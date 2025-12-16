ARTICLE
16 December 2025

Türk Ticaret Kanunu 376'ncı Maddesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklikler

KST LAW

Contributor

KST LAW logo

KST LAW is an independent Istanbul based full service corporate law firm in cooperation with Kinstellar.

We provide legal services relevant to all aspects of business in a wide variety of sectors. We operate to the highest international standards in managing cross border transactions or investments and providing practical and creative solutions to legal or regulatory issues.

KST LAW is proud to have an exceptional client base consisting some of the largest Turkish conglomerates, sector leaders in Turkey, multi-nationals, investment or private equity funds and financial institutions.

Explore Firm Details
10 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Ticaret Bakanlığı Tebliği'nde...
Turkey Corporate/Commercial Law
Helin Akbulut and Selen Yağmur Yüksek
Helin Akbulut’s articles from KST LAW are most popular:
  • in Turkey
  • with readers working within the Oil & Gas industries
KST LAW are most popular:
  • within Employment and HR, Litigation, Mediation & Arbitration and Technology topic(s)

Aralık 2025 – 10 Aralık 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Ticaret Bakanlığı Tebliği'nde (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, Tebliğ'in geçici birinci maddesinin uygulanış süresi bir yıl daha uzatılmış ve geçerlilik tarihi 01.01.2026'dan 01.01.2027 tarihine uzatılmıştır.

Tebliğ'in geçici birinci maddesi (“Geçici Madde”), 1 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli olmak üzere, (i) henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden doğan tüm kur farkı zararlarının ve (ii) 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden amortisman giderleri, personel giderleri ve kira giderlerinin toplamının yarısının, TTK m. 376 kapsamında sermaye kaybı veya borca batıklık hesaplamalarında dikkate alınmayabileceğini düzenlemektedir. Yapılan değişiklik ile bu Geçici Madde'nin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılmıştır.

Değişikliklere ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Helin Akbulut
Helin Akbulut
Photo of Selen Yağmur Yüksek
Selen Yağmur Yüksek
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More