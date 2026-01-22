İşyeri Açma Ve Çalişma Ruhsatlarina İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik Yayimlandi

10852 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulmasına karar verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişik Yönetmelik") 10.01.2026 Tarih ve 33133 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Değişik Yönetmelik ile, 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ("Kurul Kararı") ile yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ("Yönetmelik")'e Geçici 9. madde eklenmiştir.

Söz konusu hüküm kapsamında;

Yönetmelik çerçevesinde itfaiye raporu alınması gereken ve 11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in Geçici 4. maddesi uyarınca eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan konaklama yerlerinde

yapılacak denetimler sonucunda, mevzuata uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilmemesi halinde, Yönetmelik'in Ek 3. maddesi kapsamında yer alan işyerleri 31.05.2026 tarihine kadar faaliyetten men edileceği düzenlenmiştir.

Geçici 9. madde kapsamında verilen süre, yalnızca itfaiye raporunun düzenlenebilmesi amacıyla yapı içinde yapılacak gerekli imalat ve tadilatlara yönelik olup, bu süre içinde faaliyetin sürdürülmesine izin verilmez. Sürenin sonunda itfaiye raporu sunulmayan işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılmasına karar verilir.

Yürürlük:

İşbu Değişik Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek olup hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecektir.

