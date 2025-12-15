ARTICLE
15 December 2025

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi Kapsamındaki Yeni Süre Uzatımı

AE
Acar Ergönen Attorney Partnership

Contributor

Acar Ergönen Attorney Partnership logo
Acar & Ergönen is pledged to offering a comprehensive array of legal services, concentrating on a multitude of private and administrative law areas to its local and international clients. Acar & Ergönen specializes in areas of corporate and commercial law, mergers and acquisitions, investments and joint ventures, start-up and technology law, energy law, contracts law, construction and real estate law, health law, labour law, intellectual property law, as well as tax and administrative law.
Explore Firm Details
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") 15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Tebliğ'in geçici 1. maddesi ile "TTK'nın 376
Turkey Corporate/Commercial Law
Elif Aksöz Bayraktar and Sıla Eyvaz Şir
Your Author LinkedIn Connections
Elif Aksöz Bayraktar’s articles from Acar Ergönen Attorney Partnership are most popular:
  • within Corporate/Commercial Law topic(s)
  • with Senior Company Executives and HR
  • in Turkey
  • with readers working within the Oil & Gas industries

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") 15.09.2018 tarihli ve 30536 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve Tebliğ'in geçici 1. maddesi ile "TTK'nın 376. maddesi kapsamında, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 01.01.2023 tarihine kadar dikkate alınmayabileceği'' düzenlenmişti.

Tebliğ'de öngörülen bu süre; 08.11.2022 tarihli ve 32007 sayılı Resmî Gazete ile 01.01.2024 tarihine kadar, 31.10.2023 tarihli ve 32355 sayılı Resmî Gazete ile 01.01.2025 tarihine kadar ve 25.12.2024 tarihli ve 32763 sayılı Resmî Gazete ile 01.01.2026 tarihine kadar olmak üzere üç kez uzatılmıştı.

10.12.2025 tarihli ve 33103 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni değişiklik ile bu süre bir kez daha değiştirilmiş olup 01.01.2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değişikliğin tam metninin yayımlandığı Resmî Gazete linkine buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Elif Aksöz Bayraktar
Elif Aksöz Bayraktar
Photo of Sıla Eyvaz Şir
Sıla Eyvaz Şir
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More