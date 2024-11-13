İşyerindeki Usulsüz Eylemleri İşverene Bildirmemek Haklı Fesih Nedenidir

Yargıtay, işyerinde yaşanan usulsüz eylemlere müdahale etmemeyi, fail amir konumunda olsa dahi işverene bildirmemeyi sadakat borcuna aykırı bulmuş ve haklı fesih gerekçesi olarak kabul etmiştir. Bu yazımızda Yargıtay kararı çerçevesinde, çalışanların işyerinde yaşanan usulsüz eylemleri işverene bildirmemesi sadakat borcunun ihlali açısından incelenmektedir.

Sadakat borcu, çalışana hem işverenin menfaatlerini koruyacak tedbiri alma hem de bu menfaatlere zarar verecek eylemlerden kaçınma yükümlülüğü yükler.

Yargıtay, çeşitli kararlarında çalışanların sadakat borcunu incelemiş ve sadakat borcuna aykırılığın belirlenmesinde, işçinin işyerindeki konumu, işi, işyerinin özellikleri, iş yaşamının gerekleri ve hatta çevrenin gelenekleri gibi objektif kriterlerden hareketle davranışın işverenin güvenini sarsıcı nitelikte olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğini kararlaştırmıştır.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 31.10.2017 tarihli ve 2017/42722 E., 2017/23679 K. sayılı kararında, mağazada ikinci müdür olarak çalışan davacının, mağaza müdürünün işyerinden usulsüz bir şekilde mal çıkartması ve kasadan nakit para alması nedeniyle sorumlu tutulması ve konumu gereği bu eylemleri bilmesi gerektiğini, usulsüz eylemi gerçekleştiren kişinin amir olmasının bildirim yükümlülüğünün önüne geçmeyeceğini kabul etmiştir.

Bu kararda, çalışanın görevi gereği kasadan para alınması halinde haberdar olacağı, böylelikle usulsüz eylemleri bilebilecek konumda olduğu ancak bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurgulanmıştır. Dolayısıyla Yargıtay, sadakat yükümlülüğü kapsamında işçiye hem usulsüz eylemlerden kaçınma görevi yüklemiş hem de görevi sırasında işverenin meşru menfaatlerini koruyacak tedbiri alma yükümlülüğü yüklemiştir.

Usulsüzlüğün işverene bildirilmemesi sadakat borcuna aykırılıktır.

Yargıtay'ın incelenen kararında, mağazada ikinci müdür olarak çalışan davacı, amiri konumundaki mağaza müdürünün kasadan nakit para aldığından haberdar olduğunu kabul etmiş ancak müdürün parayı kısa sürede yerine koyacağını söylemesi nedeniyle işverene bildirim yapmamıştır.

İşverenin bilgisi olmadan işyeri kasasından para alınması sadakat borcuna aykırı bir davranıştır. Yargıtay, bu davranışı gerçekleştiren kişi amir konumunda olsa dahi korunmaması gerektiğini ve derhal işverene bildirilmesi gerektiğini kabul etmiştir. Dolayısıyla çalışan, usulsüzlüğe karışmamışsa dahi bu durumu işverene bildirmediğinde sadakat borcunu ihlal edecektir. Buna bağlı olarak işverenin feshi de haklı nedene dayanmış olacaktır.

SONUÇ:

Çalışanın işverenin meşru menfaatlerini koruyacak tedbirleri almaması, usulsüz eylemleri eylemi yapan her kim olursa olsun derhal işverene bildirmemesi sadakat yükümlülüğünün ihlalidir. Yargıtay kararı doğrultusunda sadakat yükümlülüğünü veya bu yükümlülüğünün gereği olarak bildirim yükümlülüğünü ihlal eden çalışanın iş akdi haklı nedenle feshedebilir.

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