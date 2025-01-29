Şirket kurmak, yapmayı planladığınız ya da halihazırda ufak ufak yaptığınız bir işi kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve profesyonel olarak yapmaya başlamak ve belki de artık...

Şirket Kurmak: Adım Adım Güncel Rehber - 2025

Şirket kurmak, yapmayı planladığınız ya da halihazırda ufak ufak yaptığınız bir işi kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve profesyonel olarak yapmaya başlamak ve belki de artık kendi işinizi kurmanın en önemli adımlarından biridir. Peki ama nasıl? Şirket kurulum sürecinde dikkat edilmesi gereken temel adımlar nedir? Şirket kurma maliyeti nedir? Kuruluş ne kadar sürüyor? Kuruluş sonrası bizi neler bekliyor? Girişimcilik yolculuğunuzda size rehberlik etmesi amacıyla kaleme alınmış bu makalede bu bu kritik sorulara 2025 yılı güncel mevzuatı ile cevap vermeye çalıştık.

Şirket Kuruluşunun Avantajları

Şirket kurmak, işinizi profesyonel bir yapıya dönüştürmenin yanı sıra, büyüme ve sürdürülebilirlik için sağlam bir temel sağlar. Bu avantajlardan yararlanarak girişimcilik hedeflerinizi daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bir şirket kurmanın birçok avantajı vardır ve bu avantajlar girişimciler için büyük fırsatlar sunar.

İşte şirket kurmanın başlıca avantajları:

1- Yasal Kimlik ve Güvenilirlik

Şirket kurarak işinizi yasal bir zemine oturtursunuz. Bu, müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları nezdinde güvenilirlik sağlar.

2- Vergi & Sosyal Güvenlik Avantajları

Şirketler, bireylere göre daha fazla vergi & sosyal güvenlik avantajına sahiptir. Örneğin, giderlerinizi belgeleyerek vergi matrahınızı düşürebilir, bazı durumlarda KDV iadesi ve sosyal güvenlik prim desteği alabilirsiniz.

3- Sorumluluğun Sınırlandırılması

Limited şirketlerin ve anonim şirketlerin yönetici olamayan, ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlıdır. Bu da kişisel mal varlığınızın şirket borçlarından(kamu alacakları hariç) etkilenmesini önler.

4- Finansmana Erişim

Şirketler, bireylere göre daha kolay finansman sağlayabilir. Bankalardan kredi almak, yatırımcı çekmek, KOSGEB ve yatırım ajansı gibi finansman sunan kurumların imkanlarından yararlanmak daha kolay hale gelir.

5- Büyüme ve Ölçeklenebilirlik

Şirket yapısı, işinizi profesyonel bir şekilde büyütmenize ve ölçeklendirmenize olanak tanır. Yeni iş modelleri geliştirebilir, şube açabilir, yurt dışı dahil farklı pazarlara girebilirsiniz.

6- Marka Oluşturma ve Tescil

Şirket kurarak markanızı tescil ettirebilir ve yasal haklara sahip olabilirsiniz. Bu, marka değerinizi koruma altına alır.

7- Uluslararası Ticaret Fırsatları

Şirket yapısı, yurtdışında ticaret yapmayı kolaylaştırır. İhracat, ithalat ve uluslararası iş birlikleri için gerekli prosedürleri yerine getirmeniz daha hızlı ve düzenli olur.

8- Profesyonellik ve İtibar

Şirket yapısı, işinizi daha kurumsal ve profesyonel bir şekilde yönetmenize olanak tanır. Bu da gerek ihale açan/ veren kamu kumları, gerekse finansman sağlayan bankalar ve sektörünüz nezdinde itibar kazanmanızı sağlar.

9- Yasal Haklar ve Koruma

Şirketler, tüzel bir kişiliğe sahip oldukları için ticari faaliyetlerde yasal haklara ve korumalara sahiptir. Bu, haksız rekabet ve diğer ticari uyuşmazlıklarla mücadelede önemli bir avantajdır.

10- Devlet Teşviklerinden Yararlanma

Şirketler, özellikle yeni kurulan işletmeler, devlet teşviklerinden, hibelerden, vergi indirimlerinden ve sosyal güvenlik prim teşviklerinden faydalanabilir.

Hangi Şirket Türünü Seçmelisiniz?

