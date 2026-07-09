Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Kapsamlı Değişiklikler Yapıldı

Türkiye'de ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yönetmelikte yapılan kapsamlı değişiklikler, çevresel beyanlardan sosyal medya influencer reklamlarına, yapay zeka kullanımından tüketici değerlendirmelerine kadar birçok alanda yeni yükümlülükler getiriyor. 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, reklam verenler ve dijital platformlar için önemli

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1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin mevcut düzenlemelerde önemli değişiklikler yapılmış olup Yönetmelik, 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu değişiklikler; çevresel beyanlar, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan reklamlar, yapay zekâ kullanımı, hedefli reklamcılık, tüketici değerlendirmeleri, indirimli satış reklamları, takviye edici gıdalar ve belirli ürün gruplarına ilişkin reklam yasakları başta olmak üzere birçok alanda yeni yükümlülükler getirmektedir.

1. Yönetmeliğe Yeni Tanımlar Eklendi

Değişiklik Yönetmeliği ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin tanımlar maddesine “çevresel beyan”, “sosyal medya”, “sosyal medya etkileyicisi” ve “tüketici değerlendirmeleri” tanımları eklenmiştir.

Çevresel beyan , bir mal veya hizmetin bileşeni, üretimi, piyasaya arz süreci, sunumu, kullanımı veya bertaraf edilme süreci ile ilgili olarak çevresel fayda sağladığına ya da çevreye olumsuz etkisinin azaltıldığına veya bulunmadığına ilişkin ibare veya görselleri,

, bir mal veya hizmetin bileşeni, üretimi, piyasaya arz süreci, sunumu, kullanımı veya bertaraf edilme süreci ile ilgili olarak çevresel fayda sağladığına ya da çevreye olumsuz etkisinin azaltıldığına veya bulunmadığına ilişkin ibare veya görselleri, Sosyal medya etkileyicisi , sosyal medya üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ya da reklam veren adına bir mal veya hizmetin tanıtımına yönelik içerik paylaşarak pazarlama iletişiminde bulunan ve bu iletişimi herhangi bir menfaate dönüştüren gerçek veya tüzel kişiyi,

, sosyal medya üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ya da reklam veren adına bir mal veya hizmetin tanıtımına yönelik içerik paylaşarak pazarlama iletişiminde bulunan ve bu iletişimi herhangi bir menfaate dönüştüren gerçek veya tüzel kişiyi, Tüketici değerlendirmeleri, tüketicilere sunulan bir mal veya hizmetin niteliği, tanıtımı, satışı, teslimatı, kredi ve sigorta gibi yan sözleşmeleri veya kullanımı ile ilişkili olarak internet ortamında yapılan her türlü tüketici deneyimini belirten ifade, onay ve derecelendirmeleri,

ifade etmektedir.

2. Akademik Ünvanların Gerçeğe Uygun Kullanımı Düzenlendi

Yönetmelik’in temel ilkeler maddesinde yapılan değişiklikle, reklamlarda yer alan ödüller ve benzeri unsurlar yanında akademik ünvanların da tüketiciyi yanıltıcı şekilde kullanılamayacağı açıkça düzenlenmiştir.

Buna göre reklamlarda akademik ünvanlara yer verilmesi halinde bu ünvanların gerçek, doğrulanabilir ve yanıltıcı olmayan şekilde kullanılması gerekecektir.

“Doğruluk ve dürüstlük

MADDE 7 –

(5) Reklamlar, aşağıda sayılan haller başta olmak üzere, hiçbir konuda tüketiciyi doğrudan veya dolaylı olarak yanıltabilecek ifade ya da görüntüler içeremez:

g) Resmi tanınma ya da onay, madalyalar, ödüller, akademik ünvanlar, diplomalar ve benzeri belgeler,”

3. Takviye Edici Gıdalara İlişkin Düzenleme Yapıldı

Gıda ürünlerine ilişkin reklamlarda geçerli olan ilkelere takviye edici gıdalar da dahil edilmiştir. Böylece gıda reklamlarına ilişkin bazı kısıtlamaların ve bilgilendirme esaslarının takviye edici gıdalar bakımından da uygulanmasının önü açılmıştır.

Ayrıca Yönetmelik’e eklenen hüküm uyarınca, takviye edici gıdaların normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimi uyandıracak şekilde reklamının yapılamayacağı düzenlenmiştir.

