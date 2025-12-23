Hızlı ve Kolay Şirket Açmak

Türkiye, ülkede bulunan yabancı girişimciler için şirket açmak bakımından en hızlı ve en pratik prosedürlerden birini sunmaktadır. Kurucu Türkiye'deyse, tüm imzalar aynı gün içinde noterde tamamlanabilir; apostil, konsolosluk randevusu veya başka bir resmî onay gerektirmez. Başvuru daha sonra MERSİS üzerinden Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne iletilir ve çoğu şirket 3–5 iş günü içinde tescil edilir. Bu da bir yatırımcının, Türkiye'de bir haftadan kısa sürede şirket açmak sürecini sonuçlandırabileceği anlamına gelir.

Tescil işlemi tamamlandıktan sonra şirket hesabı açmak da genellikle aynı hafta içinde gerçekleşir ve işletme hemen faaliyete başlayabilir. Yabancı yatırımcılar, yerli ortak zorunluluğu olmaksızın şirket kurabilir; şirket açmak için gerekenler açısından Türk vatandaşlarıyla eşit haklara sahiptir. %100 yabancı ortaklık mümkündür ve şirket yönetimi serbestçe düzenlenebilir. Hızlı, mevzuata uygun ve etkili bir şekilde Türkiye pazarına girmek isteyen yatırımcılar için ülke, şirket açmak ve kısa sürede faaliyete geçmek açısından en kolay hukukî yapılardan biri hâline gelmiştir. Bu makale, Türkiye'de şirket kurmanın avantajlarını ve yalnızca 1 haftada şirket açmak için ne gerekli olduğunu açıklamaktadır.

Türkiye'deki Şirket Türleri

Türkiye'de şirket kurmayı planlayan yabancı yatırımcılar, farklı sorumluluk düzeyleri ve düzenleyici yükümlülükler sunan çeşitli yapılardan birini tercih edebilir. En sık kullanılan yapılar limited şirket ve anonim şirket olup her ikisi de yabancılara tam ortaklık imkânı tanır ve güçlü bir hukukî koruma sağlar. Tam ticari faaliyete ihtiyaç duyulmayan hâllerde ise şube açılışı veya irtibat büroları, yatırım amacına göre pratik bir alternatif oluşturabilir.

Limited şirket, basit yönetim yapısı, düşük sermaye ihtiyacı ve sınırlı sorumluluk nedeniyle en çok tercih edilen türdür. Anonim şirket ise daha büyük yatırımlar, düzenlemeye tabi sektörler veya çok ortaklı yapılar için uygun bir modeldir. Şube, yabancı bir şirketin Türkiye'de ayrı bir tüzel kişilik oluşturmadan faaliyet göstermesine olanak tanırken; irtibat bürosu yalnızca temsil, araştırma ve benzeri gelir yaratmayan faaliyetler için uygundur. Her tür, farklı stratejik amaçlara hizmet eder ve doğru türün seçilmesi, Türkiye'de sorunsuz bir operasyon için kritik önemdedir.

Yabancılar Türkiye'de Şirket Açarken Türk Vatandaşlarıyla Eşit Haklara Sahip midir?

Yabancı yatırımcılar, Türkiye'de şirket açmak istediklerinde Türk vatandaşlarıyla aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Türk ortak zorunluluğu yoktur, Türk müdür atanması gerekmez ve yabancı ortaklık oranına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmaz. Bu eşitlik ilkesi, doğrudan yabancı yatırımlar kanunu kapsamında güvence altındadır ve yabancı girişimcilere şirketlerini tamamen kendi adlarına kurup yönetme imkânı tanır. Bu durum, Türkiye'de şirket açmak için gerekenler bakımından sürecin öngörülebilir ve yatırımcı dostu olmasını sağlar.

