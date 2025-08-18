İşveren Ve İşçi̇ Arasinda Kep Adresi̇ Üzeri̇nden Yapilacak Bi̇ldi̇ri̇mler Hukuken Geçerli̇ Hale Gelmi̇şti̇r

"7555 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 20.07.2025 tarihinde kabul edilmiş; bu kanunla 4857 sayılı İş Kanunu'nun 109. maddesinde önemli bir değişikliğe gidilerek madde başlığı "Yazılı veya elektronik bildirim" şeklinde değiştirilmek suretiyle yeniden düzenlenmiştir;

"İş Kanunu'nda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında veya işçinin yazılı kabulü şartıyla elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı üzerinden gönderilmek suretiyle yapılması gerekir. İş sözleşmesinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler her halde yazılı yapılır. Yazılı bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

Kayıtlı elektronik posta sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler İşveren tarafından karşılanır. Bu maddede belirtilen elektronik bildirimler kayıtlı elektronik posta sistemi ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır."

Bu kapsamda KEP hesabı üzerinden yapılacak bildirimlerin hukuki geçerlilik şartları şu şekilde sıralanabilecektir;

Kayıtlı elektronik sistem üzerinden bildirim yapılabileceği işçinin yazılı kabulünde olmalı,

Yapılacak olan bildirim iş sözleşmesinin feshi sonucunu doğurmamalı,

KEP sisteminin kullanılmasına ilişkin maliyetler işveren tarafından karşılanmalı.

İşverenin işçiye yapacağı bildirimin KEP yoluyla yapılabilmesi, her ne kadar fesih bildirimi bu kapsama henüz alınmamış olsa da hukuki dijitalleşmenin iş ilişkilerine yansıyan en somut örneklerinden biridir.

Bu sayede geleneksel tebligat süreçlerine kıyasla daha hızlı, güvenli ve kayıt altına alınabilir bir iletişim imkânı sunulmaya başlanmış olmaktadır.

