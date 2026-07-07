Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Değişiklikleri Hakkında

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1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yayımlanmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik değişiklikleriyle, dijital pazarlamadan yapay zekaya, indirimli satışlardan, sosyal medya etkileyicileri ile yapılan iş birliklerine kadar birçok alanda köklü değişiklikler getirildiği görülmektedir.

Yönetmelik 1 Temmuz 2026'da yayımlanmış olup, yürürlük tarihi 1 Ağustos 2026 olarak belirlenmiştir. Bu durum, reklam verenlerin, e-ticaret altyapılarının ve pazarlama ekiplerinin mevcut kampanya, sözleşme ve arayüzlerini yeni kurallara uyumlu hale getirmek için tam 1 aylık bir geçiş süresi olduğu anlamına gelmektedir.

Yönetmelik değişikliklerini incelediğimizde, uygulamada dikkat edilmesi gereken değişiklikler:

1. TAKVİYE EDİCİ GIDA REKLAMLARI

Takviye edici gıdaların, normal beslenme kapsamında tüketilen gıdaların yerine geçtiği izlenimi uyandıracak şekilde reklamının yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Ürünlerin yalnızca "takviye" niteliğinde olduğu vurgulanmak zorunda.

Beşerî tıbbi ürün, elektronik sigara, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin reklamı yapılamaz.

İlgili mevzuatına aykırı sağlık beyanı içeren tüketici değerlendirmeleri yayınlanamaz.

"Gıda" ibaresinin yanına açıkça "ve takviye edici gıdaların" ifadesi eklenerek tartışmaya son verildi. Artık bir takviye edici gıda reklamında ürünün faydalarına, içeriğine veya etkilerine dair en ufak bir iddia ortaya atılıyorsa, bunun gıda otoritelerinin belirlediği kriterlere göre ispatlanması zorunluluğu hiçbir gri alan kalmaksızın kesinleşti .

. “Takviye edici gıdaların karşılaştırmalı reklamı ise hiçbir şekilde yapılamaz.” İbaresi yürürlükten kaldırıldı. Takviye edici gıdaların sağlık beyanı kapsamına giren hususlar hariç olmak üzere (fiyat, miktar, ambalaj gibi nesnel kriterlerde) karşılaştırmalı reklamının yapılabilmesinin önü açılmıştır.

2. İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARI VE ÇOK KANALLI SATIŞTA İNDİRİM

İndirimli satış reklamlarında, indirimin başlangıcından önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınıyordu. Bu süre 10 güne düşürüldü. İndirimli fiyat, o kanalın (örn. web sitesi veya mobil uygulama) son 10 gündeki en düşük fiyatına göre belirlenecek.

Çabuk bozulabilen mallar (meyve/sebze gibi) ve hizmetler için ise indirimden bir önceki fiyat baz alınmaya devam edecek.

Her satış kanalı kendi içinde değerlendirilecek. Bir mal veya hizmet farklı kanallardan satılıyorsa, indirimli satış reklamında esas alınacak "indirimden önceki fiyat", yalnızca o indirimin yapıldığı kanaldaki fiyat dikkate alınarak (son 10 günün en düşüğü şeklinde) belirlenecek. Bir satış kanalında (örneğin sadece web sitesinde) uygulanan fiyat, diğer kanallarda (örneğin fiziksel mağazada) yapılacak indirimli satış için esas alınamaz ve referans gösterilemez.

3. SADAKAT PROGRAMLARI VE KOŞULLU SATIŞLAR

Şirketlerin tüketiciyi teşvik etmek veya bağ kurmak için sunduğu özel sadakat programı (Club üyeliği, sadakat kartı sahiplerine özel indirimler vb.) kapsamındaki indirimli reklamların genel indirim kurallarına tabi olup olmadığı net değildi.

Eğer sunduğunuz sadakat programı tüketiciler tarafından kolaylıkla erişilebilir veya kullanılabilir durumdaysa (herkesin rahatça üye olabileceği bir sistemse), bu program kapsamındaki indirimli satış reklamları da genel indirimli satış kurallarına (son 10 günün en düşük fiyatı kuralına) tabi olacak.

