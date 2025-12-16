Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesine İlişkin Tebliğde Değişiklik

Değişiklik Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih olan 10 Aralık 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi

10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") ile sermaye kaybı veya borca batık durumda olan şirketlerde uyulacak usul ve esasları düzenleyen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in ("Tebliğ") Geçici 1'inci maddesindeki süre uzatıldı.

Değişiklik Tebliği, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih olan 10 Aralık 2025'ten itibaren yürürlüğe girdi.

A. Tebliğ'in Amacı ve Kapsamı

Tebliğ, genel olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlenmektedir.

B. Tebliğ'de Yapılan Değişiklik

Tebliğ'in geçici 1'inci maddesinde, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2026 tarihine kadar dikkate alınmayabileceği düzenlenmekteydi.

10 Aralık 2025 tarihinde yapılan değişiklik ile geçici 1'inci maddede 01 Ocak 2026 olarak öngörülen tarih 01 Ocak 2027 olarak değiştirilerek bu imkânın uygulanma süresi 1 (bir) yıl süreyle uzatıldı.

Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Tebliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

