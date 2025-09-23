ARTICLE
23 September 2025

Ti̇cari̇ Defterleri̇n Elektroni̇k Ortamda Tutulmasina İli̇şki̇n Tebli̇ğde Önemli̇ Deği̇şi̇kli̇kler

N
Nazali

Contributor

Turkey Corporate/Commercial Law
Nazali Attorneys
20 Eylül 2025 tarihli ve 33023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ("Tebliğ") ile, 14 Şubat 2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren elektronik defter uygulamasına ilişkin bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yeni düzenleme kapsamında, özellikle pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri için elektronik ortamda tutulma zorunluluğu getirilmiş, uygulama kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca, bazı şirketlere yönetim kurulu karar defterini yeniden fiziki ortamda tutma imkânı tanınmıştır.

Tebliğ ile yapılan değişiklik ile, elektronik defter tutma yükümlülüğünün kapsamında birtakım değişiklikler yapılmıştır:

  • Tebliğ'in değişiklik öncesindeki halinde Tebliğ'in 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamındaki şirketlerin defterlerini elektronik ortamda tutmaları zorunlu iken, yeni düzenleme ile bu yükümlülük yalnızca pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteriyle sınırlandırılmıştır.
  • Tebliğ'in 5.maddesinin 2. fıkrası kapsamında ihtiyari olarak elektronik defter tutmayı tercih eden şirketler açısından Tebliğ kapsamındaki defterlerin tamamı yerine pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirilmiştir.
  • Şirketlerin elektronik defter sistemine geçiş süreleri uzatılmış; elektronik deftere geçiş süresine ilişkin "iki ay" ibaresi "altı ay" olarak değiştirilmiştir.
  • Geçici 2. madde ile birlikte, daha önce yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlamış olan şirketlerin, 1 Ocak 2026 tarihine kadar yönetim kurulu kararı almak ve bu kararı Bakanlığa sunmak koşuluyla yeniden fiziki deftere geçiş yapabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu durumda sistemde ilgili defter kapatılacak, fiziki defter açılışı ise Bakanlık onayı ile noter tarafından gerçekleştirilecektir.

Tebliğ'de yapılan değişiklikler, yayım tarihi olan 20 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Nazali Attorneys
