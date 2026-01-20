Yurt Dışı Alışverişlere İlişkin Gümrük Uygulamalarındaki Değişiklikler

Article Insights

A. Giriş

7 Ocak 2026 tarihli ve 33130 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (“Değişiklik Kararı”) ile, 29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca yürürlükte bulunan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da (“Karar”) değişikliğe gidilmiştir. Değişiklik Kararı'na buradan ulaşabilirsiniz.

B. Değişiklik

Değişiklik Kararı öncesinde 21 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Karar kapsamında, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, ağırlığı 30 kilogramı aşmayan ve kıymeti 30 Avro'ya kadar olan eşyalar ile kıymeti 1.500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyalar, tanınan muafiyet çerçevesinde basitleştirilmiş ithalat prosedürlerine göre ithal edilebilmekteydi. Bu çerçevede, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden doğrudan gelen eşya için %30; diğer ülkelerden gelen eşya için ise %60 oranında maktu vergi uygulanmakta; kişisel kullanım amacıyla getirilen kitap ve benzeri basılı yayınlar ise menşeine bakılmaksızın vergiden istisnai tutulmaktaydı. Ayrıca, ithal edilen ürünün 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyalardan olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 vergi uygulanmaktaydı.

Ancak Değişiklik Kararı ile birlikte, kıymeti 30 Avro'ya kadar olan ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya için öngörülen bu muafiyet yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari nitelik taşımayan eşya, artık Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi ile ithalata konu edilemeyecek ve mevzuatın genel hükümlerine göre normal ithalat prosedürlerine tabi olacaktır.

Bununla birlikte, bir sağlık kuruluşu raporu veya doktor reçetesine dayanılarak posta veya hızlı kargo yoluyla bir gerçek kişiye gönderilen, ticari nitelik taşımayan ve kıymeti 1.500 Avro'yu aşmayan ilaçlar ile takviye edici gıdalar, basitleştirilmiş usulde ve maktu vergi uygulanmak suretiyle ithal edilmeye devam edilebilecektir.

C. Sonuç

Ticaret Bakanlığı'nın 7 Ocak 2026 tarihli basın açıklamasında, Değişiklik Kararı ile getirilen düzenlemelerin e-ticaret platformları üzerinden ülkemize giren ürünlerin Türkiye'nin ürün güvenliği kriterlerine uygunluğu bakımından ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmeyi amaçladığı belirtilmekte ve muafiyet kapsamından çıkarılan ürün gruplarının normal denetimlere tabi olmak kaydıyla ithaline ilişkin bir yasaklama getirmediği özellikle vurgulanmaktadır.

Değişiklik Kararı, 6 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

