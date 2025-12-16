6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") Yayınlandı

Article Insights

Nazali Attorneys’s articles from Nazali are most popular: in Turkey Nazali are most popular: within Compliance topic(s)

10 Aralık 2025 tarihli ve 33103 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'de, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in geçici 1'inci maddesinde yer alan “1/1/2026” ibaresi “1/1/2027” şeklinde değiştirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (“TTK”) 376. maddesinde sermayenin kaybı, borca batık olma durumu ile bu haller karşısında yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırma ve iyileştirici önlemleri alma yükümlülüğü düzenlenmektedir. Tebliğ ile değişikliğe gidilen söz konusu geçici maddede ise TTK m. 376 uyarınca şirketlerin bahse konu durumlarla karşılaşması halinde yönetim kurullarınca düzenlenecek/düzenlettirilecek bilançolarda ve bu bilançoların hazırlanması sırasında yapılan hesaplamalarda bazı kalemlerin hariç tutulmasına imkân tanınmaktadır.

Maddenin uygulanmasına ilişkin Tebliğ'de yer alan ve ibaresi değiştirilen geçici maddenin değişiklikten önceki hali aşağıdaki şekildedir:

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Değişik ibare:RG-25/12/2024-32763) 1/1/2026 tarihine kadar, Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan (Değişik ibare:RG-26/12/2020-31346) kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilir. (Ek cümle: RG-26/12/2020-31346) Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13'üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir.

1 Ocak 2026'ya kadar olan yararlanma süresi, yapılan değişiklikle 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.