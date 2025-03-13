Anayasa Mahkemesi̇'nce 5718 Sayili Mi̇lletlerarasi Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkinda Kanunu'nun İş Sözleşmesi̇nden Kaynaklanan Alacak Davalarinda İti̇raz Kurallarini Düzenleyen 27. Maddesi̇ni̇n 1. Fikrasi İptal Edi̇lmi̇şti̇r

Anayasa Mahkemesi (Bundan sonra "AYM" olarak
anılacaktır.) 10.03.2025 tarihli ve 32837
sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 05.11.2024 tarih ve 2023/158 E. 2024/187 K. sayılı kararı ile 5718
sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu'nun 27. Maddesinin 1. fıkrasının
Anayasa'nın 49. Maddesinde yer alan Devletin çalışanları koruma yükümlülüğüne aykırılığını ileri
sürerek iptaline karar vermiştir.
İptaline karar verilen 27/1 fıkrası
"İş sözleşmeleri, işçinin
mutad işyeri hukukunun emredici
hükümleri uyarınca sahip olacağı asgari koruma saklı kalmak kaydıyla, tarafların seçtikleri hukuka
tabidir." ifadelerini içermektedir.
Anayasa'nın 49. maddesinde de
"Çalışma, herkesin hakkı ve
ödevidir. Devlet, çalışanların
hayat
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatım geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak
için gerekli tedbirleri alır." denilmek suretiyle sosyal devlet ilkesinin çalışma hayatındaki görünümü
olan devletin çalışanları koruma yükümlülüğüne ilişkin özel bir güvence öngörülmüştür.
Bu itibarla da söz konusu fıkra,
a) İş sözleşmesinin
zayıf tarafı olan işçi nezdinde
işçi-işveren arasındaki dengenin
sağlanmasının devletin yükümlülüklerinin bir gereği olduğu,
b) Yabancılık unsuru
taşıyan iş sözleşmelerinin tabi
olacağı hukukun belirlenmesinin de
devletin yükümlülükleriyle çelişmemesi gerektiği ve bu bağlamda da iş sözleşmelerinde
hukuk seçimine ilişkin tanınan imkânın işçinin aleyhine sonuç doğurmasını engelleyecek
nitelikte olması gerektiği,
c) Maddede iş sözleşmelerinin,
işçinin mutat işyeri hukukunun emredici
hükümleri uyarınca
sahip olacağı asgari koruma saklı kalmak şartıyla tarafların seçtikleri hukuka tabi olacağının
öngörüldüğü; yani bir diğer ifadeyle mutat işyeri hukukunun asgari koruma ölçütü olarak
belirlendiği ancak iş sözleşmesinin bu hukukun yanı sıra başka bir hukukla da ilişkisinin
bulunabileceğinin açık olduğu,
d) Zira 27. maddenin (4) numaralı
fıkrasında halin bütün şartlarına
göre iş sözleşmesiyle daha
sıkı ilişkili bir hukukun bulunması durumunda sözleşmeye bu hukukun uygulanabileceği
belirtildiği; bu itibarla da iş sözleşmesinin taraflarınca hukuk seçimi yapılmaması halinde
mutat işyeri hukukunun yerine daha sıkı ilişkili hukuka tabi kılınması mümkün olsa da
tarafların hukuk seçimi yapmış olmaları durumunda ise sözleşmeyle daha sıkı ilişkili
hukukun uygulanabilmesine imkan tanınmadığı,
e) Oysaki daha sıkı ilişkili
hukukun işçiye mutat işyeri hukuku veya
sözleşmeyle belirlenen
hukuktan daha yüksek standartta bir koruma sağlayabileceği, başka bir ifadeyle
sözleşmeyle daha sıkı ilişkili hukukun işçiye yüksek standartta koruma sağlayan bir hukuk
olabileceğinin kuşkusuz olduğu,
f) Tüm bu nedenlerle de hukuk
seçimi yapılan sözleşmelerin daha
sıkı ilişkili hukuka tabi
kılınamaması nedeniyle bu seçimin işçinin aleyhine sonuç doğurabileceğinin anlaşıldığı,
nitekim sözleşmenin zayıf tarafı olan işçinin işveren karşısında hukuk seçimine ilişkin
pazarlık imkanının ilke olarak sınırlı olduğu zira işçinin lehine olan hukukun seçilmesi
konusunda işverenle pazarlık yapabilmesinin güç olduğu,
Gerekçelerle iptal etmiş bulunmaktadır.
İptal kararı kararın Resmî Gazete' de
yayımlanmasından başlayarak 6 (altı) ay sonra
(10/9/2025)
yürürlüğe girecektir.
Söz konusu iptal kararına aşağıdaki
bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Resmi Gazete
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