4. REKLAMLARDA YAPAY ZEKÂ KULLANIMI

Reklamlarda yapay zekâ veya insandan ayırt edilemeyen dijital karakterler kullanılıyorsa, bu durumun açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi zorunlu hale geldi.

Gerçek bir kişinin yapay zekâ ile oluşturulmuş dijital kopyasının, bir ürünü bizzat deneyimlemiş gibi tavsiyede bulunduğu yanıltıcı reklamlar tamamen yasaklandı.

5. SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ (INFLUENCER) REKLAMLARI

Sosyal medya etkileyicileri yönlendirmelerinde ve reklam etiketlerinde uygulanan kurallar daha çok kılavuzlar üzerinden yürütülüyordu. Kurallar doğrudan yönetmelik maddesi haline geldi:

Sosyal medya etkileyicisi aracılığıyla yapılan reklamlarda “Reklam” ya da “Tanıtım” ifadelerinden birine yer verilmesi zorunlu.

ya da ifadelerinden birine yer verilmesi zorunlu. Reklam verenin adı veya ticaret unvanına ya da “@[reklam veren] tarafından sağlandı.”, “Ürünleri bana gönderdiği için @[reklam verene] teşekkürler.”, “@[reklam verene] teşekkürler.” şeklinde açıklamalardan birine içerikte yer verilmesi zorunlu .

veya ya da şeklinde açıklamalardan birine içerikte yer verilmesi . Bu ibarelerin tüketicinin ekranı kaydırmasına gerek kalmadan, ilk bakışta okunabilir büyüklükte ve arka plandan ayırt edilebilir renkte olması gerekiyor.

Yalnızca sesli paylaşımlarda ise yayının başında "reklam/tanıtım içerir" anonsu yapılmak zorunda.

Bu hususlar içeriğin birden fazla paylaşıma yayıldığı durumda her bir paylaşım sağlanması gereklidir.

6. HEDEFLİ REKLAMCILIK VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

Hedefli reklamcılık tanıtımı eklendi. Buna göre, satıcı ve sağlayıcılar ya da bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar tarafından; tüketicilerin çevrimiçi davranışları, tercihlerine ilişkin geçmiş kayıtlar, konum bilgileri, demografik veriler veya benzeri kişisel veriler analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel olarak reklam içeriğinin sunulması faaliyetleri hedefli reklamcılık olarak kabul edilecek.

tanıtımı eklendi. Buna göre, satıcı ve sağlayıcılar ya da bunlar adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar tarafından; tüketicilerin çevrimiçi davranışları, tercihlerine ilişkin geçmiş kayıtlar, konum bilgileri, demografik veriler veya benzeri kişisel veriler analiz edilerek belirli kişi veya gruplara özel olarak reklam içeriğinin sunulması faaliyetleri hedefli reklamcılık olarak kabul edilecek. Tüketicinin çocuk olduğunun bilindiği veya makul olarak tahmin edildiği durumlarda , kişisel verilere dayalı profilleme yapılarak hedefli reklam sunulması kesinlikle yasaklandı.

, kişisel verilere dayalı profilleme yapılarak hedefli reklam sunulması kesinlikle yasaklandı. Ayrıca yetişkinlere yönelik hedefli reklamlarda, reklamın hangi kriterlerle gösterildiği ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceği bilgisi kolay erişilebilir şekilde sunulmalı.

7. TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ VE PUANLAMALAR

Yalnızca ilgili mal veya hizmeti gerçekten satın alanların değerlendirme yapmasına izin verilecek. Satın almanın doğrulanamadığı mecralardaki yorumlar yayınlanamayacak .

. Yorumlar (olumlu/olumsuz ayrımı yapılmaksızın) en az 1 yıl süreyle objektif bir ölçüte göre (tarih, puan vb.) yayınlanmak zorunda.

