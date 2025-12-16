Türk Ticaret Kanunu 376'ncı Maddesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklikler

Article Insights

Helin Akbulut’s articles from KST LAW are most popular: in Turkey

with readers working within the Oil & Gas industries KST LAW are most popular: within Employment and HR, Litigation, Mediation & Arbitration and Technology topic(s)

Aralık 2025 – 10 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Ticaret Bakanlığı Tebliği'nde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğ'in geçici birinci maddesinin uygulanış süresi bir yıl daha uzatılmış ve geçerlilik tarihi 01.01.2026'dan 01.01.2027 tarihine uzatılmıştır.

Tebliğ'in geçici birinci maddesi (“Geçici Madde”), 1 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere, (i) henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden doğan tüm kur farkı zararlarının ve (ii) 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden amortisman giderleri, personel giderleri ve kira giderlerinin toplamının yarısının, TTK m. 376 kapsamında sermaye kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında dikkate alınmayabileceğini düzenlemektedir. Yapılan değişiklik ile bu Geçici Madde'nin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değişikliklere ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.