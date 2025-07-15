Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklik Hakkında Müvekkil Bilgilendirmesi

10 Temmuz 2025 tarihli ve 32952 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") ile ticari defterlerin tutulması, onaylanması ve kaydına ilişkin bazı değişiklikler yürürlüğe girmiştir. İlgili değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

Daha önce anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde: "hamiline yazılı pay senedi sahibi olduğunu ispat edenler ile sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimseler pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir." iken yeni düzenlemeyle, "hamiline yazılı pay senedinin zilyedi olduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'na bildirilen kişiler" pay sahibi olarak kabul edilecektir. Bu kapsamda anonim şirketlerin, hamiline yazılı payların devrinde MKK'ya bildirim yükümlülüğünü eksiksiz yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'in 12. maddesinin 4. fıkrasında yapılan değişiklikle, tacirlerin yangın, su baskını, deprem gibi afetler veya hırsızlık nedeniyle saklamakla yükümlü oldukları defter ve belgelerin zıyaa uğradığını öğrendikleri tarihten itibaren yetkili mahkemeye başvurarak "zayi belgesi" alma süresi 15 günden 30 güne çıkarılmıştır.

Tebliğ'in elektronik ortamda tutulacak defterlere hangi hükmün uygulanacağını düzenleyen 23. Maddesinde yapılan değişiklikle;

Elektronik ortamda tutulacak muhasebe ile ilgili defterler için mevcut Elektronik Defter GenelTebliği (Sıra No:1) hükümleri geçerli olacak,

Muhasebe ile ilgili olmayan ticari defterler için ise 14 Şubat 2025 tarihli "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ" esas alınacaktır.

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