“Karşılaştırmalı reklamlar

MADDE 8 – (1) Karşılaştırmalı reklamlar, ancak;

(3) Gıda ve takviye edici gıdaların reklamlarında, ilgili mevzuata göre sağlık beyanı kapsamına giren hususlar karşılaştırmaya konu edilemez. Beslenme beyanı kapsamındaki hususların reklamlarda karşılaştırma unsuru olarak kullanılması ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Takviye edici gıdaların karşılaştırmalı reklamı ise hiçbir şekilde yapılamaz.”

4. İndirimli Satış Reklamlarında Fiyat Tespit Esasları Değiştirildi

İndirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyatın belirlenmesine ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre mal satışına ilişkin reklamlarda, indirimden önceki fiyat tespit edilirken indirimin başlangıç tarihinden önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacaktır.

Ayrıca bir mal veya hizmetin satıcı veya sağlayıcı tarafından farklı satış kanalları üzerinden satışa sunulması halinde, indirimli satış reklamında esas alınacak indirimden önceki fiyat yalnızca indirimin yapıldığı kanaldaki fiyat dikkate alınarak belirlenecektir. Bir satış kanalında uygulanan fiyat, diğer kanallarda yapılacak indirimli satış için esas alınamayacaktır.

5. Sadakat Uygulamaları ve Koşullu Satış Reklamları Düzenlendi

Tüketicilerin belirli bir marka, satıcı veya sağlayıcı ile ilişkilerini güçlendirmek ya da mal veya hizmet satın almalarını teşvik etmek amacıyla oluşturulan sadakat uygulamalarına ilişkin reklamlarda, ilgili sadakat programının tüketiciler tarafından kolaylıkla erişilebilir veya kullanılabilir olması halinde indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Diğer yandan, bir mal veya hizmete ilişkin indirim ya da başka bir fayda sağlanmasının tüketicilerin belirli miktarda, sayıda, tutarda veya nitelikte mal ya da hizmet satın almasına veya belirli bir işlem gerçekleştirmesine bağlandığı koşullu satış reklamlarında, mal veya hizmetin miktarının gösterilmesine ilişkin düzenlemeler dışında indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

6. Çevresel Beyanlara İlişkin Yeni Yükümlülükler Getirildi

Çevresel beyan içeren reklamlara ilişkin düzenlemeler önemli ölçüde genişletilmiştir.

Çevresel beyan içeren reklamlarda belirtilen sertifika ve onayların; yetkili kurum ve kuruluşlardan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınan belgeler ile ispatlanmış olması zorunlu hale getirilmiştir.

Ayrıca çevresel beyan niteliğindeki genel içerikli kavram ve ibarelerin, reklamlarda açıklama yapılmaksızın veya ilgili mal ya da hizmetin yahut üretim süreçlerinin çevreye etkilerine ilişkin olarak tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanılamayacağı düzenlenmiştir.

Buna göre “çevre dostu”, “sürdürülebilir”, “doğa dostu”, “yeşil” ve benzeri genel nitelikli çevresel ifadelerin, dayanağı ve kapsamı açıklanmaksızın kullanılması riskli hale gelmektedir.

Çevresel beyanların, mal veya hizmetin hangi bölüm, parça ya da yaşam döngüsündeki hangi süreç ile ilgili olduğuna ilişkin bilgileri açıkça içermesi gerekmektedir. Çevresel etkilerin ölçüm veya değerlendirme yöntemlerine ilişkin açıklayıcı bilgilere de reklamın yayınlandığı alanda veya tüketicilerin yönlendirileceği bir internet sitesi ya da açılır ekranda yer verilmesi zorunludur.

7. Yapay Zekâ Kullanımına İlişkin Açıklama Yükümlülüğü Getirildi

Reklamlarda tüketicilerin bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde etkileyecek şekilde yapay zekâ veya başka bir yazılımın kullanılması ya da yapay zekâ teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde, bu hususun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu düzenleme ile tüketicilerin, reklam içeriğinde yapay zekâ destekli veya yapay olarak oluşturulmuş unsurların kullanıldığını açıkça fark edebilmesi amaçlanmaktadır.

8. Sosyal Medya Etkileyicileri Aracılığıyla Yapılan Reklamlar Ayrı Bir Madde Olarak Düzenlendi

Yönetmelik’e eklenen 23/A maddesi ile sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan reklamlara ilişkin özel hükümler getirilmiştir.

Sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan reklamların açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir olması zorunludur.