Türkiye'de şirket kurmak isteyen girişimcilerin, faaliyet alanlarına ve iş hedeflerine uygun bir şirket türü seçmeleri gerekmektedir. Türkiye'deki şirket türleri, Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmiştir ve her birinin farklı avantajları, sorumlulukları ve kuruluş prosedürleri bulunmaktadır.

Şirket türü seçerken dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler şunlardır:

İş modelinizin büyüklüğü ve ölçeği.

Ortaklık yapısı ve sermaye durumu.

Vergi avantajları ve yükümlülükleri.

İşletmenin büyüme planları ve hedefleri.

Doğru şirket türünü seçmek, hem maliyetlerinizi optimize etmenizi hem de işinizi verimli bir şekilde yürütmenizi sağlar. Bu noktada bir uzman danışmanlık hizmeti almak, süreci daha kolay ve doğru yönetmenize yardımcı olacaktır.

İşte başlıca şirket türleri:

1. Limited Şirket (LTD.ŞTİ.)

Kimler Tercih Eder: Orta ölçekli işletmeler ve birkaç ortakla iş yapmak isteyen girişimciler için uygundur. Türkiye'deki en yaygın şirket türüdür.

Orta ölçekli işletmeler ve birkaç ortakla iş yapmak isteyen girişimciler için uygundur. Türkiye'deki en yaygın şirket türüdür. Özellikleri: Ortaklardan en az bir tanesi yönetici(Müdür) olmak zorundadır. Başlangıç sermayesine(nakit sermaye)ihtiyaç duymaz, sıfır sermaye ile kurulabilir(taahhüt edilen sermaye 24 ay içinde şirkete ödenmelidir) Tasfiyesi belirli bir prosedüre tabidir.

Vergi Sistemi: Kurumlar Vergisi'ne tabidir. Vergi oranı sabittir.(%25)

Kurumlar Vergisi'ne tabidir. Vergi oranı sabittir.(%25) Hissedarlık: En az bir, en fazla elli ortak ile kurulabilir. Sermaye: Asgari sermaye 50.000 TL'dir.

En az bir, en fazla elli ortak ile kurulabilir. Asgari sermaye 50.000 TL'dir. Avantajları: Ortakların sorumluluğu(kamu borçları hariç) sermaye miktarları ile sınırlı olduğu için güvence sağlar. Anonim şirkete göre kuruluşu ve yönetimi nispeten daha kolaydır. Avukat istihdamı zorunlu değildir. Yabancı yatırımcılar %100 sahip olabilir.

Dezavantajları: Hisse devri yazılı kurala tabidir(Noterden yapılır). devrin tescili zorunludur. Hisse devir kazancı vergiye tabidir. Hissedarların işçilere karşı tazminat vb. sorumlulukları, devri takip eden 5 yıl geçmedikçe sona ermez. Hisseleri borsada işlem görmez(Halka açılamaz)



2. Anonim Şirket (A.Ş.):

Kimler Tercih Eder: Büyük ölçekli işletmeler ve Holdingler, halka açılmayı veya yatırımcı çekmeyi planlayan Start-Up lar için uygundur.

Büyük ölçekli işletmeler ve Holdingler, halka açılmayı veya yatırımcı çekmeyi planlayan Start-Up lar için uygundur. Özellikleri: Ortakların yönetici(Müdür) olma zorunluluğu yoktur. Genel kurul dışından profesyonel yöneticiler(CEO) atanabilir. En az 62,5 Bin TL başlangıç sermayesi(nakit sermaye) ile kurulabilir. Bu tutar bankaya bloke ettirilir. Kuruluş tamamlanınca serbest bırakılır. Kalan(187,5 Bin TL) 24 ay içinde şirkete ödenmelidir)

Vergi Sistemi: Kurumlar Vergisi'ne tabidir. Vergi oranı sabittir.(%25)

Hissedarlık: En az bir kurucu ile kurulabilir, ortak sayısında üst sınır yoktur.

Sermaye: Asgari sermaye 250.000 TL'dir.

Avantajları: Yönetici olmayan ortakların kamu borçları dahil hiç bir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle tam güvence sağlar. Hisse devri oldukça basittir, kurala ve tescile tabi değildir. Hisse senedi çıkarılmasını takiben 2 yıl sonra yapılan hisse devir kazançları vergiye tabi değildir. Hisseleri borsaya kota edilebilir(Halka açılabilir) Yabancı yatırımcılar %100 sahip olabilir. En kurumsal yasal varlık türü olduğu için kamu otoritesi ve bankalar nezdinde itibarı yüksektir.

