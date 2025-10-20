SPK'nın Elektronik Ticari Defter Sistemi'ne İlişkin Yeni İlke Kararı Yayımlandı

Article Insights

Sermaye Piyasaları Kurulu, 9 Ekim 2025 tarihli bülteninde yer alan ilke kararıyla Elektronik Ticari Defter Sistemi ("ETDS") üzerinden oluşturulan yönetim kurulu kararları için noter onayı zorunluluğunu kaldırdığını duyurmuştur. 20 Eylül 2025'te İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle, daha önce ETDS'ye kayıtlı şirketler için elektronik ortamda defter tutma zorunluluğu da kaldırılmıştır. Şirketler isterlerse 1 Ocak 2026'ya kadar fiziki deftere geçebilecek ve dileyenler ETDS'yi kullanmaya devam edebilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu, ("SPK") 9 Ekim 2025 tarihli bülteninde yer alan ilke kararıyla İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") dikkate alınarak yeni bir karar alınmadığı sürece Elektronik Ticari Defter Sistemi ("ETDS") üzerinden oluşturulan yönetim kurulu kararları için noter onayının aranmayacağını duyurdu.1 SPK'ye ibraz edilen yönetim kurulu kararları için noter onayı zorunluluğunun kaldırılmasıyla, ETDS'nin sunduğu kolaylıklardan faydalanmak isteyen şirketlere işlemlerini hızlandırma ve maliyetten tasarruf etme imkânı sağlanmıştır.

Tebliğ Uyarınca Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Elektronik Ortamda Tutulması

Tebliğ'in daha önceki halinde 7. madde uyarınca Tebliğ kapsamına giren şirketlerin yönetim kurulu karar defterlerini ETDS'ye geçirmesi gerekliydi.2 Ancak Tebliğ'de 20 Eylül 2025 tarihinde yapılan değişiklikle eklenen Geçici Madde 2 kapsamında, Tebliğ'de yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ETDS'ye kayıtlı bulunan şirketler bakımından, yönetim kurulu karar defterlerinin ETDS sistemi üzerinden tutulmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmış, bu şirketler söz konusu yükümlülükten muaf tutulmuştur.3 Yönetim kurulu kararlarını fiziki ortamda tutmak isteyen şirketlere 1 Ocak 2026 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") talepte bulunmaları halinde fiziksel deftere geçiş imkânı tanınacaktır. Ancak halen isteyen şirketlerin ETDS'yi kullanması ve bu sayede ETDS'nin getirdiği kolaylıklardan yararlanması mümkündür.

ETDS sağladığı kolaylıklardan biri ticari defterlerin ibrazında noter tasdiki zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. 28 Temmuz 2025 tarihinde Bakanlık'ın İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ile, ETDS'ye geçiş yapmış olan şirketler için sistemden indirilen kararların ticaret sicili müdürlüklerine ibraz edilirken ETDS üzerinden doğrulanmaları mümkün olduğundan noter tasdikinin zorunlu olmadığı duyurulmuştu.4 Benzer bir yaklaşım, yeni ilke kararı ile SPK tarafından da benimsenmiştir.

Sonuç

Yeni yayımlanan ilke kararı ile, ETDS üzerinden tutulan kayıtların hukuki geçerliliği ve yönetim kurulu kararları SPK'ye ibraz edilirken uyulması gereken usul netlik kazanmıştır. Noter tasdiki zorunluluğunun kaldırılması ile şirketlere büyük bir kolaylık sağlanmıştır. ETDS sayesinde hem şirketlerin maddi açıdan hem de zaman açısından tasarruf etmesine imkân tanınmıştır.

Yazıya katkıları için Emre Göçenler ve Yağmur Melek Sarıhasanoğlu'na teşekkür ederiz.

