Ti̇caret Bakanliği, 15/11/2012 Tari̇hli̇ Tebli̇ğ Kapsamindaki̇ İzi̇n Süreçleri̇ni̇ Güncellemi̇ş; 10 Kasim'da İnternet Si̇tesi̇nde Yayimladiği Açiklamalarla Kuruluş Ve Esas Sözleşme Deği̇şi̇kli̇ği̇ Başvurularinda Bi̇lgi̇ Ve Belge Akişini Hizlandirmiş Ve Elektroni̇k Ortamda Sanal Mühür Kullanimini Uygulamaya Almiştir

Söz konusu değişiklikle birlikte fiziki başvuru imkânı devam etmekle beraber, elektronik ortamda yapılan başvurularda belgelerin sanal mühürle onaylanabilmesi sağlanmış; böylece izin süreçlerinin dijital ortamda daha etkin yürütülmesi hedeflenmiştir.

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında Bakanlığımıza yapılacak kuruluş ve esas sözleşme değişikliği izin başvuruları, fiziki ortamda, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden veya e-Devlet kanalıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bakanlığımızın KEP adresi ticaretbakanligi@hs01.kep.tr'dir.

Elektronik ortamda yapılacak başvurularda, kuruluş veya esas sözleşme değişikliğine ilişkin izin talebini içeren ve şirketin KEP adresi ile iletişim bilgilerini barındıran bir dilekçenin sunulması gerekmektedir. Bakanlık izni ve ekinde sanal mühür ile onaylanmış esas sözleşme veya tadil metni daha sonra bu KEP adresine gönderilecektir.

Kuruluş başvurularında, kurucuların imzaları noter veya ticaret sicili müdürlüğünce onaylanmış ya da elektronik imzayla imzalanmış esas sözleşmenin bir örneğinin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda esas sözleşmenin fiziki aslının ayrıca Bakanlığa gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Esas sözleşme değişikliklerinde ise, yönetim kurulu kararının noter onaylı nüshasının veya yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutan şirketlerde ETDS'ye yüklenerek alınan barkodlu karar çıktısının başvuruya eklenmesi zorunludur. Ayrıca esas sözleşmenin değişen madde veya maddelerini içeren tadil metninin yeni hali de başvuru kapsamında sunulmalıdır.

Gerekli görülmesi halinde, Tebliğ'de sayılan diğer bilgi ve belgelerin de başvuruyla birlikte iletilmesi gerekmektedir. Başvurunun başka bir resmi kurumun uygun görüşüne tabi olduğu durumlarda, ilgili kurumun uygun görüş veya izin yazısının da başvuruya eklenmesi zorunludur.

Sermaye artırımına ilişkin tadillerde; sermayenin ödendiğine, iç kaynağın mevcut olduğuna, ayni sermayenin değerine ve sınırlama bulunmadığına ilişkin Yeminli Mali Müşavir("YMM")/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir("SMMM") raporları, bilirkişi değerleme raporları ve ilgili sicil yazılarının ibrazı zorunludur. Ayni sermayeye konu taşınmaz, fikri mülkiyet veya diğer değerlerin ilgili sicillere şerh edildiğini gösteren belgeler de başvuru dosyasında bulunmalıdır. Sermaye azaltımı içeren tadillerde ise, şirket alacaklılarını koruyacak aktifin mevcut olduğunu gösteren YMM veya denetçi raporunun sunulması gerekmektedir.

Bakanlık iznine ilişkin süreçlerin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca aşağıda sayılan şirketlerin kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. İlgili şirket türleri ve hangi işlemler için hangi kurumun izninin gerektiğine buradan ulaşabilirsiniz.