Dezavantajları: Limited şirkete göre kuruluşu ve yönetimi nispeten daha zordur. Muhasebe ve raporlama maliyeti yüksektir. Avukat istihdamı zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilebilir.



3. Şahıs Şirketi:

Kimler Tercih Eder: Küçük ölçekli işletme sahipleri ve bireysel girişimciler(esnaflar) için uygundur.

Küçük ölçekli işletme sahipleri ve bireysel girişimciler(esnaflar) için uygundur. Özellikleri: Yönetimi oldukça kolay ve muhasebe maliyetleri düşüktür. Kapanış prosedürü basittir.

Yönetimi oldukça kolay ve muhasebe maliyetleri düşüktür. Kapanış prosedürü basittir. Vergi Sistemi: Gelir Vergisi'ne tabidir. %15 ile %40 arasında değişen ve artan oranlı bir vergi rejimi vardır.

Gelir Vergisi'ne tabidir. %15 ile %40 arasında değişen ve artan oranlı bir vergi rejimi vardır. Yapı: Tek kişi tarafından kurulur.

Tek kişi tarafından kurulur. Avantajlar: Hızlı ve düşük maliyetle kurulabilir ve kapanabilir.

Hızlı ve düşük maliyetle kurulabilir ve kapanabilir. Dezavantajlar: Kurucu, şirket borçlarından kısıtlama olmaksızın tüm mal varlığı ile sorumludur. Yüksek vergi ödeme riski taşır.

4. İş Ortaklığı:

Kimler Tercih Eder: İki veya daha fazla tarafın(şirket veya şahıs) belirli bir projeyi veya ticari amacı gerçekleştirmek için kaynaklarını, uzmanlıklarını ve çabalarını birleştirdiği bir iş birliği modelidir. İş ortaklıkları genellikle kısa süreli bir proje veya belirli bir iş kapsamına yönelik olarak kurulur ve tarafların bağımsız kimliklerini koruduğu esnek bir yapıya sahiptir

İki veya daha fazla tarafın(şirket veya şahıs) belirli bir projeyi veya ticari amacı gerçekleştirmek için kaynaklarını, uzmanlıklarını ve çabalarını birleştirdiği bir iş birliği modelidir. İş ortaklıkları genellikle kısa süreli bir proje veya belirli bir iş kapsamına yönelik olarak kurulur ve tarafların bağımsız kimliklerini koruduğu esnek bir yapıya sahiptir Özellikleri: Proje veya Amaç Odaklıdır: İş ortaklıkları, genellikle belirli bir proje (örneğin, inşaat, teknoloji geliştirme) veya ticari amaç (örneğin, pazara giriş) için kurulur. Esneklik Sağlar: Ortaklar, iş birliğinin koşullarını ve kapsamını karşılıklı anlaşma ile belirler. Tüzel Kişilik Olmayabilir: İş ortaklıkları genellikle tüzel kişiliğe sahip değildir ve tarafların kendi tüzel kimlikleri üzerinden faaliyet göstermesi yaygındır. Ancak bazı durumlarda tüzel kişilik oluşturularak daha resmi bir yapı tercih edilebilir. Risk ve Kazanç Paylaşımı: Ortaklar, işten doğan riskleri ve kazançları önceden belirlenmiş oranlarda paylaşır. Sözleşme ile Düzenlenir: İş ortaklıklarının detayları genellikle bir iş ortaklığı sözleşmesi ile düzenlenir. Bu sözleşme, tarafların haklarını, sorumluluklarını, kâr-zarar paylaşımlarını ve iş ortaklığının süresini belirler.

Vergi Sistemi: Tarafların gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre Gelir veya Kurumlar vergisine tabi olabilirler

Tarafların gerçek veya tüzel kişi olmalarına göre Gelir veya Kurumlar vergisine tabi olabilirler Hissedarlık: Serbestçe belirlenebilir, değiştirilebilir, genellikle eşit oranlı hissedarlık tercih edilir.

Serbestçe belirlenebilir, değiştirilebilir, genellikle eşit oranlı hissedarlık tercih edilir. Sermaye: Asgari sermaye zorunluluğu yoktur, serbestçe belirlenebilir, arttırılabilir, azaltılabilir.

