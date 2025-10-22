ARTICLE
22 October 2025

Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin Tebliğ'de Yeniden Değişiklik Yapıldı.

SC
Sayin Law & Consulting

Contributor

Sayin Law & Consulting logo
İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ...
Turkey Corporate/Commercial Law
Sayin Law & Consulting
“İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 20 Eylül 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikler çerçevesinde;

Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulma zorunluluğu kaldırılmış olup, sadece şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından belirlenen sürelere riayet eden ve düzenlemeleri zamanında uygulayan şirketlerin, yönetim kurulu karar defterini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri halinde, bu yöndeki yönetim kurulu kararlarını 1 Ocak 2026 tarihine kadar Bakanlığa sunmaları gerekmektedir. Bakanlık tarafından ilgili defterin sistem üzerinde kapatılmasının ardından, fiziki defterin açılış onayı, Bakanlıkça verilen belgeye dayanılarak noter tarafından gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, fiziki ortamda defter tutmakta iken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketler bakımından, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren notere başvurularak fiziki defterlerin kapanış onayının yaptırılması için öngörülen süre 2 aydan 6 aya çıkarılmıştır.

Authors
Sayin Law & Consulting