Sosyal medya etkileyicileri tarafından gerçekleştirilen paylaşımlarda;

Reklam verene ait mal veya hizmete ya da reklam verene yönlendirme yapılması,

Reklam verenden maddi kazanç veya ücretsiz ya da indirimli mal ya da hizmet gibi faydalar sağlanması,

Reklam verene ait mal veya hizmetin tanıtımı amacıyla düzenlenen çekiliş, yarışma veya kampanyalara ilişkin içeriklerin paylaşılması,

Reklam verenin düzenlediği bir etkinliğe katılım karşılığında menfaat elde edilerek paylaşımda bulunulması,

gibi durumlarda içeriğin reklam olduğu açıkça belirtilmelidir.

Bu kapsamda sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamlarda “Reklam” veya “Tanıtım” ifadelerinden birine yer verilmesi zorunludur. Bu ifadelerle birlikte reklam verenin adı veya ticaret unvanına ya da “@[reklam veren] tarafından sağlandı.”, “Ürünleri bana gönderdiği için @[reklam verene] teşekkürler.”, “@[reklam verene] teşekkürler.” gibi açıklamalardan birine içerikte yer verilmelidir.

9. Reklam Etiketi ve Açıklamalarının Görünürlüğüne İlişkin Ayrıntılı Kurallar Getirildi

Sosyal medya etkileyicisi tarafından yapılan paylaşımın reklam olduğuna ilişkin kullanılan etiket ve açıklamaların;

Paylaşımda kullanılan renklerden ve arka fondan ayırt edilebilir nitelikte ve kolaylıkla okunabilir büyüklükte olması,

Tüketicilerin paylaşımla ilk karşılaştıkları anda kolayca dikkatini çekecek şekilde, ekranı kaydırmalarına gerek kalmadan veya başka bir alana yönlendirilmeden anlaşılabilir biçimde ve konumda belirtilmesi,

Paylaşımda başka etiket veya açıklamalara yer verilmesi halinde bunlardan önce ve açıkça ayırt edilebilir şekilde sunulması,

Mecranın ara yüz ve teknik özellikleri dikkate alınarak bir yazı veya simgeyle örtüşmeyecek biçimde yer alması,

İçeriğin birden fazla paylaşıma yayılması halinde her bir paylaşımda bulunması,

Reklam içeriğinin farklı paylaşım biçimlerinde yer alması veya bir paylaşım biçiminden diğerine alıntı yapılması halinde her bir paylaşımda yer alması,

gerekmektedir.

Yalnızca sesli olarak yapılan paylaşımlarda ise yayının başında ve yayınlanacak reklamın öncesinde “[reklam veren] hakkında reklam/tanıtım içerir.” ifadesine yer verilmelidir.

10. Hedefli Reklamcılık Düzenlendi

Yönetmelik’e eklenen 25/A maddesi ile hedefli reklamcılık tanımlanmış ve bu reklamlara ilişkin özel yükümlülükler getirilmiştir.

Satıcı ve sağlayıcılar veya bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar tarafından; tüketicilerin çevrimiçi davranışları, tercihlerine ilişkin geçmiş kayıtlar, konum bilgileri, demografik veriler veya benzeri kişisel veriler analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel reklam içeriği sunulması hedefli reklamcılık olarak kabul edilmektedir.

Hedefli reklamcılık, reklamın hangi kriterler kullanılarak ilgili tüketiciye gösterildiğine ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceğine ilişkin doğrudan ve kolay erişilebilir bilgilerin tüketiciye sunulması koşuluyla gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca tüketicinin çocuk olduğunun bilindiği veya makul olarak bilinmesinin beklendiği durumlarda, kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılamayacaktır.

11. Doğrudan Satışlara İlişkin 26. Madde Yürürlükten Kaldırıldı

Değişiklik Yönetmeliği ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 26. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır . İlgili madde aşağıdaki gibidir:

“Reklama ilişkin özel düzenlemesi bulunan mal veya hizmetler

MADDE 26 –

(1) İlaçlar, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, sağlık hizmetleri, gıdalar, takviye edici gıdalar, kozmetik ve temizlik ürünleri, biyosidal ürünler, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamları, ilgili mevzuatında yer alan reklam ve tanıtımla ilgili diğer hükümlere de uygun olmalıdır.”

12. Belirli Ürünlere İlişkin Reklam Yasakları ve Kısıtlamalar Genişletildi

Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, yasadışı bahis ibaresine yasadışı şans oyunu ibaresi eklenmiştir.

Ayrıca beşerî tıbbi ürün, elektronik sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamının yapılamayacağı açıkça düzenlenmiştir.

