23 October 2025

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.10.2025 Tarihli İlke Kararı

Tunca Attorney Partnership

Contributor

Turkey Corporate/Commercial Law
Ezgi Alımcı
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), 09.10.2025 tarihli ve 2025/53 sayılı SPK Bülteni'nde i-SPK.128.25 (09.10.2025 tarihli ve 54/1810 s.k.) sayılı İlke Kararı'nı yayımlamıştır.

İlke Kararı'nda:

  • 14.02.2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 01.07.2025 tarihinde yürürlüğe giren “İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”)  dikkate alınarak, Elektronik Ticari Defter Sistemi (“Sistem”) üzerinden tutulan yönetim kurulu karar defterlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.
  • Sistem üzerinden yönetim kurulu karar defterlerini tutmaya başlayan tüzel kişiler tarafından Sistem'de oluşturulan yönetim kurulu kararları için noter onayı aranmayacağına karar verilmiştir.
  • SPK, söz konusu İlke Kararı'nda, Tebliğ'in 5. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “elektronik ortamda tutulan defterlerde açılış ve kapanışta onay aranmaz” hükmü uyarınca, yönetim kurulu karar defteri gibi muhasebe dışı defterlerin noter onayından bağımsız hale geldiğini açıklığa kavuşturmuştur.
  • İlke Kararı, yeni bir karar alıncaya kadar yürürlükte kalacaktır.

Authors
Ezgi Alımcı
