitelerinde çerez yönetim paneli bulundurmak bir zorunluluk hâline gelmektedir.

Ayrıca ticari elektronik ileti gönderimi 6563 sayılı Kanun ve İYS (İleti Yönetim Sistemi) süreçleri bakımından çifte uyum gerektirir. Yanlış veri işleme, yüksek idari para cezaları doğurur.

V. Ticari Faaliyet Bildirim Yükümlülüklerinden ETBİS'e Kayıt

E-ticaret yapan işletmelerin ETBİS'e kayıt olması yalnızca teknik bir yükümlülük değil; aynı zamanda piyasada şeffaflık sağlayan bir düzenleyici araçtır. ETBİS verileri, sektör analizleri, tüketici güvenliği ve idari denetim açısından kritik öneme sahiptir. Öğretide ETBİS'in, e-ticaret platformlarının hızla büyümesi karşısında "modern bir kayıt sistemi" olduğu ve tüketici güvenliğini artırdığı savunulmaktadır.

VI. İdari Yaptırımlar

Bilgilendirme eksikliği, cayma hakkının engellenmesi, haksız ticari uygulamalar, yanıltıcı reklamlar, ticari elektronik ileti gönderiminde rıza eksikliği gibi ihlaller hem idari para cezalarına hem de durdurma kararlarına yol açabilir. Reklam Kurulu'nun özellikleinfluencerreklamları ve yanıltıcı dijital pazarlama uygulamaları üzerindeki sıkı denetimi, e-ticaret işletmelerini daha disiplinli davranmaya zorlamaktadır.

Çok satıcılı e-ticaret platformlarının sorumluluğu son yıllarda hem Türk hem AB hukukunda tartışma konusu hâline gelmiştir. Öğretide platformların sadece "aracı" değil, çoğu işlemde "ekosistemin bir parçası" olduğu, bu nedenle ikincil sorumluluk veya denetim sorumluluğu üstlenmesi gerektiği yönünde güçlü görüşler bulunmaktadır.

Sonuç

E-ticaret hukuku, giderek genişleyen normatif yapısı ve teknolojiyle olan yakın ilişkisi nedeniyle hızlı gelişen bir alan hâline gelmiştir. İşletmeler açısından yalnızca mevzuata uyum değil, aynı zamanda sürekli değişen düzenlemeleri takip etmek de büyük önem taşımaktadır.

Mevzuatın çok katmanlı yapısı, işletmelerin hukuki uyum süreçlerine profesyonel destek almalarını zorunlu kılmaktadır. Dijital içerik sözleşmeleri, platform sorumluluğu, çerez politikaları ve sınır aşan veri aktarımı gibi alanlar gelecekte Türk hukukunun en önemli tartışma başlıkları olacaktır.