Gerçek bir kişinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının, gerçeğe aykırı şekilde bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği veya kullandığı izlenimi verdiği ya da tavsiyede bulunduğu reklamlar da yasaklanmıştır.

Bunun yanı sıra, tüketicilere yönelik mal veya hizmetlerin reklamlarında, önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmayan ve bir menfaat karşılığında verilen ödüllere ilişkin bilgilere yer verilemeyeceği düzenlenmiştir.

İlgili maddenin güncel hali aşağıdaki gibidir:

“Diğer hususlar

MADDE 27 – (1) Doğrudan satış ve tele-alışveriş reklamlarında; reklam verenin isim, unvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı ve nakliye masrafı ile cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkın kullanılma şartı ve süresine ilişkin bilgilerin yer alması zorunludur. Bu tür reklamlarda; ilk kez, son, sadece, tek bir sefer, sınırlı satış, hepsi satılmak üzere, satıldı satılacak gibi ifadelerle tüketiciler mal veya hizmeti satın almaya teşvik edilemez.

(2) Devre mülk sözleşmeleri hariç olmak üzere; devre tatil veya uzun süreli tatil hizmeti, yatırım aracı olarak tanıtılamaz.

(3) (Değişik:RG-28/12/2018-30639) Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis, yasadışı şans oyunu ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz.

(4) Kira yoluyla veya taksitle satış şartlarını içeren reklamlarda; mal veya hizmetin peşin fiyatı, teminat, ödeme takvimi, faiz oranı, malların toplam maliyeti ya da diğer satış şartları konusunda tüketiciler yanıltılamaz.

(5) Konut veya tatil amaçlı taşınmaza ilişkin reklamlarda fiyata yer verilmesi halinde ilgili bağımsız bölümün brüt ve net alanlarının da gösterilmesi zorunludur.

(6) Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda açıkça belirtilir.

(7) (Ek:RG-4/1/2017-29938) Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda;

a) İnternet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda; vaat edilen hızın veya kapsama alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu, kullanılan cihaz, bina konumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği bilgisi ortalama tüketicinin algılayabileceği süre ve biçimde verilir.

b) Test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin ulaşabileceği algısı oluşturulamaz. Bu koşullarda elde edilen hızların, reklama konu edilmesi halinde, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu bilgisi dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilir.

c) Sunulan hizmette; adil kullanım kotası, hız kotası ve benzeri sınırlamaların bulunması durumunda bu husus açıkça belirtilir.

(8) (Ek:RG-28/12/2018-30639) Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin reklamına yer verilemez.

(9) (Ek:RG-28/12/2018-30639) (Değişik:RG-12/10/2019-30916) Yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silah üreticisi ve satıcılarının; ilgili mevzuatında yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde yaptıkları tanıtımlar ve fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller ile özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda yayınladıkları reklamlar hariç olmak üzere, her türlü ateşli veya ateşsiz silah ile bunların üreticisi ve satıcısının reklamı yasaktır.

(10) Takviye edici gıdaların, normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimi uyandırmak suretiyle reklamı yapılamaz.

(11) Beşerî tıbbi ürün, elektronik sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamı yapılamaz.

(12) Gerçek bir kişinin yapay zekâ teknolojileri kullanılarak oluşturulmuş dijital kopyasının, gerçeğe aykırı şekilde bir mal veya hizmeti bizzat deneyimlediği veya kullandığı izlenimi verdiği ya da tavsiyede bulunduğu reklamlar yapılamaz.

(13) Tüketicilere yönelik mal veya hizmetlerin reklamlarında, önceden ilan edilen objektif kriterlere dayanmayan ve bir menfaat karşılığında verilen ödüllere ilişkin bilgilere yer verilemez.”

13. Tüketici Değerlendirmeleri Yeniden Düzenlendi

İnternet ortamında tüketicilerin bir mal veya hizmete ya da satıcı ve sağlayıcılara ilişkin değerlendirme yapmasına imkân sağlanması halinde, bu değerlendirmelerin yalnızca ilgili mal veya hizmeti satın alan kişiler tarafından yapılmasına izin verilecektir.

Satın alım sürecine ilişkin doğrulama yapılmasının mümkün olmadığı mecralardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayınlanamayacaktır.

