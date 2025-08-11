ARTICLE
11 August 2025

Ticari Defterlere İlişkin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı

SC
Sayin Law & Consulting

Contributor

Sayin Law & Consulting logo
Founded by Murat Sayın, Sayın Law&Consulting is an İstanbul based (incorporated) full-service law firm offering high quality and solution-oriented legal service in a professional business manner to corporations, persons, and investors operating in a broad range of industries. Sayın Law&Consulting’s professional team consists of expert lawyers and support personnel, all of whom are experienced in their area, bilingual, and have studied at recognized law schools in Turkey and/or abroad. Sayın Law&Consulting’s young and dynamic team follows legal advancements and developments day by day to provide the best legal service to its clients and informs them regarding such advancements and developments.
Explore Firm Details
10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ticari defter uygulamalarına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. 
Turkey Corporate/Commercial Law
Gozde Gokyildirim
Your Author LinkedIn Connections

10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ticari defter uygulamalarına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemelerle mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada birlik hedeflenmiştir. Başlıca değişiklikler şu şekildedir:

1. Hamiline Pay Senetleri:

Hamiline yazılı pay senedine zilyet olan kişilerin, bu durumu Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmeleri halinde, pay sahibi veya intifa hakkı sahibi olarak kabul edilecekleri açıkça düzenlenmiştir.

2. Zayi Belgesi Başvuru Süresi:

Ticari defterlerin zayi olması halinde zayi belgesi başvurusu için öngörülen süre 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

3. Defterlerin Yenilenmesi:

Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterlerinde olduğu gibi, genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yenilenmesi talebinde de artık kullanım süresi sona eren eski defter(lerin) veya varsa zayi belgesinin notere ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.

Bu değişikliklerin uygulamada dikkate alınması ve sürelere uygun hareket edilmesi önem taşımaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Gozde Gokyildirim
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More