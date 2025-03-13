Anayasa Mahkemesi̇'nce 5718 Sayili Mi̇lletlerarasi Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkinda Kanunu'nun İş Sözleşmesi̇nden Kaynaklanan Alacak Davalarinda İti̇raz Kurallarini Düzenleyen 27. Maddesi̇ni̇n 1. Fikrasi İptal Edi̇lmi̇şti̇r

Anayasa Mahkemesi (Bundan sonra "AYM" olarak anılacaktır.) 10.03.2025 tarihli ve 32837

sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan 05.11.2024 tarih ve 2023/158 E. 2024/187 K. sayılı kararı ile 5718

sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunu'nun 27. Maddesinin 1. fıkrasının

Anayasa'nın 49. Maddesinde yer alan Devletin çalışanları koruma yükümlülüğüne aykırılığını ileri

sürerek iptaline karar vermiştir.

İptaline karar verilen 27/1 fıkrası "İş sözleşmeleri, işçinin mutad işyeri hukukunun emredici

hükümleri uyarınca sahip olacağı asgari koruma saklı kalmak kaydıyla, tarafların seçtikleri hukuka

tabidir." ifadelerini içermektedir.

Anayasa'nın 49. maddesinde de "Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat

seviyesini yükseltmek, çalışma hayatım geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı

desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak

için gerekli tedbirleri alır." denilmek suretiyle sosyal devlet ilkesinin çalışma hayatındaki görünümü

olan devletin çalışanları koruma yükümlülüğüne ilişkin özel bir güvence öngörülmüştür.

Bu itibarla da söz konusu fıkra,

a) İş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçi nezdinde işçi-işveren arasındaki dengenin

sağlanmasının devletin yükümlülüklerinin bir gereği olduğu,

b) Yabancılık unsuru taşıyan iş sözleşmelerinin tabi olacağı hukukun belirlenmesinin de

devletin yükümlülükleriyle çelişmemesi gerektiği ve bu bağlamda da iş sözleşmelerinde

hukuk seçimine ilişkin tanınan imkânın işçinin aleyhine sonuç doğurmasını engelleyecek

nitelikte olması gerektiği,

c) Maddede iş sözleşmelerinin, işçinin mutat işyeri hukukunun emredici hükümleri uyarınca

sahip olacağı asgari koruma saklı kalmak şartıyla tarafların seçtikleri hukuka tabi olacağının

öngörüldüğü; yani bir diğer ifadeyle mutat işyeri hukukunun asgari koruma ölçütü olarak

belirlendiği ancak iş sözleşmesinin bu hukukun yanı sıra başka bir hukukla da ilişkisinin

bulunabileceğinin açık olduğu,

d) Zira 27. maddenin (4) numaralı fıkrasında halin bütün şartlarına göre iş sözleşmesiyle daha

sıkı ilişkili bir hukukun bulunması durumunda sözleşmeye bu hukukun uygulanabileceği

belirtildiği; bu itibarla da iş sözleşmesinin taraflarınca hukuk seçimi yapılmaması halinde

mutat işyeri hukukunun yerine daha sıkı ilişkili hukuka tabi kılınması mümkün olsa da

tarafların hukuk seçimi yapmış olmaları durumunda ise sözleşmeyle daha sıkı ilişkili

hukukun uygulanabilmesine imkan tanınmadığı,

e) Oysaki daha sıkı ilişkili hukukun işçiye mutat işyeri hukuku veya sözleşmeyle belirlenen

hukuktan daha yüksek standartta bir koruma sağlayabileceği, başka bir ifadeyle

sözleşmeyle daha sıkı ilişkili hukukun işçiye yüksek standartta koruma sağlayan bir hukuk

olabileceğinin kuşkusuz olduğu,

f) Tüm bu nedenlerle de hukuk seçimi yapılan sözleşmelerin daha sıkı ilişkili hukuka tabi

kılınamaması nedeniyle bu seçimin işçinin aleyhine sonuç doğurabileceğinin anlaşıldığı,

nitekim sözleşmenin zayıf tarafı olan işçinin işveren karşısında hukuk seçimine ilişkin

pazarlık imkanının ilke olarak sınırlı olduğu zira işçinin lehine olan hukukun seçilmesi

konusunda işverenle pazarlık yapabilmesinin güç olduğu,

Gerekçelerle iptal etmiş bulunmaktadır.

İptal kararı kararın Resmî Gazete' de yayımlanmasından başlayarak 6 (altı) ay sonra (10/9/2025)

yürürlüğe girecektir.

Söz konusu iptal kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



Resmi Gazete

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