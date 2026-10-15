Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25/09/2026 tarih ve 33381 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile 10/03/2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği”nde değişiklik yapılmıştır.



Söz konusu Yönetmelik ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin 9 uncu maddesine “İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir” fıkrası eklenmiştir.



Yapılan bu düzenleme doğrultusunda, hibrit çalışma modelinin uygulanabilmesi için iş sözleşmelerinde uzaktan ve işyerinde çalışılacak günlerin açıkça tanımlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, işverenin işletmesel gereksinimler, organizasyonel ihtiyaçlar veya objektif nedenlere dayanarak bu sürelerde değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu hususu da göz önünde bulundurulmalıdır.



Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız.



Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.



Saygılarımızla,

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