Sahte yorum/yıldız almak veya bunun için ajanslarla anlaşmak kesinlikle yasaklandı.

Tüketicilerin internet ortamında bir mal, hizmet, satıcı veya sağlayıcı hakkında yaptıkları olumsuz değerlendirmelere ya da şikayetlere karşı, e-ticaret platformu tarafından satıcıya durumu açıklaması, düzeltmesi veya cevap vermesi için en az 72 saat (3 gün) süre tanınıyordu. Bu süre zarfında ilgili olumsuz yorum hemen yayınlanmıyor, satıcının savunması bekleniyordu. Satıcılara tanınan bu cevap verme ve inceleme süresi 72 saatten 48 saate (2 güne) düşürüldü. Eğer satıcı kendisine tanınan bu 48 saatlik süre içinde bir cevap vermez veya uyuşmazlığı çözmezse, tüketicinin yaptığı değerlendirme/yorum sistem tarafından doğrudan yayınlanacak.

8. ÖDÜL VE AKADEMİK UNVAN BEYANLARI

Reklamlarda kullanılan "ödüllerin" ispatlanması zorunluydu. Ancak reklam verenlerin kullandığı akademik unvanlar (Prof. Dr., Doç. Dr. vb.) veya parayla satın alınan "yılın en iyisi" ödülleri konusunda mevzuatta net bir bariyer yoktu.

Reklamlarda kullanılan tüm akademik unvanların da yetkili kurumlardan alındığının resmî olarak ispatlanması zorunlu hale geldi.

Önceden ilan edilmiş, şeffaf ve objektif kriterlere dayanmayan, bir menfaat (para, sponsorluk vb.) karşılığında verilen ödüllere reklamlarda yer verilmesi tamamen yasaklandı.

9. ÇEVRESEL BEYANLAR

"Çevre dostu", "doğa dostu" gibi genel ifadeler reklamlarda ispat aranmaksızın sıkça kullanılabiliyordu.

Reklamlardaki çevresel iddiaların, yetkili kurumlardan, üniversitelerden veya akredite bağımsız kuruluşlardan alınmış belgelerle ispatlanması zorunlu. Belirsizliğe yol açan genel ifadeler açıklama yapılmadan kullanılamayacak.

Çevresel beyan niteliğindeki genel içerikli kavram ve ibareler, reklamlarda açıklama yapılmaksızın ya da o mal veya hizmetin yahut üretim süreçlerinin çevreye etkilerine ilişkin olarak tüketiciler nezdinde belirsizliğe neden olacak şekilde kullanılamaz.

Çevresel etkilerin ölçüm veya değerlendirme yöntemlerine ilişkin açıklayıcı bilgilere reklamın yayınlandığı alanda ya da bir bağlantı veya uyarı işareti ile tüketicilerin yönlendirilerek ayrıntılı bilgi alabileceği bir internet sitesinde veya açılır ekranda yer verilmesi zorunlu.

Yeni kurallara uyulmaması durumunda mecraya göre değişen ve 39 Milyon TL'ye kadar ulaşabilen idari para cezası riskleri söz konusudur:

TV Reklamları: 3.991.652 TL - 39.916.524 TL arası ceza riski

İnternet Reklamları: 1.083.706 TL - 10.837.065 TL arası ceza riski

SMS Reklamları: 505.729 TL - 5.057.297 TL arası ceza riski

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu köklü değişiklikler, dijitalleşen ticaret dünyasında tüketiciyi korurken reklam verenler, e-ticaret platformları ve influencerlar için sorumluluk çıtasını oldukça yukarı taşıyor.

1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu kurallara uyum sağlamak, yalnızca bir reklam stratejisi değil, şirketler için milyonlarca lirayı bulabilecek idari para cezası risklerini yönetmek adına kritik bir hukuki zorunluluktur.

Şirketlerin pazarlama stratejilerini, e-ticaret kullanıcı sözleşmelerini, reklam arayüzlerini ve influencer iş birliği sözleşmelerini bu kısa geçiş sürecinde yenilemesi gerekmektedir.

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