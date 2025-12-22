6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlandı  

Article Insights

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile, 6102 sayılı Kanunun 33, 38, 51 ve 562'nci maddelerinde öngörülen idari para cezaları; 27/11/2025 tarihli ve 33090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 585) kapsamında 2025 yılı için belirlenen %25,49 oranındaki yeniden değerleme oranı esas alınarak yeniden belirlenmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası tutarları özetle aşağıdaki şekildedir:

“Tescile davet ve ceza” başlıklı TTK m. 33/2 kapsamında, tescili zorunlu hususların Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından verilen süre içinde tescilini talep etmeyen ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişiler hakkında 22.194 TL idari para cezası,

“Sorumluluk” başlıklı TTK m. 38/1 kapsamında, ticari işletmenin ticaret unvanına ve işletmenin merkezine ilişkin yükümlülüklere aykırı davrananlar hakkında 44.443 TL idari para cezası,

“Bildirim ve ceza” başlıklı TTK m. 51/2 kapsamında, ticaret unvanının kullanımı ve bildirimiyle ilgili yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında 44.443 TL idari para cezası,

“Suçlar ve cezalar” başlıklı TTK m. 562/1'in (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri kapsamında düzenlenen fiillere aykırı hareket edenler hakkında 88.997 TL idari para cezası,

“Suçlar ve cezalar” başlıklı TTK m. 562/2 kapsamında öngörülen fiiller bakımından 88.997 TL idari para cezası,

“Suçlar ve cezalar” başlıklı TTK m. 562/13'ün (a) bendi kapsamında düzenlenen fiiller bakımından 173.801 TL idari para cezası uygulanacaktır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