Asgari sermaye zorunluluğu yoktur, serbestçe belirlenebilir, arttırılabilir, azaltılabilir. Avantajları: Kaynakların Birleştirilmesi: Ortaklar, finansal, insan kaynağı ve uzmanlık gibi farklı kaynakları bir araya getirerek daha güçlü bir yapı oluşturabilir. Risklerin Paylaşılması: Büyük projelerdeki riskler ortaklar arasında paylaşıldığı için bireysel riskler azalır. Yeni Fırsatlar: Ortaklıklar, bireysel olarak erişilemeyecek iş fırsatlarına ulaşma imkânı sağlar. Esnek Yapı: Tüzel kişilik gerektirmeyen iş ortaklıkları, kolayca kurulabilir ve yönetilebilir.

Dezavantajları: Uyumsuzluk Riski: Ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar, iş ortaklığının başarısını olumsuz etkileyebilir. Sınırlı Süreç Kontrolü: Ortaklar, iş ortaklığı süreçlerinde tam bağımsızlık sağlayamaz ve kararlar genellikle ortak alınır. Hukuki ve Mali Riskler: Tüzel kişilik olmaması durumunda ortakların mali ve hukuki sorumlulukları bireysel olarak doğabilir.



Şirket Kurma Aşamaları

Türkiye'de şirket kurmak isteyen girişimciler için süreç, oldukça sistematik ve prosedürlere dayalıdır. Bu aşamaları dikkatle takip ederek, şirketinizi yasal ve düzenli bir şekilde kurabilirsiniz. Aşağıda, Türkiye'de şirket kurma sürecinin adım adım açıklaması bulunmaktadır:

1- Şirket Türünün Belirlenmesi

Şirket kurmadan önce, hangi şirket türünün faaliyetlerinize uygun olduğuna karar vermeniz gerekir. Türkiye'de en çok tercih edilen şirket türlerinin detaylarına yukarıda değinmiştik, bunlar:

Anonim Şirket (A.Ş.)

Limited Şirket (LTD. ŞTİ.)

Şahıs Şirketi

İş Ortaklığı

Seçeceğiniz şirket türü, sermaye, ortaklık yapısı ve faaliyet alanınıza göre değişiklik gösterecektir.

2- Şirket Unvanının Belirlenmesi

Şirket unvanı, Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilir ve başka bir şirket tarafından kullanılmamış olmalıdır. Şirket unvanı, şirketin faaliyet alanını yansıtmalı ve yasal gerekliliklere uygun olmalıdır. Seçilen uygun unvan sicil müdürlüğünce 7 gün boyunca bloke edilerek korunur, tescilden vazgeçilir veya 7 günlük süre aşılırsa unvan koruması kalkar.

3- Vergi Numarasının Alınması

Şirket adına bir vergi kimlik numarası almak için Vergi Dairesi'ne başvuru yapılmalıdır. Bu numara, şirketin tüm mali işlemlerinde kullanılacaktır.

4. Bankadan Sermaye Blokaj Yazsısı Alın

Belirlenen sermaye miktarının 1/4'ü; Türkiye'de bulunan bir bankada açılacak hesaba yatırılmalıdır. Banka, yatırılan sermaye miktarını ve yatıranın -kurucunun- isim ve adres bilgilerini içeren bir blokaj yazısı düzenleyerek teslim edecektir. (sadece A.Ş şirket türü için geçerlidir)

5- Yasal Adres Edinin

Türk ticaret kanununa göre her şirketin yasal bir adresi olması zorunludur. İş planınıza uygun bir fiziki ofis / işyeri kiralayabilir veya sanal ofis adresi satın alabilirsiniz. Vergi dairesi bu adresi ziyaret ederek doğrulamasını yapacaktır.

