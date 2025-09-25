İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

I. GİRİŞ

20 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Değişiklik Tebliği") ile birlikte, Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde ("Tebliğ") birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan ilk değişiklik ile Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "uyarınca" ibaresinden sonra gelmek üzere "pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere" ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasının ikinci cümlesi "Bu durumda pay defterleri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik Tebliği öncesinde, Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan defter tanımı sebebiyle pay defterlerinin, yönetim kurulu karar defterinin, müdürler kurulu kar defterinin, genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu düzenlenmişti ancak değişiklik ile birlikte sadece pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunlu kılınmıştır.

Ayrıca Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile birlikte artık fiziki olarak defter tutmakta iken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren en geç iki ay içinde değil altı ay içinde örneğe uygun düzenlenen bir kararla birlikte notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptıracakları öngörülmüştür. Geçiş süreci olarak öngörülen bu süreçte şirketler için ek süre tanınmıştır. Ayrıca kapanışa dair alınacak YK kararının örneğine önceki tebliğ ekinde yer verilmiştir.

Son olarak, yapılan Değişiklik Tebliği kapsamında yürürlüğe giren Geçici Madde 2 ile birlikte yönetim kurulu karar defterinin yeniden fiziki ortamda tutulması hususu düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre bu maddenin yürürlük tarihinden önce yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketler hakkında "Bu Tebliğ hükümleri uyarınca defterlerini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketler, her ne sebeple olursa olsun söz konusu defterlerini yeniden fiziki ortamda tutamaz." fıkrasının uygulanmayacağı öngörülmüştür.

Bu şirketlerin yönetim kurulu karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri halinde buna ilişkin yönetim kurulu kararını01/01/2026 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına sunmaları gerekmektedir. Ticaret Bakanlığından alınacak onay sonrası noterde fiziki defterin tekrar açılması olanaklı olacaktır.

II. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Değişiklik Tebliğ ile yapılan değişiklikler ile birlikte artık sadece pay defterleri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterleri elektronik ortamda tutulacağı, elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren en geç altı ay içinde notere başvurarak fiziki defter kapanış onaylarını yaptırılacağı ve yönetim kurulu karar defterlerini hali hazırda elektronik ortamda tutulmakta iken şirket tarafından fiziki ortamda tutulmasının istenilmesi halinde, 01/01/2026 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına bu konuya ilişkin yönetim kurulu kararının sunularak onay alınacağı düzenlenmiştir.

Bu kapsamda şirketlerin işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerinin elektronik ortamda tutulması yükümlülüğünün hafifletildiği, yönetim kurulu karar defteri ile müdürler kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kaldırıldığı görülmektedir.