Tüketici değerlendirmelerinin yayınlanmasına ilişkin belirlenen esas ve kurallara, değerlendirmelerin yayınlandığı alanda veya tüketicilerin yönlendirildiği bir bağlantı ya da açılır ekranda yer verilmesi gerekmektedir. Bu esas ve kurallar, mal veya hizmete ya da ilgili yan sözleşmelere ilişkin değerlendirme yapılmasını engelleyecek veya değerlendirmeleri yalnızca belirli konularla sınırlayacak şekilde belirlenemeyecektir.

Tüketici değerlendirmelerinin mal veya hizmet, teslimat, satıcı veya sağlayıcı gibi farklı başlıklar altında ayrı ayrı yayınlanması halinde, bu değerlendirmelerin tümüne aynı alanda açık, anlaşılır, ayırt edilebilir ve kolaylıkla erişilebilir şekilde yer verilmelidir.

Değerlendirmeler, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra olumlu veya olumsuz ayrımı yapılmaksızın en az 1 yıl süreyle ve herhangi bir yönlendirme yapılmadan; tarih, değerlendirme notu, satıcı veya sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre yayınlanacaktır.

Belirlenen esas ve kurallar çerçevesinde yayınlanmasına izin verilmeyen tüketici değerlendirmelerine ilişkin hususlar, değerlendirmeyi yapan tüketiciye derhal bildirilecektir.

İlgili mevzuatına aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri yayınlanamayacaktır.

14. Tüketici Değerlendirmelerinin Reklamlarda Kullanımına Sınırlama Getirildi

İnternet ortamında yayınlanan tüketici değerlendirmeleri, ancak bu mecrada yer verilen değerlendirmelerin içerik ve derecelendirme konularındaki genel niteliğini yansıtacak şekilde diğer mecralarda yayınlanabilecektir.

Satın alım sürecine ilişkin doğrulamanın yapılmadığı değerlendirmeler reklamlarda kullanılamayacaktır.

Ayrıca bir mal veya hizmetin satışını artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmelerin yapılmasına ya da mal veya hizmeti onaylayan ifadelerin kullanılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişilerle anlaşma yapılamayacak veya bu yönde hizmet satın alınamayacaktır.

15. Tüketici Mağduriyetinin Giderilmesi Halinde Bu Durum Yayınlanacak

Değerlendirme yapılan mal veya hizmet ile ilgili yaşanan tüketici mağduriyetinin satıcı veya sağlayıcı tarafından giderildiğinin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından bildirilmesi halinde, bu durum gerekli doğrulama yapıldıktan sonra ilk değerlendirmeyle aynı yerde gecikmeksizin yayınlanacaktır.

Bu düzenleme ile tüketici değerlendirmelerinde yalnızca ilk şikâyetin değil, sonradan sağlanan çözümün de görünür hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

16. Satıcı ve Sağlayıcılara Cevap Süresi 48 Saate İndirildi

Tüketici değerlendirmelerine ilişkin 28/C maddesinde yapılan değişiklikle, satıcı veya sağlayıcılara tanınan cevap süresi en az 72 saatten 48 saate indirilmiştir.

Tanınan bu süre içinde cevap verilmediği takdirde, değerlendirme doğrudan yayınlanacaktır.

17. Haksız Ticari Uygulamalar Ekinde Değişiklik Yapıldı

Yönetmelik’in “Haksız Ticari Uygulama Olarak Kabul Edilen Örnek Uygulamalar” başlıklı ekinde yer alan “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümünün 13 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“A - Aldatıcı Ticari Uygulamalar

13) İlgili mevzuatına aykırı olarak, bir mal veya hizmet hakkında sağlık beyanında bulunmak.”

Sonuç

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, reklam verenler, satıcı ve sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar, sosyal medya etkileyicileri, reklam ajansları ve dijital platformlar bakımından önemli yeni yükümlülükler getirmektedir.

Özellikle çevresel beyanların ispatı, sosyal medya reklamlarının açıkça ayırt edilebilir olması, hedefli reklamcılıkta şeffaflık, çocuklara yönelik profilleme yasağı, yapay zekâ kullanımının açıklanması ve tüketici değerlendirmelerinin doğrulanması konularında getirilen yeni hükümler, reklam ve pazarlama süreçlerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.

Bu kapsamda, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan şirketlerin; sosyal medya iş birlikleri, influencer sözleşmeleri, indirimli satış kampanyaları, hedefli reklam süreçleri, çevresel beyan içeren tanıtımları, yapay zekâ destekli reklam içerikleri ve tüketici değerlendirmesi yayınlama politikalarını 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek yeni düzenlemelere uygun şekilde değerlendirmesi önem arz etmektedir.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

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