Sadece havacılık, enerji ve bazı finansal hizmetler gibi özel lisansa tabi sektörlerde, hem yerli hem yabancı yatırımcılar için bazı ek düzenlemeler uygulanmaktadır. Bunlar dışında yabancılar, yerli yatırımcılarla aynı şartlarda limited şirket, anonim şirket, şube veya irtibat bürosu kurabilir. Bu şeffaf ve ayrımcı olmayan yapı, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için hızlı ve güvenli bir şekilde pazara giriş yapılabilen cazip bir ülke olmasının önemli nedenlerinden biridir.

Adım Adım Türkiye'de Kolay Şirket Açmak

Türkiye'de şirket açmak, özellikle kurucu Türkiye'de bulunduğunda, hızlı ve sade bir süreçtir. Belge hazırlığından resmi tescile kadar tüm aşamalar çoğu zaman 5 iş günü içinde tamamlanır ve aynı hafta içinde şirket hesabı açmak da mümkündür. Aşağıda sürecin her aşaması açık ve uygulamaya dönük şekilde özetlenmiştir.

1. Adım: Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Süreç, birkaç temel belgenin toplanmasıyla başlar: geçerli pasaport, adres doğrulaması ve şirket ana sözleşmesi taslağı. Yabancı kurucular ayrıca vergi kimlik numarası alır ve bu işlem vergi dairesinde birkaç dakika içinde tamamlanır. Kurucu Türkiye'deyse, tüm belgeler hızla hazırlanır ve şirket açmak için ne gerekli ise aynı gün içinde tamamlanabilir; apostil veya başka bir onay gerekmez.

2. Adım: Noterde İmzaların Tamamlanması (Aynı Gün)

Şirket kuruluşuna ilişkin tüm imzalar ve gerekiyorsa vekaletname, noterde aynı gün içerisinde düzenlenir. Kurucunun Türkiye'de bulunmasının en büyük avantajlarından biri de budur. Noter aşaması tek günde tamamlandığı için sürecin tamamı ciddi şekilde hızlanır.

3. Adım: MERSİS Kaydı ve Ticaret Sicili Başvurusu

Noter işlemlerinin ardından başvuru, MERSİS sistemi üzerinden elektronik olarak yapılır. Ticaret Sicilinde işlemler 3 iş günü içinde tamamlanır ve şirketin resmi tescilini gerçekleştirir. Bu aşamadan sonra şirket kurulmuş sayılır ve faaliyete başlamaya hazırdır.

4. Adım: Vergi Kaydı ve Şirket Kaşesi

Şirket tescil edildikten hemen sonra vergi dairesi tarafından şirketin vergi kaydı otomatik olarak oluşturulur. Kısa bir adres doğrulama ziyareti yapılabilir ve ardından şirket fatura düzenleyebilir, ticari faaliyetlerine başlayabilir.

5. Adım: Şirket Banka Hesabı Açmak (Aynı Haftada)

Ticaret Sicili belgeleri ve vergi kaydı hazırlandıktan sonra, kurucu Türkiye'de bir bankaya giderek şirket banka hesabı açmaki çin başvuruda bulunabilir. Bankaların büyük çoğunluğu bu işlemi aynı hafta içinde sonuçlandırır ve TL yanında döviz hesapları da açılabilir.

Gerçekten 1 Haftada Şirket Açmak ve Banka Hesabı Açmak Mümkün mü?

Evet — kurucu Türkiye'de fiziksel olarak bulunuyorsa, tüm şirket açma sürecinin ve şirket hesabı açmak dahil tüm işlemlerin yalnızca bir hafta içinde tamamlanması tamamen mümkündür. Türkiye'de sürecin bu kadar hızlı ilerlemesinin nedeni; aynı gün yapılan noter işlemleri, MERSİS üzerinden elektronik başvuru ve Ticaret Sicili'nin hızlı çalışma sistemidir. Çoğu şirket 3–5 iş günü içinde tescil edilmekte, bankalar ise gerekli belgeler sunulduğunda aynı hafta içinde şirket hesabını aktif hâle getirmektedir.

