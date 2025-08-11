Ticari Defterlere İlişkin Yeni Düzenlemeler Yayımlandı

10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ticari defter uygulamalarına yönelik önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemelerle mevzuata uyum sağlanması ve uygulamada birlik hedeflenmiştir. Başlıca değişiklikler şu şekildedir:

1. Hamiline Pay Senetleri:

Hamiline yazılı pay senedine zilyet olan kişilerin, bu durumu Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirmeleri halinde, pay sahibi veya intifa hakkı sahibi olarak kabul edilecekleri açıkça düzenlenmiştir.

2. Zayi Belgesi Başvuru Süresi:

Ticari defterlerin zayi olması halinde zayi belgesi başvurusu için öngörülen süre 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

3. Defterlerin Yenilenmesi:

Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterlerinde olduğu gibi, genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yenilenmesi talebinde de artık kullanım süresi sona eren eski defter(lerin) veya varsa zayi belgesinin notere ibrazı zorunlu hale getirilmiştir.

Bu değişikliklerin uygulamada dikkate alınması ve sürelere uygun hareket edilmesi önem taşımaktadır.

