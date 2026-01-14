Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı Ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") tarafından 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) tarafından 31 Aralık 2025 tarihli ve 33124 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te (“Yönetmelik”) birtakım değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Değişiklik Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

1. Temel Değişiklikler

Değişiklik Yönetmeliği ile TCMB'nin hissedarı olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kuruluşlar (“İştirak Kuruluşlar”) diğer ödeme ve elektronik para kuruluşlarının tabi olduğu bazı yükümlülüklerden muaf tutulmuştur. Mevcut ekosistemde TCMB'nin hissedarı olduğu sistem işleticisi niteliğindeki kurum Bankalararası Kart Merkezi'dir (“BKM”). Ancak Yönetmelik'te “kuruluş” ifadesi ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları için kullanıldığından BKM'nin “İştirak Kuruluş” olarak kabul edilmesi ve Değişiklik Yönetmeliği'nde yer alan muafiyetlerden yararlanabilmesi için ödeme ve elektronik para kuruluşu lisansı alması gerekeceği anlaşılmaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği'ne göre İştirak Kuruluşlar sundukları hizmetlerde genel itibarıyla Yönetmelik hükümlerine tabi olmakla birlikte, aşağıdaki maddelerden muaf tutulmuşlardır:

(a) Unvan Şartı: İştirak Kuruluşlar, unvanlarında ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu ibareleri kullanma zorunluluğundan muaf tutulmuştur.

(b) Pay Edinim ve Devirleri: Yönetmelik madde 12 kapsamında TCMB iznine tabi pay edinim ve devirlerine yönelik hükümler İştirak Kuruluşlar'a uygulanmayacaktır. Buna göre İştirak Kuruluşlar'ın madde 12'de belirtilen doğrudan ve dolaylı pay edinim ve devirleri ile kontrol değişikliği işlemleri TCMB izni gerekmeksizin gerçekleştirilebilecektir.

(c) Ticari Faaliyet Sınırlamaları: Yönetmelik madde 15/2 ve madde 15/3 kapsamında ödeme ve elektronik para kuruluşlarına uygulanan ticari faaliyet sınırlamaları İştirak Kuruluşlar için geçerli olmayacaktır.

(d) Pay Sahipliği Sınırlamaları: İştirak kuruluşlar, Yönetmelik'in “Başka şirketlerde pay sahibi olunması” başlıklı 20'nci maddesinin uygulama alanı dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla, anılan maddede öngörülen pay sahipliği sınırlamaları ile TCMB'ye bildirim yükümlülüğü İştirak Kuruluşlar bakımından geçerli olmayacaktır.

2. Sonuç

Değişiklik Yönetmeliği ile, İştirak Kuruluşlara ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları bakımından öngörülen unvan kullanımı, pay edinimi ve devri, ticari faaliyet sınırlamaları ile pay sahipliği sınırlamalarına ilişkin yükümlülükler yönünden önemli muafiyetler tanınmıştır.