Tipik bir zaman çizelgesi şu şekildedir:

1. Gün: Noterde imzaların tamamlanması ve vergi kimlik numarasının alınması

2–3. Gün: Ticaret Sicili'ne başvuru ve onay

4–5. Gün: Resmî tescil belgelerinin teslim alınması, şirket hesabı açmak, internet bankacılığının aktif edilmesi

Doğru hazırlık ve profesyonel destekle yatırımcılar, şirket açmak, vergi kaydı tamamlamak ve çok para birimli bir şirket hesabı açmak dahil tüm süreci tek bir iş haftasında tamamlayabilir.

Yabancı Yatırımcılar İçin Gerekli Belgeler

Türkiye'de şirket açmak için gerekenler oldukça sınırlıdır ve kurucunun Türkiye'de bulunması süreci daha da kolaylaştırır. Çoğu yabancı yatırımcı yalnızca bir gün içinde tüm belgeleri hazırlayabilir. Genellikle aşağıdaki belgeler yeterlidir:

Pasaport: Noter ve Ticaret Sicili işlemleri için kimlik tespiti amacıyla kullanılır.

Noter ve Ticaret Sicili işlemleri için kimlik tespiti amacıyla kullanılır. Adres Beyanı: Vekaletname için Türkiye'deki herhangi bir adres (örneğin otel adresi) yeterlidir.

Vekaletname için Türkiye'deki herhangi bir adres (örneğin otel adresi) yeterlidir. Şirket Bilgileri: Şirket unvanı, faaliyet konusu, ortaklık oranları ve yönetim yapısı.

Şirket unvanı, faaliyet konusu, ortaklık oranları ve yönetim yapısı. Ana Sözleşme Taslağı: Hukuki danışman tarafından mevzuata uygun şekilde hazırlanır.

Hukuki danışman tarafından mevzuata uygun şekilde hazırlanır. Vergi Kimlik Numarası: Vergi dairesinden birkaç dakika içinde alınır.

Vergi dairesinden birkaç dakika içinde alınır. Tüzel Kişi Ortak Varsa: Kuruluş belgesi, sicil özeti ve yönetim kararı (tercüme ve noter onaylı).

Kurucu Türkiye'deyse bu belgelerin hiçbirine apostil veya konsolosluk onayı gerekmez. Tüm imzalar doğrudan Türk noterinde tamamlanabilir; bu da belge hazırlama aşamasını sürecin en hızlı bölümü hâline getirir.

Türkiye'de Şirket Açma Maliyetleri

Şirket açma maliyeti, seçilen şirket türüne ve tescilin yapılacağı şehre göre değişmekle birlikte, genel olarak Avrupa ülkelerine kıyasla daha ekonomiktir. Masrafların büyük bölümü noter işlemleri, Ticaret Sicili ücretleri ve ihtiyaca göre talep edilen ek hizmetlerden oluşur. Yabancı yatırımcıların karşılaşabileceği tipik maliyet kalemleri şunlardır:

Noter Ücretleri: İmza sirküleri, pasaport tercümesi ve vekaletname işlemlerini kapsar. Kurucu Türkiye'de bulunduğunda tüm imzalar tek randevuda tamamlanır.

İmza sirküleri, pasaport tercümesi ve vekaletname işlemlerini kapsar. Kurucu Türkiye'de bulunduğunda tüm imzalar tek randevuda tamamlanır. Ticaret Sicili Ücretleri: Tescil harçları, ilan ücretleri ve kuruluş sırasında yapılması zorunlu ödemeler.

Tescil harçları, ilan ücretleri ve kuruluş sırasında yapılması zorunlu ödemeler. Hukuki Hizmet Ücretleri: Belgelerin hazırlanması, ana sözleşme taslağının oluşturulması, başvuru sürecinin yönetilmesi ve resmi makamlarla iletişim.