6- Ana Sözleşmenin Hazırlanması

Şirket kuruluşunda gerekli olan ana sözleşme (esas sözleşme), MERSİS sistemi üzerinden hazırlanmalı ve şu bilgileri içermelidir:

Şirket türü, unvanı, sermayesi ve adresi

Faaliyet konusu

NACE kodu

Ortakların adları, adresleri ve sermaye payları

Şirketin idaresi ve temsili

6- Tescil İşlemi

Ana sözleşme hazırlandıktan sonra, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuru yapılır. Bu işlem için dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

Ana sözleşme

MERSİS sisteminden alınmış referans numarası

Kuruluş formu

Şirket müdürlerinin imza beyannamesi

Sermaye blokaj belgesi(A.Ş'ler için geçerli)

Kira sözleşmesi (şirket adresi / yasal adres için)

Vergi dairesi & vergi kimlik numarası

Ticaret Odası Kayıt Beyannamesi

Kurucuların Kimlikleri(Islak imza gerekebilir)

Kuruculara ait vesikalık resim

Kurucuların pasaport tercümesi(yabancılar için)

Kurucuların ikamet izin belgesi(yabancılar için)

Görev kabul beyan formu(hissedar olmayan yöneticiler -Müdürler – için)

Noter onaylı yönetim kurulu kararı(Tüzel kişi yöneticiler için geçerli)

Vekaletname(vekaleten kuruluşlar için)

Tescil ücreti

7- Ticaret Sicil Gazetesi'nde İlan

Şirketin kuruluşu tamamlandıktan sonra, Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Bu işlem, şirketin resmî olarak tanınması için gereklidir. Tescilin kesinleştiğini gösteren gazete ve tescil belgesi sicil müdürlüğünce tarafınıza teslim edilecektir. Bu iki belge kuruluşun başarılı tamamlandığını gösterir

8- Uzman Desteği Alın

Şirket kurma süreci her ne kadar standart bir yapıya sahip olsa da, her şirketin kendine özgü gereksinimleri olabilir. Bu nedenle, bir Mali Müşavir veya hukuk danışmanından destek almanız süreci kolaylaştıracaktır.

Kuruluş Sonrası Yapılması Gerekenler

Vergi Dairesine Kayıt Yaptırın: Kuruluşu tamamladıktan sonra yapmanız gereken ilk şey şirket adresinin bağlı olduğu vergi dairesinde şirketinizin vergi kaydını yaptırmaktır. Bu işlem genellikle ticaret sicil müdürlüğünce otomatik yapılmakta ise de doğrulamanız ve gerekiyorsa düzeltmeniz tavsiye edilir. Online işlemler için kullanıcı kodu ve şifre almanız önerilir.

Kuruluşu tamamladıktan sonra yapmanız gereken ilk şey şirket adresinin bağlı olduğu vergi dairesinde şirketinizin vergi kaydını yaptırmaktır. Bu işlem genellikle ticaret sicil müdürlüğünce otomatik yapılmakta ise de doğrulamanız ve gerekiyorsa düzeltmeniz tavsiye edilir. Online işlemler için kullanıcı kodu ve şifre almanız önerilir. SGK'ya Kayıt Yaptırın: Kuruluşu tamamladıktan sonra yapmanız gereken ikinci şey işçi istihdam etmesiniz dahi şirket adresinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinde kayıt yaptırarak işveren sicil numarası almaktır. Bu işlem genellikle ticaret sicil müdürlüğünce otomatik yapılmaktadır, ancak işyeri tehlike sınıfınızın doğru tayin edildiğinden emin olmanız önerilir.

Kuruluşu tamamladıktan sonra yapmanız gereken ikinci şey işçi istihdam etmesiniz dahi şirket adresinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezinde kayıt yaptırarak işveren sicil numarası almaktır. Bu işlem genellikle ticaret sicil müdürlüğünce otomatik yapılmaktadır, ancak işyeri tehlike sınıfınızın doğru tayin edildiğinden emin olmanız önerilir. Mali Müşavir / Muhasebeci Tutun: Şirketinizin muhasebe ve vergisel işlemleri için ruhsatlı bir Mali Müşavir veya Muhasebeci ile sözleşme imzalayın. Bu şirketinizin yasal uyumu için zorunludur.

Şirketinizin muhasebe ve vergisel işlemleri için ruhsatlı bir Mali Müşavir veya Muhasebeci ile sözleşme imzalayın. Bu şirketinizin yasal uyumu için zorunludur. Banka Hesabı Açtırın: Kuruluş aşamasında başlangıç sermayesinin yatırılması, kuruluş sonrası vergiler ve sosyal güvenlik prim ödemleri ile şirketinizin operasyonel ödeme ve tahsilat süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için en az bir banka hesabı açtırmanız önerilir.

