Türk Lirası Ticari Kredi Kısıtlamaları Kaldırıldı

A.GİRİŞ



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (“BDDK”), 6 Şubat 2025 tarihli ve 11145 sayılı “Kredilerin Amacına Uygun Kullandırılmasına İlişkin Kurul Kararlarının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kurul Kararı” (“Karar”) kapsamında; bazı şirketlerin kullanacağı Türk lirası cinsinden nakit ticari kredilere dair çeşitli kısıtlamalara ilişkin 24 Haziran 2022 tarih ve 10250 sayılı, 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı, 28 Eylül 2022 tarih ve 10438 sayılı, 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı ve 4 Eylül 2023 tarih ve 10659 sayılı kararlarını (“Yürürlükten Kaldırılan Kararlar”) yürürlükten kaldırmıştır.



B.YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KARARLAR



Yürürlükten Kaldırılan Kararlar, bankalar ve finansal kuruluşlar dışında bağımsız denetime tabi şirketlerin kullanacağı Türk lirası cinsinden nakdi ticari kredilere yönelik bazı kısıtlamalar getirmekte olup, bu kararlara ilişkin önceki tarihli yazılarımıza aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla ulaşılabilir.







Karar ile birlikte BDDK bu kısıtlamaları kaldırmış ve bu kararın finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati sadeleşme adımları kapsamında alındığını duyurmuştur.



C.SONUÇ



Yürürlükten Kaldırılan Kararlar kapsamında getirilen Türk lirası ticari kredi kısıtlamaları 6 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.

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