Belgelerin hazırlanması, ana sözleşme taslağının oluşturulması, başvuru sürecinin yönetilmesi ve resmi makamlarla iletişim. Sanal veya Fizikî Adres: Türkiye'de her şirketin kayıtlı bir adresi olması zorunludur. Sanal ofis çözümleri düşük maliyetli bir seçenek sunar.

Genel olarak, yatırımcılar Türkiye'de şirket açmak için makul bir bütçe ile hızlı ve etkili bir kurulum sürecinden yararlanabilir. Doğru planlama ve profesyonel yönlendirme, sürecin her aşamasının hatasız ve beklenmedik giderler olmadan tamamlanmasını sağlar.

Şirket Kuruluşundan Sonra Bilmeniz Gereken Yükümlülükler (Şirket Açmak Odaklı)

Türkiye'de şirket açmak süreci tamamlanıp şirketiniz resmî olarak tescil edildikten sonra, şirketin tam anlamıyla faaliyete geçebilmesi ve mevzuata uygun şekilde çalışması için kısa fakat zorunlu bazı adımların tamamlanması gerekir. Bu işlemler doğrudan şirket açmak için gerekenler kapsamında değerlendirilir ve ticari faaliyete gecikmeden başlamanızı sağlar.

Vergi Kaydı ve Yoklama

Tescil işlemi tamamlandıktan sonra vergi dairesi şirketin vergi numarasını otomatik olarak oluşturur ve yoklama ziyareti planlar. Bu adımın ardından şirketiniz vergi açısından tamamen aktif hâle gelir ve fatura düzenlemeye başlayabilir.

Muhasebeci Bulunması

Yeni kurulan her şirketin, defter tutma ve aylık beyannameleri hazırlama görevlerini yürütmek üzere yetkili bir muhasebeciyle çalışması zorunludur. Muhasebeci ataması, şirket açmak için ne gerekli sorusunun temel unsurlarından biridir. Muhasebeci, vergi aktivasyonunu tamamlar, beyannameleri hazırlar ve şirketin finansal yükümlülüklerini kuruluş anından itibaren takip eder.

Gerekli İzinlerin veya Faaliyet Ruhsatlarının Alınması

Şirketinizin faaliyet konusuna göre bazı sektörlerde ticari faaliyete başlamadan önce ek lisans veya izin alınması gerekebilir. E-ticaret bildirimleri, turizm izinleri, ithalat izinleri, sağlık turizmi yetkisi, ecza deposu izni, finansal hizmet izinleri ve düzenlemeye tabi sektörlere ilişkin diğer onaylar bu kapsamda yer alır. Bu izinler şirket açma sürecini yavaşlatmaz ancak düzenlemeye tabi bir alanda faaliyet gösterebilmek için alınmaları şarttır. Avukatınız bu konuda sizi yönlendirerek sorunsuz ve zamanında bir başlangıç yapmanızı sağlar.

Türkiye'de Şirket Açmanın Avantajları

Türkiye, hız, esneklik ve yatırımcı dostu mevzuatı bir arada sunarak yabancı girişimciler için son derece avantajlı bir ortam oluşturur. En önemli avantaj, şirket açma sürecinin çok hızlı olmasıdır. Kurucu Türkiye'de bulunuyorsa noter işlemleri aynı gün tamamlanabilir ve şirket 3–5 iş günü içinde tescil edilebilir. Bu hızlı süreç, işletmelerin neredeyse anında faaliyete başlamasını sağlar.

Bir diğer önemli avantaj, şirket tescilinden hemen sonra aynı hafta içinde şirket hesabı açmak imkânıdır. Bu sayede şirket bankacılık altyapısına, çok para birimli hesaplara ve ödeme sistemlerine hızlıca erişir. Ayrıca yabancı yatırımcılar, yerli ortak şartı olmaksızın %100 yabancı ortaklık hakkına sahiptir ve Türk hukuku kapsamında yerli yatırımcılarla tamamen eşit şekilde muamele görür.

