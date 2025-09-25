ETDS Tebliği'nde Değişiklik Yapıldı

20 Eylül 2025 tarihli ve 33023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına...

A. Giriş



20 Eylül 2025 tarihli ve 33023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliği'nde (“ETDS Tebliği”) değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir. Söz konusu Değişiklik Tebliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.

14 Ağustos 2025 tarihli ve 32986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirli şirketler için ticari defterlerin elektronik ortamda tutulma yükümlülüğüne getirilen istisnaları konu alan bilgi notumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Elektronik Ticari Defter Sistemi'ni (“ETDS”) kullanan şirketler bakımından ticaret sicili müdürlüklerine sunulan şirket organlarına ait kararlarda noter tasdiki zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin bilgi notumuza da buradan ulaşabilirsiniz.

B. Yapılan Değişiklikler



Değişiklik Tebliği ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

(a) Elektronik ortamda tutulması zorunlu olan defterlerin kapsamından yönetim kurulu karar defteri çıkarılmış ve ihtiyari olarak defterlerini elektronik ortamda tutmak isteyen şirketlerin; pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini elektronik ortamda tutma yükümlülükleri devam etmektedir.

(b) Fiziki olarak defter tutmakta iken elektronik defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırmaları gereken süre, yükümlülüğün doğduğu andan itibaren iki aydan altı aya çıkarılmıştır.

(c) ETDS Tebliği kapsamında yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketlerin, yönetim kurulu karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri ve buna ilişkin yönetim kurulu kararlarını 1/1/2026 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı'na sunmaları halinde, söz konusu elektronik defterin ETDS'de kapatılacağı ve fiziki defterin açılış onayının Ticaret Bakanlığı tarafından verilen belge üzerine noter tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.

C. Sonuç

20 Eylül 2025 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeler ile yönetim kurulu karar defterlerinin elektronik ortamda tutulması yükümlülüğü kaldırılmış, fiziki defterlerin kapanış onayına ilişkin süre artırılmış ve yönetim kurulu karar defterini elektronik defter olarak tutmaya başlamış şirketlere istisnai olarak fiziki deftere dönüş imkânı tanınmıştır.