Kuruluş aşamasında başlangıç sermayesinin yatırılması, kuruluş sonrası vergiler ve sosyal güvenlik prim ödemleri ile şirketinizin operasyonel ödeme ve tahsilat süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için en az bir banka hesabı açtırmanız önerilir. E-Defter, E-Fatura ve Mali Mühür Başvurusu: Elektronik dönüşüm kapsamında zorunlu hale getirilen e-defter ve e-fatura başvuruları için mali mühür edinerek başvuruların tamamlanması gerekmektedir.

Elektronik dönüşüm kapsamında zorunlu hale getirilen e-defter ve e-fatura başvuruları için edinerek başvuruların tamamlanması gerekmektedir. İmza Sirküsü Çıkartın: İmza sirküsü, bir şirketin resmi temsilcilerini ve bu temsilcilerin şirket adına işlem yapma yetkisini gösteren noter onaylı bir belgedir. Bu belge, resmi işlemlerde ve hukuki süreçlerde şirket adına işlem yapacak kişilerin yetkilerini belgelemek için kullanılır. Örnek kullanım alanları şunlardır: Şirket adına bankalarda hesap açma. Resmi kurumlara yapılacak başvurular. Şirket adına sözleşme imzalama. Vergi dairesi işlemleri. Gümrük işlemleri ve uluslararası ticaret işlemleri.

İmza sirküsü, bir şirketin resmi temsilcilerini ve bu temsilcilerin şirket adına işlem yapma yetkisini gösteren noter onaylı bir belgedir. Bu belge, resmi işlemlerde ve hukuki süreçlerde şirket adına işlem yapacak kişilerin yetkilerini belgelemek için kullanılır. Örnek kullanım alanları şunlardır: Kaşe Yaptırın: Şirketinizin resmi belgelerini tanımlayıp onaylamak için bir kaşe yaptırın. Başlıca kullanım alanları: Resmi belgelerde şirket bilgilerini standart bir şekilde belirtmek. Kağıt fatura ve makbuz gibi belgelerde şirketin kimliğini doğrulamak. Hukuki ve ticari sözleşme ve süreçlerde resmiyet kazandırmak. İmza ile birlikte resmi işlemleri desteklemek.

Şirketinizin resmi belgelerini tanımlayıp onaylamak için bir kaşe yaptırın. Başlıca kullanım alanları: E-Tebligat Başvurusu Yapın: Vergi dairesi ve SGK tarafından şirketinize yapılacak yasal bildirimler için ilgili kurumlara e-tebligat başvurusu yapmak zorunlu hale getirilmiştir.

Vergi dairesi ve SGK tarafından şirketinize yapılacak yasal bildirimler için ilgili kurumlara e-tebligat başvurusu yapmak zorunlu hale getirilmiştir. Lisans & Ruhsat Başvurusu Yapın: Faaliyet alanıza göre yerel belediyeden standart işletme ruhsatı almanız zorunludur. Ruhsatsız bir işletme cezalarla, yasal işlemlerle hatta kapatılmayla karşı karşıya kalabilir. Bazı sektörler standart işletme ruhsatına ilave olarak olarak özel lisans gerektirir. Örneğin: Gayrimenkul: Emlak komisyonculuğu ve Emlak Değerlemesi yapan işletmelerin Emlak Değerleme Uzmanlık Sertifikası ve Emlak Komisyoncusu Lisansı alması gerekir. Sağlık Bakımı: Estetik, ağız ve diş sağlığı ve saç ekimi merkezleri işleten işletmeler, yasal olarak faaliyet gösterebilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan Sağlık Tesisleri Lisansı almalıdır. İnşaat: İnşaat yapmak için, bazı yerel veya büyükşehir belediyelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Müteahhitlik Belgesi alması gerekir.

Telekomünikasyon: Telekom, GSM ve VoIP'de faaliyet gösteren işletmelerin, yasal olarak faaliyet gösterebilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan GSM İşletme Lisansı veya Sabit Hat Lisansı alması gerekir. İthalat-/İhracat: Uluslararası ticaret yapan işletmeler ek gümrük lisansları ve izinleri gerektirebilir. Turizm: Oteller, tur operatörleri ve diğer turizmle ilgili işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm İşletme Belgesi veya TURSAB Belgesi almalıdır. Üretim/İmalat: Üretim şirketlerinin Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Üretim Tesisi Lisansı aşağıdakilerden en az birini içerir: hava emisyonu, rejim gürültüsü, atık su artışı ve derin deniz kirliliği.

