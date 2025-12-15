Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi Kapsamındaki Yeni Süre Uzatımı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") 15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Tebliğ'in geçici 1. maddesi ile "TTK'nın 376

Article Insights

Elif Aksöz Bayraktar’s articles from Acar Ergönen Attorney Partnership are most popular: within Corporate/Commercial Law topic(s)

with Senior Company Executives and HR

in Turkey

with readers working within the Oil & Gas industries

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") 15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Tebliğ'in geçici 1. maddesi ile "TTK'nın 376. maddesi kapsamında, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 01.01.2023 tarihine kadar dikkate alınmayabileceği'' düzenlenmişti.

Tebliğ'de öngörülen bu süre; 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete ile 01.01.2024 tarihine kadar, 31.10.2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmî Gazete ile 01.01.2025 tarihine kadar ve 25.12.2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete ile 01.01.2026 tarihine kadar olmak üzere üç kez uzatılmıştı.

10.12.2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni değişiklik ile bu süre bir kez daha değiştirilmiş olup 01.01.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değişikliğin tam metninin yayımlandığı Resmî Gazete linkine buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.