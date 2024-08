ARTICLE Limited Şirket Pay Devri Kisitlamalari (Bağlam) KD Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law More Contributor Kolcuoglu Demirkan Koçakli is a full-service Turkish independent law Firm based in Istanbul, advising international clients on complex Turkish law matters and delivering practical and commercial solutions in M&A, Energy & Infrastructure, Litigation, Arbitration, Corporate & Commercial, Banking & Finance, Compliance, PPP and Employment. Limited şirketlerde sermaye payı, ortakların kanunen devretme hakkı bulunan bir malvarlığı kalemi olarak ortaya çıkıyor.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.