Faaliyet alanıza göre yerel belediyeden standart işletme ruhsatı almanız zorunludur. Ruhsatsız bir işletme cezalarla, yasal işlemlerle hatta kapatılmayla karşı karşıya kalabilir. Bazı sektörler standart işletme ruhsatına ilave olarak olarak özel lisans gerektirir. Örneğin:

Şirket Kuruluşu Maliyeti (2025)

Türkiye'de bir şirket kurmak isteyen girişimciler için maliyetler, şirket türüne, sektör gereksinimlerine ve şirketin kurulacağı şehre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Şirket kuruluşu sürecinde karşılaşılabilecek maliyetleri aşağıda detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

1. Şirket Türüne Göre Kuruluş Maliyeti

Şirket türü, toplam kuruluş maliyetlerini önemli ölçüde etkiler.

Limited Şirket (LTD): En çok tercih edilen türdür. Ortalama maliyet: 20.000 – 30.000 TL

En çok tercih edilen türdür. Ortalama maliyet: Anonim Şirket (A.Ş.): Daha fazla sermaye ve kuruluş prosedürü gerektirir. Ortalama maliyet: 25.000 – 35.000 TL

Daha fazla sermaye ve kuruluş prosedürü gerektirir. Ortalama maliyet: Şahıs Şirketi: Daha düşük maliyetlidir. Ortalama maliyet: 8.000 – 15.000 TL

2. Ticaret Sicil ve Noter Masrafları

Şirket kuruluş sürecinde ödenmesi gereken başlıca masraflar:

Ticaret Odası Kayıt Ücreti: Şirket türüne ve sermayeye bağlıdır. 10 .000 – 15.000 TL

Şirket türüne ve sermayeye bağlıdır. Noter Masrafları: İmza beyannamesi, vekaletname ve şirket sözleşmesi gibi belgeler için 10.000 – 15.000 TL .

İmza beyannamesi, vekaletname ve şirket sözleşmesi gibi belgeler için . Ticaret Sicil Gazetesi İlanı: Şirket kuruluşunun ilan edilmesi gerekir. Ortalama: 1.500 – 5.000 TL.

3. Mali Müşavir ve Danışmanlık Ücretleri

Şirket kurulumunda bir mali müşavirle çalışmanız önerilir.

Şirket kuruluş danışmanlık ücreti: 15.000 – 25.000 TL .

. Aylık muhasebe hizmeti: Şirket faaliyete başladıktan sonra muhasebe hizmetleri için aylık 10.000 – 20.000 TL arası ödeme yapmanız gerekebilir(Şehir, çalışan sayısı, serbest bölge veya teknopark şirketi gibi etmenler nedeniyle rakamlar değişiklik gösterebilir.

4. Kaşe ve İmza Sirküleri

Kaşe: Şirketin resmi belgelerinde kullanılır. Ortalama maliyet: 200 – 600 TL .

Şirketin resmi belgelerinde kullanılır. Ortalama maliyet: . İmza Sirküleri: Noterde düzenlenir. Maliyet: 1,500 – 2.000 TL.

6. Ofis ve İşletme Giderleri

Eğer bir fiziksel ofis tutmayı düşünüyorsanız, bu da maliyetlere eklenir:

Kira Ücreti: Şehir ve konuma göre değişir. Ortalama: 30.000 – 50.000 TL (aylık NET) .

Şehir ve konuma göre değişir. Ortalama: . Sanal Ofis: Fiziksel bir ofis yerine sanal bir adres kullanabilirsiniz. Maliyet: 1.500 – 2.000 TL (aylık).

7. Diğer Maliyetler

E-Defter ve E-Fatura Hizmetleri: Elektronik sistemlere geçiş için yıllık ortalama 2.500 – 3.500 TL .

Elektronik sistemlere geçiş için yıllık ortalama . Web Sitesi ve Marka Tescili: İşletmenizin dijital varlığı için ek maliyetler. 5.000 – 7.500 TL.

Bu maliyetler, 2025 yılı için tahmini rakamla r olup değişiklik gösterebilir. İşletme türünüze ve ihtiyaçlarınıza uygun bir bütçe planı yaparak şirket kuruluşunuzu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.