Tüm bu avantajların üzerine, makul şirket açma maliyeti, stratejik konum ve dinamik bir pazar eklendiğinde Türkiye, kısa sürede, etkili ve düşük bürokrasiyle şirket kurmak isteyen yatırımcılar için son derece erişilebilir bir ülke hâline gelmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ülkeye gelmeden Türkiye'de şirket açmak mümkün mü?

Evet, mümkündür. Vekaletname ile şirket açmak mümkündür; ancak kurucunun Türkiye'de bulunması süreci belirgin şekilde hızlandırır. Çünkü tüm imzalar aynı gün içinde noterde tamamlanabilir ve apostil ya da konsolosluk işlemlerine gerek kalmaz.

Şirket banka hesabı uzaktan açılabilir mi?

Yabancılar için genel olarak hayır. Bankalar, yetkili kişinin bizzat şubeye gitmesini ister. Bu nedenle Türkiye'de birkaç gün bulunmak, hem şirket açmak hem de aynı hafta içinde şirket hesabı açmak için en hızlı çözümdür.

Türkiye'de şirket açmak ne kadar sürer?

Kurucu Türkiye'deyse, tüm süreç — kuruluş ve banka hesabı dahil — yaklaşık 5 gün içinde tamamlanabilir. Uzaktan yapılan kuruluşlarda uluslararası noter işlemleri ve kargo süreleri nedeniyle zaman biraz uzayabilir.

Türk ortak veya Türk müdür zorunluluğu var mı?

Hayır. Yabancılar %100 yabancı ortaklıkla şirket açmak hakkına sahiptir ve yerli ortak zorunluluğu yoktur. Yönetim tamamen yabancı ortaklar tarafından üstlenilebilir

Türkiye'de şirketlerin vergi oranları nelerdir?

Türkiye'de kurumlar vergisi genel olarak %25 oranında uygulanır. Bankacılık, sigortacılık ve bazı finansal alanlarda bu oran %30 olabilir. KDV'nin genel oranı %20'dir. Yabancı ortaklara yapılacak kâr dağıtımında ise genellikle %15 stopaj uygulanır; çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bu oranı düşürebilir.

SONUÇ: Türkiye'de Sadece 1 Haftada Şirket Açmak

Türkiye'de şirket açmak, yabancı girişimciler için hızlı, düzenli ve son derece erişilebilir bir süreçtir. Kurucu Türkiye'de bulunduğunda noter işlemlerinin aynı gün tamamlanması, MERSİS üzerinden elektronik başvuru ve Ticaret Sicili'nin hızlı onay süreci sayesinde çoğu yatırımcı şirketini 3–5 iş günü içinde tescil ettirebilmekte ve aynı hafta içinde şirket hesabı açmak mümkündür. Tüm işlemlerin kısa bir ziyaret süresince tamamlanabilmesi, Türkiye'yi iş kurmak açısından en kolay ülkelerden biri hâline getirmektedir.

Yabancı yatırımcılar; %100 yabancı ortaklık, esnek şirket yapıları, rekabetçi şirket açma maliyeti ve hızlı piyasaya girişe uygun bir iş ortamı gibi önemli avantajlardan yararlanır. Faaliyet amacınız ister e-ticaret, ister ticaret, danışmanlık, üretim ya da ek lisans gerektiren düzenlemeye tabi bir alan olsun, Türkiye kısa sürede faaliyete geçmeniz için açık ve yalın bir yol sunar.

Türkiye'de iş kurmayı planlayan yatırımcılar açısından profesyonel hukuki destek büyük önem taşır. Deneyimli bir avukat, şirket açmak için gerekenler konusunda sizi yönlendirir, sürecin tüm aşamalarını doğru şekilde yürütür ve herhangi bir gecikme yaşanmadan ilerlemesini sağlar. Doğru destekle birlikte şirketiniz yalnızca bir hafta içinde tescil edilip faaliyete hazır hâle gelebilir.